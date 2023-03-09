Упражнение улучшает кровоток в органах и мышцах брюшной полости, ступнях ног, коленных и голеностопных суставах, позвоночнике — плечевом и поясничном поясах. Упражнение улучшает кровоток в органах и мышцах брюшной полости, ступнях ног, коленных и голеностопных суставах, позвоночнике — плечевом и поясничном поясах. Упражнение выполняется в 2 этапа: 1. Встаньте прямо, руки вдоль тела. Живот втяните, встаньте на пальцы левой ноги, поднимите правое колено, руки поднимите вверх. Вернитесь в исходное положение. За 1 вдох - выдох упражнение выполняется 2 раза. Упражнение выполняется 8 раз. 2. Встаньте прямо, руки согнуты в локтях, кисти прижаты к плечам. Живот втяните, правое колено поднимите вверх, одновременно опустите вниз руки. Вернитесь в исходное положение.

за 1 вдох - выдох упражнение выполняется 2 раза. Упражнение выполняется 8 раз. Выполните 2 этапа для другой стороны тела.опубликовано econet P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

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