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«Вешалка»: упражнение для молодости лица и шеи

Источник: vk.com 05 ноября 2023 6006
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Голова весит 4,5-7 кг! Очень важно правильное положение головы для того, чтобы предотвратить появление морщин, и молодо выглядеть. 

«Вешалка»: упражнение для молодости лица и шеи

Сутулая спина, опущенная голова способствуют расслаблению грудной клетки, дыхание затрудняется, ослабевают передние мышцы шеи, возникает мышечное напряжение шеи, кожа обвисает и образуются второй подбородок, морщины и на шее, и на лице! А ведь голова весит 4,5-7 кг! Очень важно правильное положение головы для того, чтобы предотвратить появление морщин, и молодо выглядеть. 

ПРАВИЛЬНО ДЕРЖИТЕ ГОЛОВУ ВО ВРЕМЯ ХОДЬБЫ, РАБОТЫ, СНА

Привычки, приводящие к неправильной постановке головы:

  • Неудобное рабочее место (очень важно правильно организовать свое рабочее место, чтобы и позвоночник и голова находились в правильном положении); 
  • Чтение лежа (в этом случае также подбородок сильно прижат к груди, что ведет к образованию или увеличению второго подбородка и морщин на шее); 
  • Ваша повышенная эмоциональность - излишние торопливые движения головой во время общения, постоянное сокращение шейных мускулов - ненужные наклоны или опускание головы; 
  • Неправильное положение во время сна на высокой подушке (подбородок сильно прижат к груди).

Во время сна в опоре нуждается не столько голова, сколько шея. При неправильном положении головы во сне шея не отдыхает, а шейные позвонки искривляются. Это может быть причиной головных болей и других неприятных ощущений.

«Вешалка»: упражнение для молодости лица и шеи

ВЫБИРАЕМ СЕБЕ ПОДУШКУ: 

  • Чем шире плечи, тем более высокая подушка требуется для хорошего сна.
  • Если человек спит на спине, то ему нужна более низкая подушка, чем при сне на боку.
  • Если матрас мягкий, то подушка должна быть более низкой, чем при сне на более твердой поверхности.
  • Если рука постоянно устраивается под подушку или под голову, то подушка слишком низкая.
  • Если возникает ощущение неудобства, причиной может быть слишком высокая подушка. Если шея утром болит, а плечи деревенеют, то подушка слишком низкая, а матрас слишком жесткий.

Правильное положение головы влияет также на состояние и функционирование носовой перегородки, имеющей активные зоны (точки, соотносящиеся с определенным внутренним органом). Сон на твердой подушке возбуждает эти точки, и улучшает работу практически всех систем человеческого организма. 

ОПУЩЕННАЯ НА ГРУДЬ ГОЛОВА во время ходьбы, чтения, вязания, пребывания в театре, в концертном зале и т. д. 

Научиться правильно держать голову можно при помощи следующего упражнения:

1. Сядьте на стул и выпрямите спину. 

2. Внимательно смотрите на пол перед собой. Фокусировка внимания на этой области комнаты позволит вам избежать напряжения боковых мышц шеи. 

3. Опустите плечи и оторвите глаза от пола. Теперь вам необходимо оглядывать всю комнату. 
Запомните то, как вы держите голову. Это - правильное положение головы, при котором подбородок смотрит вниз, а не вверх! 

В этом положении хорошо сделать очень эффективное специальное УПРАЖНЕНИЕ на релаксацию - "ВЕШАЛКА" - и правильное положение головы закрепляет, и отдых получаете: 

1. Сядьте на стул и приведите свою голову в правильное положение. 
2. Опустите плечи как можно ниже, представляя, что это вешалка. 
3. Представьте, что ваше тело - это мокрое пальто, которое висит на вешалке. 
4. Встряхните руки и положите их ладонями вверх на колени. 
5. Сильно сожмите бедра, а затем полностью расслабьте их. 
6. Перекрестите ноги в щиколотках и постарайтесь расслабить колени. 

И еще УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСАДКИ ГОЛОВЫ: 

  • Положите скрещенные в замок руки на затылок и с силой надавливайте на них головой;
  • Втяните подбородок (как бы делая глотательное движение) и вытягивайте вверх затылок (как будто хотите вырасти).
  • Положить на голову книгу, или спичечный коробок и ходить с ними, также делать приседания и повороты головой так, чтобы предмет не упал.
  • Сидя, положив одну ладонь на лоб, наклонять голову вперед, одновременно надавливать ладонью на лоб, противодействуя движению головы, примерно в течение 10 секунд, затем отдыхать столько же времени. Повторить упражнение 10 раз.

Назначение: укрепляет ослабевшие мышцы в передней области шеи, способствует разработке подвижности шейных позвонков и обеспечивает правильное положение головы.

Эти упражнения для правильного положения головы можно делать в любом месте, они незаметны, но результативны!

Внимание: При любых процедурах с шеей середину шеи не массируют, так как это может привести к раздражению щитовидной железы. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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