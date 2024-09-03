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7 фактов о молочной кислоте

Источник: vk.com 03 сентября 2024 6564
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Мы познакомим вас с базовыми фактами о лактате, чтобы вы могли уверенно расстаться с тренером, который уверяет вас...

7 фактов о молочной кислоте

О «молочной кислоте, вызывающей боли в мышцах» ходит много мифов. Поэтому начнем: для начала скажем, что правильно называть молочную кислоту — лактатом, так как в организме человека нет и не может быть именно молочной кислоты. В теле образуется лактат, о котором и пойдёт речь. 

Мы познакомим вас с базовыми фактами о лактате, чтобы вы могли уверенно расстаться с тренером, который уверяет вас, что ваши мышцы болят второй день «из-за молочной кислоты».

1. Лактат образуется всегда при производстве энергии 

Основной путь поступления энергии в клетки — это деградация глюкозы. Именно из оперативного запаса углеводов (он же гликоген) тело получает энергию. Молекула глюкозы подвергается серии из 10 последовательных реакций. Лактат — один из результатов этой биохимической реакции. Однако «побочным» продуктов его назвать никак нельзя, лактат несет несколько важных функций. 

2. Часть лактата используется для синтеза энергии 

От 15 до 20% от общего количества лактата превращается в гликоген в процессе глюконеогенеза. 

7 фактов о молочной кислоте

3. Лактат — универсальный переносчик энергии 

В условиях высокого производства энергии в анаэробном режиме, лактат переносит энергию из тех мест, в которых невозможно провести трансформацию энергии, вследствие повышенной кислотности, в те места в которых она может быть трансформирована в энергию (сердце, дыхательные мышцы, медленно сокращающиеся мышечные волокна, другие группы мышц).

4. Уровень лактата растет не из-за недостатка кислорода 

Исследования на животных показывает, что внутриклеточный дефицит кислорода в изолированной мышце не показывает никаких ограничений активности дыхательной цепи митохондрий даже во время максимальной нагрузки. У нас всегда будет достаточно кислорода в мышцах. 

5. Лактат — индикатор нагрузки 

Как мы уже писали в первом факте, во время получения телом необходимой ему энергии, всегда происходит образование лактата. Однако лактат может накапливаться — просто потому, что скорость трансформации энергии в анаэробной и аэробной нагрузках отличаются. 

Чем быстрее бежит атлет, тем быстрее он производит лактат. Уровень лактата в крови тесно связан с интенсивностью выполнения упражнения. 

При скорости, близкой к максимальной, уровень лактата (вместе с необходимой для достижения этой скорости энергии) — значительно вырастает.

6. 90% лактата утилизируется организмом в первый час после тренировки 

  • 60% лактата в организме полностью окисляется до СО2 и воды.
  • Около 20% превращается в гликоген в процессе глюконеогенеза, часть используется для новообразования аминокислот (составные части белков).
  • Лишь малая часть (менее 5%) лактата выделяется с потом и мочой. 

7. Лактат не вызывает боль и судороги в мышцах 

Болезненные ощущения в мышцах на следующий день после интенсивной тренировки вызваны повреждениями мышц и воспалением тканей, которые происходят после выполнения упражнения, а не присутствием лактата. 

Большинство мышечных судорог вызывается нервными рецепторами мышц, которые перевозбуждаются с появлением усталости в мышцах.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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мышцы тело упражнения здоровье молочная кислота

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