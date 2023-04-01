«Тянучка»: мягкая гимнастика для здоровья позвоночника

Этой гимнастикой рекомендуется заниматься тогда, когда активные движения выполнять трудно. Ее можно делать на полу, постелив коврик, или в постели.
Исходное положение – лежа на спине, ноги слегка разведены в стороны, руки раскинуты в стороны и вверх.
Сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и мысленно «пройтись» по телу, максимально расслабив все мышцы.
Исходное положение – лежа на спине.
Медленно и с усилием потянуться всеми мышцами правой ноги, словно за пальцы стопы кто-то тянет. В точке максимального натяжения задержаться на 10 секунд. То же самое проделать левой ногой. Повторить упражнение 5–10 раз.
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Исходное положение – лежа на спине. Потянуться обеими ногами и одновременно медленно и с усилием повернуть колени и носки внутрь. Задержаться в этом положении на 10 секунд. После этого, продолжая потягиваться, одновременно медленно и с усилием повернуть колени и носки наружу. Повторить упражнение 5–10 раз.
Исходное положение – лежа на спине.
С силой развести пальцы правой руки и, сохраняя напряжение, медленно и с усилием потянуться всей рукой, словно кто-то тянет ее за пальцы. Задержаться в этом положении на 10 секунд. То же самое проделать левой рукой. Повторить упражнение 5–10 раз.
Исходное положение – лежа на спине. С силой сжать правую руку в кулак и, сохраняя напряжение, медленно и с усилием потянуться всей рукой, словно кто-то тянет ее за кулак. Задержаться в этом положении на 10 секунд. То же самое проделать левой рукой. Повторить упражнение 5–10 раз.
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Исходное положение – лежа на спине. Потянуться обеими руками и одновременно медленно и с усилием повернуть локти и кисти внутрь. Задержаться в этом положении на 10 секунд.
Затем, продолжая тянуться, одновременно медленно и с усилием повернуть локти и кисти наружу. Повторить упражнение 5–10 раз.
Исходное положение – лежа на спине. Потянуться руками и ногами и одновременно медленно и с усилием выполнить круговые движения стопами и кистями, сделав 10 кругов влево и 10 кругов вправо.опубликовано econet
В. Григорьев, А. Умняков, "Жизнь без боли в спине. Лечение сколиоза, остеопороза, остеохондроза, межпозвонковой грыжи без операции"
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Источник: https://econet.ru/
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