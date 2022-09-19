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Упражнения для улучшения работы эндокринной системы

Источник: vk.com 19 сентября 2022 6586
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Готовьте свою эндокринную систему сейчас, с тем чтобы годы, болезни, усталость не могли нарушить радости

Упражнения для улучшения работы эндокринной системы

«Ваши эндокринные железы — сторожа и хранители физического здоровья и психической устойчивости. Их секреция определяет химический состав крови, а кровь, в свою очередь, определяет вашу личность. Например, недостаток гормонов щитовидной железы может сделать вас нетерпеливыми, и вам трудно будет оставаться спокойными. 

Чтобы стать мастером беспредельного сознания внутри себя, вы должны научить свое тело помогать вам, а не мешать. Готовьте свою эндокринную систему сейчас, с тем чтобы годы, болезни, усталость не могли нарушить радости божественного сознания, которую вы создаете». Йоги Бхаджан 

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1. Лягте на спину и перекрестите ноги в области лодыжек. Начните двигать бедрами из стороны в сторону, при этом голова, верхняя часть тела и ступни остаются на месте. Старайтесь выполнять движение статично и не подпрыгивать на ягодицах. Секрет упражнения в том, чтобы раскрепостить область таза, сделав ее более подвижной. Время выполнения 2,5 мин. 

Упражнения для улучшения работы эндокринной системы

2. Лежа на спине, поднимите прямые ноги под углом 90°. Начните крутить ногами так, чтобы каждая нога описывала свой круг, но при этом они обе двигались одновременно. Время выполнения упражнения — 3 мин. Эффект позы: улучшает кровообращение в области таза и стимулирует работу яичников. Женщинам упражнение рекомендуется для ежедневной практики.

Упражнения для улучшения работы эндокринной системы
3. В положении лежа на спине: Соедините ноги вместе и вращайте ими по часовой стрелке в течение 3 мин. Не опуская ноги, поднимите руки вверх и продолжайте вращение руками и ногами. Сначала по часовой стрелке 21 раз, потом против часовой стрелки 21 раз. Опустите ноги и руки. Расслабляйтесь в течение 3 мин. Это упражнение активизирует работу половых желез и тимуса (вилочковой железы), помогая сохранить молодость.

Упражнения для улучшения работы эндокринной системы

Упражнения для улучшения работы эндокринной системы

4а. Из положения лежа на спине поднимите верхнюю часть тела и ноги, а руки положите под ягодицы. Тело должно напоминать лодку. Удерживайте эту позицию в течение 30 сек. 

Упражнения для улучшения работы эндокринной системы
4б. Затем коснитесь носом коленей и вернитесь в исходное положение лодки. Продолжайте движение ногами вверх и вниз в течение 2,5 мин. (Усложненный вариант этого упражнения — после каждого касания носом коленей ложиться на спину). Упражнение балансирует работу мозга. 

Упражнения для улучшения работы эндокринной системы

Упражнения для улучшения работы эндокринной системы

5. Поднимитесь на ноги, сделайте наклон вперед. Обопритесь на ладони, а ноги слегка согните в коленях. Поднимите одновременно левую руку и правую ногу, затем опустите и поднимите правую руку и левую ногу. Продолжайте по очереди поднимать и опускать руки и ноги 3 мин. Это упражнение улучшает циркуляцию крови, растягивает заднюю поверхность бедер и поясницу, балансирует работу левого и правого полушарий мозга, стабилизирует нервную систему.

Упражнения для улучшения работы эндокринной системы

6. Сядьте на пол со скрещенными ногами и положите руки в центр груди, накрыв одну ладонь другой. Вращайте туловищем от бедер (справа налево) в течение 4,5 мин. Упражнение очищает печень.

7. Встаньте, закройте глаза и начните танцевать. Двигайтесь так, как вам нравится, используйте любой ритм, но при этом сохраняйте в теле баланс. Во время танца не открывайте глаза. Вообразите, что весь мир танцует вместе с вами, — это будет вашей медитацией. Танцуйте 9,5 мин.

8. Сядьте на пол со скрещенными ногами, поднимите руки над головой, сплетя пальцы. Потянитесь вверх. Затем начните вращать всем телом и руками (справа налево). Продолжайте двигаться мощно в течение 1 мин. Упражнение полезно для позвоночника и нервной системы.опубликовано econet.ru

Упражнения для улучшения работы эндокринной системы

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Источник: https://econet.ru/

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