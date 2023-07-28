Блефаризм -это непроизвольное мышечное сокращение века, у которого может быть множество причин

Рекомендации при блефаризме

Подергивание век или нервный тик глаза (также называемый блефаризмом) может быть обременительным, вызывать неудобства и открытое раздражение. Это непроизвольное мышечное сокращение, у которого может быть множество причин, включая переутомление глаз, усталость, сухость глаз, чрезмерное употребление стимулирующих средств (таких как кофе или лекарства) и алкоголя или обезвоживание, но главная причина - это стресс.

Вот несколько способов, с помощью которых можно остановить подергивание век:

Начните с сильного прищуривания.

Закройте глаза настолько плотно, насколько сможете. Потом откройте их настолько широко, насколько это возможно. Продолжайте моргать таким образом, пока из ваших глаз не пойдут слезы. Если вам стало больно или подергивание усилилось, остановитесь немедленно! Непрерывное повторение этого движения позволит слезной пленке распределяться равномерно. Увлажняя глаз, успокаивая веки, растягивая мышцы лица и глаз, а также увеличивая циркуляцию глаза, это облегчит боль.

Расслабьте глаз с помощью массажа.

Используя средние пальцы, легко помассируйте нижние веки круговыми движениями. Помассируйте подергивающееся веко примерно три секунды. Чтобы избежать проникновения инфекции, во-первых, убедитесь, что ваши руки и лицо чистые. В результате этого метода увеличивается циркуляция, а также усиливаются и укрепляются мышцы.

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Моргайте тридцать секунд.

Попробуйте сделать это достаточно быстро. Вам необходимо проделывать движения очень легко. Представьте, что ваши веки - это крылья бабочки. Процесс моргания очень важен для глаз. Он расслабляет большинство глазных мышц, а также увлажняет и очищает глазные яблоки, что может остановить подергивания. Если вы почувствуете боль или подергивание усилится, остановитесь немедленно.

Наполовину закройте веки.

Вы заметите, что ваши верхние веки постоянно дрожат с разной скоростью. Сконцентрируйте свои усилия на том, чтобы остановить эту дрожь. Прищуриваясь и улучшая остроту зрения, вы меньше напрягаете глаза. Это может помочь избавиться от глазного спазма в результате утомленности.

Попробуйте технику акватерапии глаз.

Чередуйте ополаскивание закрытых глаз сначала холодной, а затем теплой водой. Холодная вода сжимает кровяные сосуды, а теплая вода расширяет их. Эта процедура поможет увеличить циркуляцию и кровь будет поступать к глазу, что предотвратит подергивание. Вы также можете прижать к глазу кубик льда перед ополаскиванием теплой водой, как альтернативу чередованию теплой и холодной воды. Повторите процедуру 7-8 раз.опубликовано econet

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