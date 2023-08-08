Часто головная боль напряжения (на которую приходится 90% всех видов головной боли) от упражнений проходит

Советы часто страдающим от головной боли

1. Во время головной боли, если она несильная, полезно делать упражнения, в которых участвуют мышцы головы, шеи, спины. Часто головная боль напряжения (на которую приходится 90% всех видов головной боли) от упражнений проходит.

2. Не пересыпайте (избегайте спать слишком много). Так больше вероятности, что вы проснетесь с головной болью.

3. Не спите днем. Сон днем может стать причиной мигрени.

4. Если вы спите в неудобной позе или на животе, то это может вызвать сокращение мышц шеи и спровоцировать головную боль. Сон на спине помогает.

5. Стойте и сидите прямо. Избегайте резких наклонов или движений головы в одну сторону.

6. Охладитесь. Некоторым людям приятно ощущать холод на лбу или шее. Им это помогает.

7. Согрейтесь. Другие предпочитают горячий душ и тепло на шею.

8. Контролируйте тело. Если вы напрягаетесь, этим вы вызываете головную боль. Это стиснутые зубы, сжатые кулаки, ссутулившиеся плечи.

9. Две ключевые точки для уменьшения боли находятся на перепонке между указательным и большим пальцами (нажимайте до тех пор, пока не почувствуете боли) и под боковыми отростками позвонков сзади на шее (надавливайте там двумя большими пальцами).

10. Носите на голове повязку. Этот старинный бабушкин способ - плотно повязать голову куском ткани - уменьшает приток крови к коже головы, и пульсирующая, тяжелая боль отступает.

11. Скажите нет духам и одеколону. Сильный аромат может спровоцировать мигрень.

12. Ищите покоя. Чрезмерный шум обычно вызывает головную боль от напряжения.

13. Защищайте глаза. Яркий свет, будь то солнце, лампы дневного света или экран телевизора, заставляет нас щуриться и напрягать глаза, что в конечном счете приводит к головной боли. Неплохо надеть солнцезащитные очки, если вы выходите на улицу. Если вы работаете в помещении, устраивайте перерывы во время работы на компьютере, а также носите очки с затемненными стеклами.

14. Следите за потреблением кофеина. Если вы не получаете своей ежедневной дозы кофеина, ваши кровеносные сосуды будут расширяться и у вас может развиться головная боль. Излишек кофеина также может вызвать головную боль, так что постарайтесь ограничить потребление кофе, черного и зеленого чая.

15. Не жуйте резинку. Повторяющиеся жевательные движения могут вызвать напряжение мышц и привести к головной боли от напряжения.

16. Не увлекайтесь солью. Высокий уровень потребления соли у некоторых людей может спровоцировать мигрень.

17. Ешьте вовремя. Пропуск еды или задержка могут вызвать головную боль по двум причинам. Пропуск еды вызывает сильное напряжение мышц, а когда сахар в крови падает из-за недостатка пищи, кровеносные сосуды мозга напрягаются. Когда вы начинаете есть, они расширяются, что приводит к головной боли. Лучше есть понемногу, но часто.

18. Узнайте, какая пища Вам вредна. Виновником головных болей бывает даже молоко. Но есть и другие продукты, которые вызывают головную боль.

19. Откажитесь от шоколада. В нем содержится тирамин, главный "подозреваемый" виновник головной боли. Хорошая новость: у многих молодых людей этой химической реакции не происходит

20. Не увлекайтесь орехами. И не ешьте много сыра твердых сортов. И то, и другое содержит тирамин.

21. Не злоупотребляйте мороженым. Наверное, вы можете припомнить, как несколько раз сразу же после того, как вы съели большую порцию мороженого, у вас начиналась сильная головная боль. Ешьте мороженое медленно, так, чтобы нёбо остывало постепенно, тогда у вас не будет шока от холода.

22. Мысленно расслабьтесь. Представьте себе, что мышечные волокна на вашей шее и голове трещат от напряжения - затем мысленно начните их расслаблять.

23. Не забывайте о чувстве юмора. Не относитесь к жизни слишком серьезно, таких людей видно сразу: они ходят с напряженными лицами и, возможно, удивляются, почему у них опять болит голова.

24. Находясь на большой высоте, примите витамин С.опубликовано econet

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