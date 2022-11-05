Регулярный ароматический массаж лица может в значительной степени предотвратить и устранить образование морщин...

С возрастом кожа стареет, разрушается, теряет эластичность, и появляются морщины. Зрелая кожа нуждается в увлажнении и кислороде.

Уход за зрелой кожей

Регулярный ароматический массаж лица может в значительной степени предотвратить и устранить образование морщин. Всего лишь после нескольких процедур улучшение будет налицо.

Массаж стимулирует местное кровообращение и таким образом улучшает приток кислорода к более глубоким слоям кожи. Деление клеток замедляется по мере увеличения нашего возраста, поэтому показаны эфирные масла, стимулирующие рост клеток (цитофилактические). Можно использовать ароматические масла для восстановления влажности и лечения сухости кожи.

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Замедляющие старение несущие масла

Питательные несущие масла, такие как авокадо, жожоба, пшеницы обыкновенной, ядер косточек абрикосов и персиков, превосходно подойдут для зрелой кожи.

Замедляющие старение эфирные масла



Масла пупавки благородной, моркови дикой, шалфея мускатного, ладана, герани, жасмина, лаванды, нероли, челнобородника горького, розы, тысячелистника.



Рецепты масел для стареющей кожи лица



Можете выбрать любое эфирное масло из приведенных выше и добавить его в выбранное вами несущее масло.

Следующие рецепты также принесут пользу:

3 капли масла моркови дикой,

3 капли масла ладана,

4 капли масла нероли,

или

4 капли масла герани,

3 капли масла челнобородника горького,

3 капли розового масла.

Каждую смесь растворить в 30 мл несущего масла.

Для эффективного применения следует ежедневно воздействовать на лицо.

Примочки также хороши для зрелой кожи — они удаляют вредные продукты, и клетки смогут быстрее регенерировать.

Примочка для стареющей кожи лица

2 чайные ложки молотого миндаля,

1 чайная ложка меда,

2 чайные ложки воды либо розовой или лавандовой воды.

Ингредиенты смешать, добавить по одной капле розового масла и масла ладана. Прикладывать к лицу на время от десяти до пятнадцати минут. Аккуратно смыть.

Для зрелой кожи также полезны паровые ванны — они глубоко очищают поры и стимулируют кровообращение. Следуйте инструкциям, как для жирной кожи, но добавьте две капли масла моркови дикой, по две капли масла ладана и нероли.

Диета. Коже нужно соответствующее питание. Избегайте сладкой пищи, ешьте больше фруктов и овощей.

Физические упражнения помогут улучшить кровообращение и мышечный тонус.

Избегайте очень высоких температур.

Эфирные масла при кожных заболеваниях

Прыщи

Прыщи возникают главным образом при половом созревании, но могут появиться и у людей вполне зрелого возраста. Их образование обязано повышенной активности сальных желез кожи. Излишки кожного сала вызывают размножение бактерий, поры засоряются — это приводит к образованию пятен и угрей. Возможно даже образование шрамов.

Эфирные масла для очистки тела от токсинов

Масла герани, можжевельника, лимона, розмарина.

Эфирные масла для удаления и лечения шрамов

Масла моркови дикой, ладана, бессмертника, лаванды, мандарина, нероли.

Эфирные масла, способствующие росту новых клеток

Масла моркови дикой, ладана, лаванды, нероли, челнобородника горького, пачули, окотеи хвостатой.

Балансирующие и удаляющие излишки кожного сала эфирные масла

Масла шалфея мускатного, кипариса, элеми, ладана, герани, лаванды, челнобородника лимонного, тысячелистника, иланг-иланга.

Антисептические и вяжущие эфирные масла

Масла бергамота, кедра атласского, мирта, тысячелистника.

Эфирные масла для снятия воспалений

Масла пупавки благородной, тысячелистника.

Можно наносить одну каплю чистого лавандового масла или масла мелалеуки на отдельные пятна.

Мойте лицо неароматизированными мылами — рН-сбалансированными или кислыми. Дважды в неделю делайте паровые ванны лица. Масла для лица наносите ежедневно.

Избегайте измельченной пищи, сладкого, жирного, сигарет, алкоголя, чая, кофе, напитков с сахаром.

Ешьте много фруктов и овощей и пейте много воды.

Полезны будут витамин С, цинк и масло примулы.

Рекомендуются также физические упражнения.

Аллергии (например, экзема)

Основные причины аллергии — неправильное питание, вредные вещества и стрессы. Важно определить аллерген: пища, моющее средство, косметика или грубая одежда.

Полезные эфирные масла

При аллергиях принесут пользу эфирные масла пупавки благородной, мелиссы и тысячелистника — вот три любимых масла, которыми я лечу экзему. Определенно, они снижают зуд.

Другие масла: стиракса бензойного, герани, лаванды, ладана, мирры и пачули (при мокнущей экземе); масло розы и санталума белого (при сухой экземе).

Иногда несущие масла могут ухудшить экзему, поэтому лучше всего смешивать эфирные масла с неароматическими органическими базовыми кремами.

Можно применять масла для холодных компрессов.

Ванны тоже очень полезны.

«Нога легкоатлета»

Это инфекционное грибковое заболевание вызывает нестерпимый зуд, поражая ступни между пальцами ног. Грибок любит тепло и влагу.

Полезные эфирные масла

Помогут эфирные масла лаванды, мирры, челнобородника лимонного, пачули и мелалеуки. Рекомендуются ежедневные ножные ванны с шестью каплями любого из перечисленных эфирных масел. Хорошо капнуть чистым маслом лаванды или мелалеуки на пораженные места.

Разрыв капилляров

Слабость тонких кровеносных сосудов может проявиться в виде тонких красных вен, обычно на щеках. В действительности, капилляры не разорваны, но слабы и вытянуты. Обычно стенки капилляров эластичны, растягиваются при нагревании кожи, а затем, сжимаясь, возвращаются к обычному размеру. При потере эластичности они остаются расширенными, что и приводит к покраснению щек. Нежный массаж лица поможет улучшить состояние кровеносных сосудов.

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Попробуйте применять в течение нескольких месяцев следующий состав из эфирных масел:

3 капли масла пупавки благородной,

3 капли масла семян петрушки,

4 капли розового масла.

Смесь растворить в 30 мл несущего масла.

Полезны будут также масла кипариса, нероли и пачули. Для усиления эффекта избегайте пряной пищи, алкоголя, курения, кофеина и стрессов. Полезен витамин С.

Целлюлит

Пораженную целлюлитом кожу иногда сравнивают с кожурой апельсина. Целлюлит поражает почти исключительно женщин, развивается на бедрах, ягодицах и похоже, обусловлен гормонами. Он характеризуется застоем лимфы, удержанием жидкости, увеличением жировых тканей и нередко плохим кровообращением.

Совместное воздействие ароматерапии, диеты и физических упражнений успешно поможет при целлюлите — будьте настойчивы. Цель лечения — стимулировать лимфатическую систему, сбалансировать гормоны и устранить удержание жидкости.

Помогут следующие эфирные масла.

Против удержания жидкости

Масла кипариса, укропа сладкого, грейпфрута, можжевельника, лимона, челнобородника лимонного, розмарина, санталума белого, тимьяна.

Эфирные масла для стимулирования кровообращения и вывода токсинов из лимфатической системы

Масла базилика, стиракса бензойного, черного перца, кедра атласского, кипариса, укропа сладкого, имбиря, пачули, розмарина, шалфея.

Эфирные масла для балансирования гормонов

Масла пупавки благородной, шалфея мускатного, герани, лаванды, розы, шалфея.

План лечения целлюлита

1. Ежедневная сухая чистка кожи щеткой. Выполняйте движения по направлению снизу вверх по всему телу щеткой с короткими волосами из натуральной шерсти, обращая особое внимание на пораженные области. Это удалит токсины и улучшит кровообращение.

2. Принимайте ванну хотя бы один раз в день с указанными маслами или одним из следующих составов:

2 капли масла кипариса,

2 капли масла укропа сладкого,

2 капли масла можжевельника

или

2 капли масла черного перца,

2 капли масла лимона,

2 капли масла шалфея

или

2 капли масла герани,

2 капли масла укропа сладкого,

2 капли розового масла.

Каждую смесь растворить в 30 мл несущего масла. После ванны примите холодный душ.

3. Делайте массаж пораженных участков дважды в день — утром и вечером, используйте следующие рецепты:

3 капли масла укропа сладкого,

4 капли масла грейпфрута,

3 капли масла лимона

или

3 капли масла кипариса,

3 капли масла герани,

4 капли масла можжевельника.

Каждую смесь растворить в 30 мл несущего масла.

4. Обращайте внимание на диету.

Забудьте про чай, кофе, алкоголь.

Пейте только родниковую воду и настои трав — великолепен настой укропа сладкого.

Ешьте больше свежих фруктов и овощей, лучше сырыми.

Избегайте сахара и утонченных углеводов, соленой пищи.

Ограничьте потребление необработанных молочных продуктов.

Принимайте ежедневно не менее 1 г витамина С.

5. Выполняйте упражнения каждый день по двадцать минут — плавайте, катайтесь на велосипеде.

6. Расслабляйтесь — стрессы нарушают гормональный баланс, и лечение будет менее эффективным.опубликовано econet.ru

Автор Браун Дэнис Вичелло, из книги "Ароматерапия"

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