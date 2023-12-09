Упражнения предлагаемого комплекса развивают необходимые качества ума, укрепляют мышцы и тело, сокращают количество морщин, повышают гибкость суставов и обеспечивают свободное течение жизненной энергии в теле.

Укрепление не только мышц тела, но и развитие полезных качеств ума (внимания, аналитического мышления, настойчивости), а также развитие творческих способностей, тренировка памяти помогут избавиться от вредных привычек и изменить неэффективные модели поведения.

Упражнения предлагаемого комплекса развивают необходимые качества ума, укрепляют мышцы и тело, сокращают количество морщин, повышают гибкость суставов и обеспечивают свободное течение жизненной энергии в теле.

Их можно выполнять вместе в качестве утренней зарядки или же по одному в течение дня

Упражнение 1. РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К СОСРЕДОТОЧЕНИЮ

Исходное положение: стоя или сидя с прямой спиной (рис. а).

Соединить ладони, направив вверх четыре пальца каждой руки, кроме большого (рис. б)/

Кончики больших пальцев прижать к основанию яремной впадины и закрыть глаза (рис. в).

Дышать глубоко и ровно. На одну минуту сосредоточить внимание внутри своего собственного тела, как бы осветить тело изнутри. Почувствовать течение жизненной энергии в теле.

Упражнение 2. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ И НАСТОЙЧИВОСТИ

Исходное положение: стоя или сидя с прямой спиной.

Медленно поднять подбородок и запрокинуть голову назад, не напрягая мышцы шеи.

Закрыть глаза и сделать 12 энергичных вдохов-выдохов через нос. При дыхательных движениях грудная клетка должна свободно подниматься и опадать.

Упражнение 3. ТРЕНИРОВКА ПАМЯТИ

Исходное положение: сидя с прямой спиной.

Поставить на пол какой-либо предмет примерно в полутора метрах перед собой.

Посмотреть на него, затем сделать 12 быстрых вдохов-выдохов, сосредоточившись на собственном темени.





Упражнение 4. ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА ЩЕК И УКРЕПЛЕНИЕ ЗУБОВ

Исходное положение: стоя или сидя с прямой спиной.

Прикоснуться кончиком языка к верхнему нёбу, вытянуть губы в трубочку (как для свиста), сделать глубокий вход и закрыть рот (рис. а).

Не выпуская воздух, надуть щеки, опустить подбородок на грудь и задержать дыхание на максимально долгий период, пока не покраснеют щеки (рис. б).

Затем легко поднять голову и сделать выдох через нос. Повторить 6 раз.

Это упражнение также разглаживает морщины на щеках, лечит заболевания десен.

Упражнение 5. ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ ШЕИ

Исходное положение: стоя или сидя с прямой спиной.

Сомкнуть губы и растянуть их как можно шире (как при улыбке).

Вдохнуть через нос, напрягая мышцы щек, и в то же время вытянуть шею как можно выше.

Удерживать это положение как можно дольше. Затем медленно выдохнуть, расслабляя мышцы лица и шеи.

Повторить 6 раз.

Это упражнение также укрепляет щитовидную железу, улучшает обмен веществ и помогает избавиться от двойного подбородка.





Упражнение 6. ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Исходное положение: стоя или сидя с прямой спиной.

Широко раскрыть рот

Затем плавно сомкнуть зубы, выдвинув нижнюю челюсть вперед.

Вставить в рот большой и указательный пальцы правой руки и растянуть ими как можно шире губы и щеки в стороны.

Потом пальцы следует убрать изо рта.

Повторить растягивание губ и щек пальцами 30 раз подряд. Рот при этом должен растягиваться в широкую улыбку. Шея должна быть натянута, а нижняя челюсть выдвинута вперед.

Это упражнение также способствует разглаживанию морщин на щеках, очищает лимфатическую систему и способствует улучшению лимфотока в области лица и шеи.

Упражнение 7. ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Исходное положение: стоя, руки опущены вдоль тела.

Сделать медленный вдох и на вдохе поднять руки через стороны вверх, не сгибая колени.

Затем сделать плавный выдох и на выдохе опустить руки через стороны вниз.

Повторить 12 раз.

Упражнение 8. ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ ЖИВОТА

Исходное положение: стоя или сидя с прямой спиной.

Вдохнуть через нос и резко втянуть живот (рис. а).

На выдохе максимально выпятить живот вперед (рис. б).

Повторить 9 раз.

Упражнение 9. ПОВЫШЕНИЕ ТОНУСА МЫШЦ ПРОМЕЖНОСТИ

Исходное положение: стоя с напряженными ногами.

Этап 1. Ноги сдвинуть (рис. а). Сделать глубокий вдох и на вдохе максимально напрячь мышцы промежности (заднего прохода, влагалища или мошонки).

Это положение следует удерживать как можно дольше, затем на выдохе мышцы расслабить.

Повторить 3 раза.

Этап 2. Ноги раздвинуть на расстояние ширины стопы (около 10 см). Повторить напряжение-расслабление мышц промежности также 3 раза (рис. б).

Этап 3. Ноги поставить на ширину плеч (рис. в) и повторить упражнение в этом исходном положении 3 раза.опубликовано econet





"Восточные способы красоты и долголетия", Церин Падма

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