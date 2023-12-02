Простая техника: 3 минуты для мобилизации иммунной системы!

Система активных точек, массаж которых позволяет предупреждать простудные заболевания
По методу врача А. Уманской, ежедневными упражнениями утром и вечером можно тренировать систему биологического управления бодростью и здоровьем, повышать иммунитет.
Вероятность заражения уменьшается, а если даже вы занедужите, болезнь пройдет в более легкой форме.
На схеме вы видите предложенную А. Уманской систему активных точек, массаж которых позволяет предупреждать простудные заболевания.
Массировать их нужно кончиком указательного и среднего пальцев вращательным движением — сначала по часовой стрелке, затем — против, 3—4 секунды в каждую сторону. Лучше начинать с легкого нажима, постепенно повышая интенсивность воздействия. Массировать зоны в области шеи нужно легким движением пальцев сверху вниз.
Если в какой-то зоне Вы ощущаете болезненность, процедуру следует повторять каждые полчаса вплоть до исчезновения болевых ощущений.
Высокую сопротивляемость организма поддерживают только регулярные повторения упражнений. Лучше всего выполнять их утром и перед сном. И, конечно, после каждого случайного контакта с больными ОРЗ в транспорте, кино, магазине.
Вернувшись домой, потратьте 3 минуты на массаж, мобилизуйте иммунную систему.
Если Вы все-таки заболели, следует в первые же часы лечь в постель и вызвать на дом врача. Во время лечения массаж можно и нужно применять вплоть до полного выздоровления, совмещая его с назначениями лечащего врача. Но уже не 2—3 раза в сутки, как при профилактике, а каждые 30—40 минут.
Ищите и массируйте зоны указательным пальцем. Организм Вам подскажет, как найти нужное место. Природа создала прекрасный индикатор — боль. Там, где нарушена функция, возникает болезненный очаг.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
Я считаю, что для иммунитета нужно использовать целый комплекс мер. Спорт, режим дня, правильное питание. Для мужчин советую мэнс формула больше чем поливитамины принимать, сам его курсом пью. В составе растительные экстракты, например, пажитник сенной, он способствует быстрейшему восстановлению сил, улучшает выработку тестостерона. Витамины Д, С, группа В, цинк это все укрепляет иммунитет.Ответить
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