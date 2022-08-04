У каждого возраста – свои проблемы с фигурой. Подбирая нагрузки, стоит учитывать возрастные причины лишнего веса.

У каждого возраста – свои проблемы с фигурой. Подбирая нагрузки, стоит учитывать возрастные причины лишнего веса.

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31-41 год

На четвертом десятке жизни многие поправляются, хотя едят ничуть не больше, чем обычно. Основная причина – потеря мышечной массы.

Дело в том, что обмен веществ, на который расходуется большинство съеденных нами калорий, происходит именно в мышцах. Однако если мышцы ничем не загружены (а сидячая работа и такой же образ жизни их практически не используют), они начинают разлагаться.

В молодости мы более активны, кроме того, тонус мышц поддерживает высокий гормональный фон. После 30 лет эти спасительные факторы, как правило, уже не работают, и мышцы постепенно разлагаются.

По данным французских ученых, в 31-41 год человек ежегодно теряет примерно 1-2% мышечной массы. 1% за год означает, что нашему телу требуется примерно на 125 ккал в день меньше энергии, чем в предыдущий год. На следующий год – еще на 125 ккал в день меньше… Меньше на пару кусочков хлеба в день.

Многие ли из нас урезают свой рацион из года в год? Вряд ли, скорее наоборот, ведь стрессы подкрадываются к нам чаще, чем в молодости, а сладкое и вкусное – лучший утешитель. К сожалению, неизбежно откладывающийся в лишний жир… Впрочем, даже если каждый год мы будем урезать наш рацион на те самые 125 ккал, это не спасет наше тело от дряблости. Ведь плотность и упругость всем его частям придают именно мышцы.

К счастью, все не так печально, как кажется. Правильно подобранные тренировки отлично сохраняют мышечную массу и не позволяют набрать жир.

По данным американских исследователей, женщины, увлекающиеся спортом, к 40 годам имели на 10-12% больше мышц, чем их ровесницы. За счет этого их обмен веществ был на 15% быстрее. То есть у них нет необходимости есть меньше, наоборот, они могут себе позволить даже лишнее печенье или вафли – все перерабатывается в энергию, а не в жир!

Чем заняться?

Вам нужны тренировки, в которых чередуются силовые (с высокой интенсивностью) и аэробные (легкие) интервалы. Силовые интервалы должны занимать от 30 секунд до 3 минут, аэробные – в 3 раза длиннее силовых.

Например, если вы бегаете, то старайтесь 3 минуты бежать так быстро, как только сможете, потом 9 минут бегите медленно, отдыхая.

Принцип «напрягся – отдохнул» очень удобно использовать, занимаясь с гантелями, плавая в бассейне, катаясь на лыжах или на велосипеде.

Если решите купить абонемент в спортивно-оздоровительный комплекс, выбирайте интервальную или силовую аэробику, латиноамериканские танцы, кикбоксинг и т. п.

Идеально заниматься 4 раза в неделю по 40-60 минут.

41-51 год

В этом возрасте проблема та же, что и раньше, – потеря мышечной массы и связанный с этим набор жира.

Но тренировки, где чередуются силовые и аэробные интервалы, даются тяжелее. Дело в том, что суставы уже не так эластичны, как раньше, травмировать их легче, а вылечить травму труднее.

Есть проблемы и с костями – они теряют кальций, но как раз с этим отлично справляется физическая нагрузка, которую никогда не поздно ввести в свое расписание.

Так, последнее японское исследование установило, что женщины старше 40 лет за 3 месяца занятий увеличили плотность костей спины и бедер на 1%. А женщины, не принимавшие участия в эксперименте, за то же самое время потеряли 2-2,5% костной массы.

Итак, выбираем тренировки, которые укрепят мышцы и кости, но при этом безопасны для суставов.

Чем заняться?

Начните с ходьбы, велосипеда или беговых лыж. Эти нагрузки сжигают довольно много калорий (от 300 до 600 ккал в час) и при этом не дают ударной нагрузки на суставы.

Увы, бег и все виды тренировок, связанные с прыжками и приземлением (например, некоторые виды танцев), лучше свести к минимуму – именно момент приземления наиболее разрушительно действует на суставы.

Если от лишнего веса болит спина или колени, ходите в бассейн, займитесь верховой ездой или йогой.

После каждой тренировки растягивайтесь, это улучшит крово- и лимфообращение, снизит проявления целлюлита.

Можно делать посильные силовые упражнения: отжимания, приседания…

А вот махи руками и ногами не подойдут – они опять-таки небезопасны для суставов.

В спортивном клубе можно попробовать пилатес или йогу, из танцев – танец живота, фламенко, танго.

Идеальный график занятий – 3-4 раза в неделю по 60 минут, в конце занятия уделите по 15 минут силовым упражнениям и растяжке.

Можно разделить: 2 тренировки – ходьба, лыжи, 1 тренировка – силовые упражнения 30 минут, еще одна – йога, пилатес или просто растяжка в течение 30-40 минут.

Если здоровье не позволяет, все заменяйте плаванием.

51-61 год



Если вы до этого не занимались никаким спортом, все равно не расстраивайтесь: еще не поздно начинать!

Наоборот, хоть какие-то упражнения вам необходимы. Иначе вы рискуете ежегодно терять уже по 80-90 г мышц (данные американских врачей) и набирать по 1-2 кг жира в год. Да и кости надо укреплять, теперь это еще важнее, чем десять лет назад.

При выборе тренировок главное – беречь не только сосуды, но и сердце. А вот если вы будете заниматься правильно – щадяще, то состояние сердечно-сосудистой системы, наоборот, улучшится.

Чем заняться?

Вид тренировок остается примерно тот же. От бега, прыжков, махов и ударов лучше полностью отказаться.

Вместо гантелей приобретите резиновые амортизаторы и эспандеры, они дадут более подходящую вашим суставам нагрузку.

Плавание, верховая езда, йога, ходьба, велосипед и лыжи по-прежнему вне конкуренции.

Из танцев не повредят индийские.

Однако теперь снижайте интенсивность. Вместо силы и скорости культивируйте правильную технику движений.

Удлините разминку: теперь вам надо каждый раз не только разогревать мышцы, но и тщательно разрабатывать суставы и подготавливать сердце к тренировке. На сгорании жира это практически не отразится, но вы все равно будете худеть, как только начнете делать любые из перечисленных упражнений.

Заниматься следует 4-5 раз в неделю по 30-40 минут.

61 год+

Лишний вес в этом возрасте, как правило, уже не волнует. Но ведь вам все равно хочется хорошо выглядеть и быть относительно подтянутой! Тренировки помогут сделать тело более упругим, а целлюлит менее заметным.

Для достижения этого эффекта нужно помнить, что главная проблема – потеря воды тканями. Становится меньше жидкости в суставах, опасность их травм возрастает.

Но есть и плюсы: мышечная масса и кальций из костей теряются не столь быстрыми темпами, как прежде. Осталось подобрать тренировку…

Чем заняться?

Плавание перемещается в центр внимания.

Очень полезны такие восточные гимнастики, как тайчи и цигун. Для них совершенно не требуется ходить в дорогущий фитнес-клуб, большинство опытных преподавателей ведут группы и в более дешевых местах, например по вечерам в школах, так как искренне стремятся распространить свой вид спорта.

Полезно заниматься растяжкой. Все это улучшает обращение крови и лимфы в организме.опубликовано econet.ru

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