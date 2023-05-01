15 простых упражнений, которые продлевают молодость!

В этой статье представлены 15 упражнений на равновесие и координацию. Я бы предложила заниматься такой гимнастикой ежедневно! Выбирая 1-2 упражнения на свой вкус. Помимо того, что они - чрезвычайно полезны, так еще и настроение неизменно повышают. И не требуют больших физических усилий.
Последние 2 месяца я каждое утро делаю упражнение "Цапля". Оно очень понравилось и моим постоянным подписчикам. Так родилась идея для новой статьи! Ведь упражнений на равновесие - множество. И каждое из них в той или иной степени продлевает молодость нашего организма.
Почему? Упражнения на равновесие в первую очередь помогают улучшить функции мозжечка.
Природой предусмотрено, что он в течение жизни помогает нам выполнять самые разнообразные виды моторных нагрузок. Но современный человек, как правило, в течение дня занят монотонной физической активностью: дошел до магазина, помыл дома посуду, приготовил что-то, помылся, прибрался, потаскал ребенка на руках, повозился с домашним питомцем.
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Никаких новых сложных физических навыков мы не приобретаем ежедневно. Поэтому деятельность мозжечка ослабевает: мудрый организм не будет зря "финансировать" тот орган, который мало используется.
Конкретные преимущества:
Этот пункт - особенно важен для лиц солидного возраста. По статистике Центров контроля и профилактики заболеваний (исследования в США):
Зная теперь обо всех этих преимуществах, как можно не начать делать упражнения на равновесие прямо сегодня? Нет, прямо сейчас! Я не удержалась, например, и в процессе написания статьи пробовала каждое новое упражнение на себе! Отличное настроение обеспечено!
Многие из этих поз можно спокойно выполнять в перерыве на работе или даже в ожидании, пока приготовится блюдо. И даже просто в транспорте!
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Мне бы очень хотелось, чтобы как можно больше людей были здоровы и вели активный образ жизни в любом возрасте. Остеопаты, терапевты, инструкторы по различным оздоровительным практикам - все в один голос рекомендуют:
Я бы предложила заниматься такой гимнастикой ежедневно! Выбирая 1-2 упражнения на свой вкус. Помимо того, что они - чрезвычайно полезны, так еще и настроение неизменно повышают. И не требуют больших физических усилий.
Важно! Все упражнения на баланс выполняются без наклона туловища, если не оговорено иное. То есть вы должны стоять ровно, а не наклонившись вперед/назад/в сторону.
Основные рекомендации физиологов: упражнения на баланс полезно делать и утром, и вечером. Начинать стоит с самых простых поз и постепенно "обучать мозжечок" более сложным по координации упражнениям.
Самое популярное - это, конечно, из китайской оздоровительной медицины.
Одно ну очень простое упражнение, с которым мало кто справится. Проверь себя!
Я не буду повторяться и подробно описывать его. Кратко скажу только, что выполняется стоя, с закрытыми глазами. Нужно согнуть одну ногу в колене и оторвать ее от пола. Удерживая вертикальное положение, стоять столько, сколько сможете. У новичков продолжительность обычно не превышает 10-20 секунд. Смените ногу.
Важно: глаза закрыты! Сразу же! Еще до того, как отрываете ногу от пола.
Встаньте ровно. Стопы вместе. Руки на поясе.
Теперь закройте глаза! Постойте так 20 секунд и поднимитесь на носки. Рекомендуется постоять на носочках с закрытыми глазами 15 секунд.
У вас получилось?
Стыдно признаться, но у меня с первого раза получилось только 7 секунд! Но я, действительно, встала на носочки максимально высоко.
Упражнение взято из теста Ромберга, который обычно используется неврологами. У Ромберга разработано несколько поз для проверки баланса и координации. Я привожу здесь тот вариант, который наиболее прост в исполнении.
Встаньте прямо. Руки на поясе. Стопы поставьте в одну линию "пятка к носку". Закройте глаза. Получилось выстоять 20 секунд? Поменяйте ноги.
У меня с правой ногой сзади получилось нужное время. С левой ногой сзади - нет.
Важно! Нельзя переносить вес на ногу, стоящую впереди. Нельзя отрывать пятку от пола. Глаза закрыты!
Встаньте прямо. Стопы вместе. Руки на поясе. Поднимитесь на носки и запрокиньте голову назад максимально. Постойте так на носочках 15 секунд. Глаза открыты!
А теперь закройте глаза. И попробуйте постоять 10 секунд на носочках с запрокинутой головой.
У меня получилось всего 4 секунды с закрытыми глазами...
Встаньте на носочки, руки на поясе. Глаза открыты! Сделайте 4-6 круговых вращений головой.
Теперь попробуйте сделать то же самое с закрытыми глазами.
Мне было трудно даже с открытыми!
Встаньте на одну ногу, руки - на поясе. Наклонитесь вперед так, чтобы туловище было горизонтально полу. Вторая нога - вытянута по возможности тоже горизонтально полу.
Обе ноги должны быть прямыми!
Глаза - открыты. Стоим 20 секунд.
Если вам дается это упражнение легко, то попробуйте постоять с закрытыми глазами. Как ощущения?
С открытыми глазами я спокойно выстояла. С закрытыми - только по 4 секунды.
Упрощенная версия упражнения: руки не на поясе, а в стороны - так легче удерживать баланс.
Не знаю, как вы, а я просто очень люблю ходить на улице по бордюрам. И мне неважно, что при этом подумают о 41-летней девушке прохожие.
По возможности практикуйте такую ходьбу как можно чаще. Ходите по бордюрам, узким тропинкам.
Дома можно размотать швейный сантиметр на полу и пройтись. Сильно вас качает? Удается не сойти с линии?
Встаньте прямо. Какими-нибудь предметами обозначьте свою позицию по бокам на полу: на расстоянии нескольких сантиметров от ног положите карандаш или нарисуйте линию, которую сможете потом стереть с покрытия.
Закройте глаза и пошагайте на месте около минуты. Теперь откройте и посмотрите, сместились ли вы со своей позиции или остались на месте?
Помимо того, что такой вариант бега способствует ускорению метаболизма, он еще и развивает чувство баланса. И это даже - в первую очередь.
Что нам нужно? Любое возвышение: стул, ящик. Встаем на него и начинаем бег мелкими движениями. Амплитуда - очень маленькая. Глаза открыты.
Нужно встать прямо, поднять одну ногу и поставить ее стопой на внутреннюю часть бедра опорной ноги. Колено согнутой ноги должно смотреть в сторону.
На опорной ноге колено обязательно прямое и подтянутое вверх.
Старайтесь вытягивать тело вверх. Руки - перед собой или сложены над головой.
Рекомендуется стоять в позе Дерева 30 секунд.
Выполняется с открытыми глазами. Если же вам легко (как, например, мне), то закройте их. Всё сразу изменится!
Встаньте на четвереньки. Вытяните параллельно полу правую руку и правую ногу. Постойте так около 30 секунд. Поменяйте позицию: вытяните левую руку и левую ногу.
Усложненный вариант: вытягиваем правую руку и левую ногу. Затем - наоборот: левую руку и правую ногу. Так стоять труднее.
Встаньте прямо, руки в стороны. Начните вращаться по часовой стрелке. Затем попробуйте против часовой стрелки. Количество вращений для новичка - не более 2-4. Можно делать с закрытыми глазами.
Считается, что это упражнение помогает нам получить больше энергии для тела, а также приносит умиротворение. Смотрите только, чтобы не принесло головокружение: не переусердствуйте!
Расстелите на полу швейный сантиметр во всю длину. Встаньте прямо у отметки 0 см, стопы вместе. Руки на поясе. Попробуйте приставным шагом пройти вдоль всего сантиметра до конца. С открытыми глазами должно получиться у абсолютного большинства.
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А теперь то же самое - с закрытыми глазами.
Внимание! Обезопасьте себя от ударов и падения! Лучше делать это упражнение под наблюдением кого-то из родных.
Универсальное упражнение: развивает и чувство баланса, и координацию, и уменьшить талию позволяет.
Вращать гимнастический обруч можно не только на талии, но и под коленками, а также на каждой руке по отдельности.
Классика жанра: ходьба, приседания, повороты и т.д. - любое действие с увесистой книгой на голове.
Вы можете учиться удерживать предметы на голове в позиции сидя (для начала) или стоя неподвижно. Я, например, иногда печатаю за компьютером, разместив на голове какую-нибудь книгу. Это позволяет не забывать об осанке и безопасной позиции рук.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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