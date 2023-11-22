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«Феникс расправляет крылья»: Упражнение для увеличения жизненной энергии

Источник: istina.rin.ru 22 ноября 2023 6420
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В этом упражнении движения рук напоминают взмахи крыльев феникса. Выполняя его, вы сможете избавиться от

«Феникс расправляет крылья»: Упражнение для увеличения жизненной энергии

Основное назначение этого упражнения - снять волнение и возбуждение и помочь вам вернуться в обычное состояние духа. Оно хорошо для восстановления функционального порядка в организме, увеличения жизненной энергии и спокойствия.

Упражнение для релаксации

В этом упражнении движения рук напоминают взмахи крыльев феникса.

Исходное положение: ноги на ширине плеч, руки свободно свисают вдоль туловища, пальцы чуть согнуты, мышцы расслаблены. 

«Феникс расправляет крылья»: Упражнение для увеличения жизненной энергии

Начало: поднимите руки, как будто держите перед собой мяч (правая рука находится над левой, как на рис.).

«Феникс расправляет крылья»: Упражнение для увеличения жизненной энергии

Разверните кисти рук тыльными сторонами друг к другу.

Теперь поднимите левую руку как можно дальше вверх и влево, ладонью вниз. Правую руку в это время отведите как можно больше вниз и вправо, ладонью вверх. В то же самое время сделайте левой ногой полшага влево, принимая позу лучника. Перенесите вес тела на левую ногу, поверните голову и посмотрите вниз, словно феникс, расправляющий крылья.

«Феникс расправляет крылья»: Упражнение для увеличения жизненной энергии

«Феникс расправляет крылья»: Упражнение для увеличения жизненной энергии

«Феникс расправляет крылья»: Упражнение для увеличения жизненной энергии

Снова верните руки в исходное положение перед грудью (кисти рук тыльными сторонами обращены друг к другу, как на рис.). 

«Феникс расправляет крылья»: Упражнение для увеличения жизненной энергии

Поднимите правую руку как можно дальше вверх и вправо, ладонью вниз. Левую руку в это время отведите как можно дальше вниз и влево, ладонью вверх. В то же самое время сделайте правой ногой полшага вправо, принимая позу лучника. Перенесите вес тела на правую ногу, поверните голову и посмотрите вниз, словно феникс, расправляющий крылья.

«Феникс расправляет крылья»: Упражнение для увеличения жизненной энергии

«Феникс расправляет крылья»: Упражнение для увеличения жизненной энергии

Сделайте это упражнение по 4 раза в правую и в левую сторону, в общей сложности 8 раз. 

Обратите внимание! Дышите естественным образом - легко, спокойно и глубоко. Все движения медленные и свободные, повороты тела и смена рук - мягкие и плавные. Когда поворачиваетесь, слегка сжимайте бедрами промежность, когда вытягиваете руки, встряхивайтесь всем телом.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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