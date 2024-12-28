Это упражнение эффективно для укрепления бедренных мышц. Также оно помогает уменьшать их объём.

Утренний комплекс упражнений против лишнего веса

Утренняя зарядка не только зарядит Вас бодростью на целый день, но и поможет сбросить несколько лишних килограмм. Ежедневно выполняйте эти несложные упражнения.

«Пламя»

Это упражнение эффективно для укрепления бедренных мышц. Также оно помогает уменьшать их объём. Примите исходную позу – нужно встать на колени и упереться руками в пол. Сделайте выдох, затем сделайте вдох через нос, а после опять выдохните через рот. Теперь нужно задержать дыхание и втянуть живот. Затем нужно вытянуть в сторону ногу и поднять её до линии бедра.

Необходимо следить за тем, чтобы Ваша нога оставалась всё время прямой, при этом руки не должны сгибаться в локтях. Постарайтесь вытянуть ногу вперёд и вверх. Затем замрите в такой позе и посчитайте до пяти, после чего нужно расслабиться и восстановить дыхание. Упражнение необходимо повторить 3 раза для правой и 3 раза для левой ноги.

«Лодка»

Это упражнение помогает укрепить и подтянуть самые «непослушные» мышцы, расположенные на внутренней стороне Ваших бёдер. Постелите на пол гимнастический коврик и сядьте на него. Раздвиньте ноги в стороны на максимальную ширину. Спрячьте руки за спину и обопритесь ладонями о коврик.

Сделайте выдох, после чего глубоко вдохните через нос и сделайте выдох через рот. Теперь нужно опустить голову, задержать дыхание и втянуть глубоко живот. Вытяните вперёд руки и поставьте их перед собой на коврик. Немного наклонитесь.

Затем медленно начинайте передвигать руки по коврику, наклоняясь всё ниже и ниже. Нужно следить, чтобы пальцы и ладони не отрывались от коврика. Задержавшись в самом низком положении, досчитайте до пяти и восстановите дыхание. Данное упражнение для похудания нужно выполнять как минимум три раза за утро.

Взмахи ногой

Это простое упражнение укрепляет внутреннюю поверхность бёдер, а также позволяет уменьшить их объём. Встаньте на коврик на колени и обопритесь обеими руками впереди себя о пол.

Расположите спину параллельно полу. Напрягите мышцы бёдер и ягодиц и сделайте мах ногой. Упражнение повторяется около 30 раз без остановки.

Приседания

Нужно встать спиной к стене и поставить ноги на ширину плеч. Придерживаясь одной рукой за стену нужно присесть так, чтобы Ваши бёдра были параллельно полу. Замрите и посчитайте до пяти.

Необходимо следить за тем, чтобы спина на протяжении всего упражнения оставалась прямой. Не опуская голову, вернитесь в начальное положение. Упражнение повторяют около 15 раз. опубликовано econet

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