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Простые упражнения при защемлении седалищного нерва

Источник: ogogo.top 20 ноября 2022 5908
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Если во время лечения выполнять простые упражнения для растяжки мышц, о боли забудете в скором времени.

Простые упражнения при защемлении седалищного нерва

Седалищный нерв свое начало берет в поясничном отделе позвоночника и, проходя через ягодицы, тянется к ступне. Поэтому боль при его защемлении чувствуется особенно сильно.

Как правило, термин «защемление/ущемление седалищного нерва» подразумевает потерю эластичности и гибкости мышц задней поверхности ноги. Это часто связано с процессом возрастного укорочения (ригидности) мышц, который может начаться уже после 30–35 лет.

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Традиционное лечение подразумевает диагностику и назначение соответствующих медикаментов. Но лучше не ограничиваться одним лишь приемом обезболивающих. Поверьте, если во время лечения выполнять простые упражнения для растяжки мышц, о боли забудете в скором времени.

Упражнения при защемлении седалищного нерва

Упражнения для растяжки могут оказать большую помощь, так как помогают успокоить воспаление и тем самым облегчить боль. Конечно, они могут даваться нелегко, поэтому выполняйте упражнения медленно, на выдохе увеличивая растяжение.

1.Лягте на ровную поверхность, согните ногу, в которой чувствуете боль, и осторожно потяните ее к плечу. Когда почувствуете растяжение, постарайтесь удержать ногу в таком положении 30 секунд. Разогните ногу, полежите немного, сделайте еще 2 подхода.

Простые упражнения при защемлении седалищного нерва

2.Снова в положении лежа согните ноги в коленях и осторожно подтяните их к груди, не отрывая таз от пола. Скрестите ноги, как показано на рисунке, и, обхватив руками здоровую ногу, потяните. Удерживайте ноги в течение 30 секунд, отпустите и вернитесь в исходное положение. Сделайте еще 2 подхода.

Простые упражнения при защемлении седалищного нерва

Помни, что движение является самым эффективным способом борьбы с ишиасом, как бы парадоксально это ни звучало. Стимулируя кровообращение, устраняете застойные явления в мышцах и тем самым ускоряете выздоровление. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

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ишиас упражнения здоровье седалищный нерв

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