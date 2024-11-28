Упражнения при остеоартрите тазобедренного сустава

Остеоартрит – дегенеративная форма артрита суставов; если он у вас есть, то физические упражнения абсолютно необходимы...

Остеоартрит – это дегенеративная форма артрита суставов, характеризующаяся утратой хрящевой ткани сустава. При этом заболевании присутствует и воспалительный компонент. Остеоартрит – частая причина инвалидности среди пожилых людей.

Хотя при остеоартрите поражаются, как правило, дистальные суставы пальцев рук и ног, распространенным является и остеоартрит коленного и тазобедренного суставов, последнему из которых и посвящена эта статья.

Вопреки распространенному мнению, если у вас есть остеоартрит, то физические упражнения абсолютно необходимы для хорошего самочувствия.

К сожалению, многие из тех, у кого болят суставы, избегают физических упражнений. Согласно предыдущим исследованиям, более 40 процентов мужчин и 56 процентов женщин с остеоартритом не получают даже 10 минут умеренной или интенсивной активности в неделю.

Менее 13 процентов мужчин и менее 8 процентов женщин выполняют рекомендации заниматься физической активностью умеренной интенсивности с малой ударной нагрузкой по 150 минут в неделю.

По словам ведущего исследователя: «Тот факт, что так много людей с артритом ведут пассивный образ жизни, должен стать тревожным звонком для врачей». И действительно, если бы врачи прививали своим пациентам с артритом понимание важности физических упражнений, многие из них получили бы огромную пользу.

Диета имеет значение

Важно обратить внимание на свой рацион питания – и для потери веса, и для борьбы с воспалением и укрепления здоровья костей и хрящей.

Домашний костный бульон – замечательная пища при артрите, поскольку в нем содержится целый ряд важных питательных веществ для костей и суставов, в том числе минералы, компоненты коллагена и хрящевой ткани, кремний, глюкозамин и хондроитин сульфат.

Два недавних исследования подтвердили, что люди, которые едят обработанные и жареные продукты, много сахара и красного мяса, более склонны к развитию ревматоидного артрита (аутоиммунного расстройства), чем те, кто ест много свежих фруктов, овощей, бобовых, птицы и рыбы.

Ряд добавок, среди которых куркума, гиалуроновая кислота и астаксантин, также могут быть полезными для уменьшения боли и воспаления, связанных с артритом.

В чем состоит польза упражнений при артрите?

Представление о том, что физические упражнения вредны для суставов – ошибочное; это убеждение не имеет под собой никакого основания. Это миф, будто от физических упражнений и/или обычной деятельности «изнашиваются» суставы, например, коленные и тазобедренные.

Наоборот – данные указывают на положительное влияние физической нагрузки на суставные ткани. Важно отметить, что упражнения помогают уменьшить боль в суставах и облегчают выполнение повседневных задач.

Кроме того, если вы тренируетесь достаточно, чтобы похудеть или поддерживать идеальный вес, вы, в первую очередь, снижаете риск развития остеоартрита.

Люди с ожирением страдают артритом в два раза чаще, чем те, у кого нормальный вес, потому что избыток веса оказывает большее давление на суставы. Это может привести не только к остеоартриту, но и значительно усугубить состояние.

Упражнения при остеоартрите тазобедренного сустава

Упражнения на гибкость при остеоартрите тазобедренного сустава Подтягивание одного колена Лежа на спине, возьмитесь за правое колено и подтяните его к груди, пока не почувствуете растяжку. Задержитесь на 20 секунд. Повторите с левой стороны Подтягивание двух коленей Лежа на спине, возьмитесь за оба колена и подтяните их к груди. Задержитесь на 20 секунд «Поза кобры» Лягте на пол лицом вниз, руки положите параллельно плечам. Выпрямите руки, отрывая верхнюю часть туловища от пола.

Вы должны прогнуться в пояснице, а таз – соприкоснуться с полом.

Задержитесь на 20 секунд, затем опуститесь вниз Сгибание бедра с приведением Лежа на спине, подтяните колено к груди.

Удерживая колено обеими руками, раскачивайте его из стороны в сторону в течение 20 секунд.

Повторите с другой стороны Внешнее вращение бедра Лежа на спине, подтяните правое колено к груди. Положите правую руку на колено, а левую – на лодыжку.

Осторожно потяните правую лодыжку по направлению к голове. Задержитесь на 30 секунд, а затем повторите с левой ногой Внутреннее вращение бедра Лежа лицом вниз, согните колени на 90 градусов и опустите ноги. Задержитесь на 30 секунд Упражнения на укрепление при остеоартрите тазобедренного сустава «Раковина» Лягте на бок, ноги вместе, колени слегка согнуты. Поднимите верхнее колено, насколько сможете, а затем опустите вниз.

Повторите 15 раз, затем перейдите на другую сторону Мостик Лежа на спине, прижмите ступни к полу и поднимите бедра к потолку.

Остановитесь на несколько секунд и опуститесь вниз. Повторите пять раз Вращение коленей Лягте на бок, ноги вместе, колени слегка согнуты. Поднимите верхнее колено и стопу.

Держа колено поднятым, вращайте стопу вверх и вниз. Повторите 15 раз, а затем перейдите на другую сторону Вращение пятки Лягте на бок, ноги вместе, колени слегка согнуты. Поднимите верхнее колено и стопу.

Удерживая стопу неподвижно в воздухе, двигайте коленом вверх и вниз.

Повторите 15 раз, а затем перейдите на другую сторону

Безопасное выполнение упражнений при остеоартрите

Людям, страдающим артритом, следует соблюдать осторожность и избегать действий, которые усугубляют боль в суставах. Следует избегать упражнений, значительно растягивающих неустойчивый сустав. Тем не менее, программа упражнений все равно должна быть комплексной, как и любая другая. Силовая тренировка, высокоинтенсивные кардио упражнения, растяжки и работа с корпусом – все это можно включить в программу тренировок, с учетом вашей физической формы.

Если у вас остеоартрит колена, обязательно включите упражнения, укрепляющие четырехглавую мышцу в передней части бедра. А вместо бега или других упражнений с высокой ударной нагрузкой, лучше обратить внимание на упражнения без веса – например, плавание и езда на велосипеде.

Если после тренировки боль остается в течение часа, замедлите темп или попробуйте другие виды упражнений. Кроме того, уменьшить давление на пораженные суставы во время тренировки помогут вспомогательные устройства. Возможно, вы захотите обратиться к физиотерапевту или квалифицированному личному тренеру, который поможет определить безопасный для вас диапазон нагрузки.

Корейская медицина при артрите

Как отмечено в статье д-р Сео Хё-сеока, директора больницы корейской медицины «Pyunkang», в корейской медицине артрит связывают со сниженной функцией почек:

«Если почки слабые, то в холодную погоду ослабевает циркуляция энергии и крови, поэтому в суставах генерируются и накапливаются остатки различных веществ... Эти остатки со временем разлагаются и вызывают артрит. Чтобы регенерировать хрящ, нужно укрепить здоровье почек и легких...

Современная медицина тоже признает тесную связь между почками и костями – установлено, что эритропоэтин (гормон, выделяемый почками, при снижении уровня кислорода) дает сигнал костному мозгу увеличить выработку красных кровяных телец. Кроме того, почки помогают регулировать и усваивать кальций – ключевое вещество для костей ...

Когда люди ослаблены, им нужно усилить функции органа, расположенного выше. Для почек, соответственно, этот орган – легкие, поэтому можно восстановить фундаментальное здоровье костей, укрепляя здоровье легких».

В восточной медицине, лечение артрита включает в себя поддержание хорошего кровообращения и сохранения суставов в тепле. Упражнение справляются с этой задачей, но в восточной медицине используются такие методы, как прижигание, кровопускание, иглоукалывание и травяные сборы.

По словам доктора Сео Хё-сеока, за шесть месяцев лечения препаратами растительного происхождения, целенаправленно очищающих легкие, можно существенно восстановить хрящ. Вернув эластичность хряща, можно будет обратить вспять даже запущенный артрит.

Озоновая и лазерная тепария

Д-р Роберт Роуэн, один из ведущих озонотерапевтов в США, успешно лечил многих пациентов с помощью озонотерапии в качестве альтернативы хирургическому вмешательству.

Если лечение озоном не поможет, это не причинит никакого вреда и вы всегда можете сделать операцию позже, но вот если не поможет операция, то в этом случае повреждения будут необратимы.

Еще одним вариантом, заслуживающим рассмотрения, является «холодное» лечение инфракрасным лазером (его еще называют K-лазер). Это относительно новый вид терапии, который ускоряет заживление ран за счет увеличения оксигенации тканей и поглощения фотонов света травмированными клетками.

Этот особый тип лазера оказывает положительное влияние на мышцы, связки и даже кости, а K-лазер обладает способностью проникать глубоко в организм, что позволяет применять его для лечения таких проблем, как артрит коленного и тазобедренного суставов. Он также стимулирует митохондрии производить больше АТФ и ускорять заживление.

Полезные добавки при болях и воспалении вследствие остеоартрита Куркума/куркумин Исследование, опубликованное в «Журнале альтернативной и комплементарной медицины» установило, что ежедневный прием экстракта куркумы в течение шести недель снимает боль при остеоартрите колена столь же эффективно, как и ибупрофен.

По всей видимости, это связано с противовоспалительным свойством куркумина - пигмента, который придает куркуме ее желто-оранжевый цвет. Витамин D Утрата хрящевой ткани – один из основных симптомов остеоартрита – связана с низким уровнем витамина D. Поэтому, если вы боретесь с болью в суставах из-за остеоартрита, сделайте анализ на уровень витамина D, а затем оптимизируйте его с помощью соответствующего воздействия солнца или качественного солярия. Если нет возможности воспользоваться этими вариантами, подумайте о приеме пероральных добавок с витамином D3 и витамином K2. Астаксантин Астаксантин - мощный антиоксидант и каротиноид противовоспалительного действия. Уменьшая воспаление, астаксантин помогает предупредить и лечить ряд проблем, возникающих непосредственно из-за воспаления, включая ревматоидный артрит (РА) и остеоартрит.

Одно исследование показало, что после приема астаксантина в течение восьми недель, у страдающих РА отмечено уменьшение уровня боли на 35 процентов и на 40 процентов улучшилась их способность выполнять ежедневные действия.

Астаксантин подавляет ряд медиаторов воспаления, включая фактор некроза опухоли альфа, основной простагландин и основной интерлейкин, оксид азота, ферменты ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Хотя он действует не так быстро, как НПВС, у него нет никаких опасных побочных эффектов Гиалуроновая кислота Гиалуроновая кислота – это ключевой компонент хряща, она отвечает за перемещение питательных веществ в клетки и выведение отходов. Второй по значению ее важной биологической функцией является удержание воды, благодаря чему клетки, не имеющие прямого притока крови (например, хрящевые) снабжаются питательными веществами и избавляются от отходов.

К сожалению, процесс нормального старения снижает количество этой кислоты, синтезируемой организмом. Пероральные добавки с гиалуроновой кислотой помогут эффективно смягчить суставы в течение двух-четырех месяцев.

Ортопеды могут предложить введение гиалуроновой кислоты непосредственно в синовиальные пространства пораженных артритом суставов. Исследования показывают, что это помогает увеличить биосинтез хряща. Кроме того, гиалуроновая кислота обладает противовоспалительным и обезболивающим (анальгетическим) свойствами. Мембрана яичной скорлупы Мембрана яичной скорлупы – уникальный защитный барьер между белком яйца и минерализованной яичной скорлупой. Мембрана содержит эластин (белок, который поддерживает здоровье хрящей) и коллаген (волокнистый белок, который поддерживает прочность и эластичность хрящей и соединительной ткани).

В ней также содержится трансформирующий фактор роста-β (белок, который поддерживает омоложение тканей), а также другие аминокислоты и структурные компоненты, поддерживающие стабильность и гибкость суставов, обеспечивая их строительными блоками, необходимыми для формирования хрящей.

Недорогой способ получить эти питательные вещества – измельчить скорлупу с помощью кофемолки и добавлять порошок в смузи. Я рекомендую использовать только органические яйца от выпасной птицы. Босвеллия Также известная под названием «босвеллин» или «Индийский ладан», эта индийская трава, по моему мнению, особенно полезна от воспаления при артрите и связанной с ним боли. При непрерывном использовании, босвеллия поможет поддерживать постоянный приток крови к суставам, поддерживая способность тканей сустава повышать гибкость и прочность. Омега-3 жиры животного происхождения Они отлично подходят при артрите, потому что омега-3 хорошо известны своим свойством уменьшать воспаление. Старайтесь найти высококачественный источник жиров животного происхождения – например, масло криля. Ванны с серой/английской солью/МСМ Помимо того, что в вашем рационе должно быть достаточное количество продуктов, богатых серой, таких как мясо органических и/или выпасных говядины и птицы, Стефани Сенефф, старший научный сотрудник MIT, рекомендует принимать ванны с сульфатом магния (английской солью, чтобы восполнить дефицит серы.

Она использует около 1/4 стакана на ванну воды, дважды в неделю. Это особенно полезно, если у вас есть проблемы с суставами или артрит. Метилсульфонилметан (известный как МСМ) – еще одна полезная альтернатива. МСМ – органическая форма серы и мощный антиоксидант, который присутствует во многих растениях. Его продают и виде добавок.