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Избавляемся от дряблости шеи: омолаживающие упражнения

Источник: redov.ru 28 января 2025 6860
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Упражнения этого комплекса препятствуют увяданию кожи шеи.

Избавляемся от дряблости шеи: омолаживающие упражнения

Упражнения этого комплекса препятствуют увяданию кожи шеи.

Исходное положение — сидя на стуле.

Упражнение 1

Чтобы лучше освоить упражнения, в первые дни нужно делать их перед зеркалом.

Сесть прямо, отвести плечи назад, слегка приподнять подбородок.

Затем выдвинуть его вперед и поднять, напрячь мышцы шеи и подбородка, сосчитать до пяти, потом расслабиться.

Повторить упражнение 5-10 раз.

Упражнение 2

Сесть прямо, отвести плечи назад, слегка приподнять голову.

Повернуть голову вправо, поднять подбородок.

Затем открыть рот, как бы надкусывая яблоко, висящее на ветке.

Напрячь мышцы шеи и подбородка, сосчитать до пяти, затем расслабиться.

Выполнить это же упражнение, повернув голову в другую сторону.

Повторить упражнение 5-10 раз.

Упражнение 3

Тыльную сторону кистей рук плотно прижать к шее.

Не ослабляя рук, медленно напрячь мышцы шеи, считая до десяти.

Расслабить мышцы и убрать руки.

Повторить упражнение 3–5 раз.

Избавляемся от дряблости шеи: омолаживающие упражнения

Упражнение 4

Сесть прямо, сомкнуть зубы. Расположить пальцы рук по обе стороны рта, не оттягивая при этом кожу.

Как можно сильнее напрячь мышцы шеи, сосчитать до пяти.

Расслабить мышцы шеи, затем сосчитать до трех и снова выполнить упражнение.

Повторить 5 раз.

Упражнение 5

Сесть прямо, расправив плечи. Медленно повернуть голову направо, плечи при этом должны остаться неподвижными.

Как можно сильнее напрячь мышцы шеи, сосчитать до пяти.

Затем расслабить мышцы шеи, сосчитать до трех.

Повторить упражнение в другую сторону.

Повторить упражнение 4–5 раз.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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