Почему горят стопы ног

Если у вас сильно пекут стопы ног, вам это доставляет существенный дискомфорт и испробованные средства не помогают...

В чем причина и что делать

Причины ощущения жжения в ногах следует искать по нескольким основным направлениям:

- Аллергическая реакция на предметы обихода.

- Сосудистые заболевания:

варикозное расширение вен,

варикозное расширение вен, ВСД,

атеросклероз,

тромбофлебит и др.

- Грибок или попадание активных бактерий на кожу.

- Заболевания эндокринной системы: например, сахарный диабет.

- Авитаминоз (нехватка витаминов гр. В).

- Избыточный вес.

- Состояние при беременности.

- Мышечное переутомление ног в течение дня.

Советы и рекомендации, чтобы избавиться от жара в ногах

Если причина жжения в ногах не связана с конкретным заболеванием, избавиться от этого неприятного симптома помогут некоторые простые способы:





1. Контрастные ванночки. Чтобы почувствовать быстрое облегчение, обливайте ноги теплой, затем холодной водой, чередуя различную температуру для получения большего удовольствия. Можно использовать тазики с разной t воды. Жар в ногах должен отступить менее чем через полчаса, после чего смажьте ступни кремом с охлаждающим ментолом и отдохните.



2. Расслабляющие и охлаждающие ванночки с отварами трав. Приготовьте заранее отвар из травы, обладающей противовоспалительным, успокаивающим действием, например, из ромашки, полыни, или липового цвета.

Понадобиться 1-2 ложки травы на литр воды.

Окуните ноги в ванночку с приготовленным и остывшим отваром и посидите около полу часа.

Особенно хорошо в этих случаях помогает обычная пищевая сода:

добавьте в емкость в расчете 5 столовых ложек на 10 литров;

после процедуры намажьте ноги освежающим кремом или протрите ступни одеколоном.

3. Самомассаж. Жжение стоп ног хорошо устраняется, если самостоятельно растереть и помять ножки.

Большим пальцем поводите по стопе, начиная от пальцев, двигаясь к пятке.

Каждый палец слегка потяните.

Слегка побейте по ступне ребром ладошки или скалкой.

Для массажа можно использовать специальные массажеры или подручные средства. Например насыпьте на газетку или любую удобную плоскую емкость горох, рис, мелкую гальку, камешки или любой другой сыпучий материал и потопчитесь на них 10 минут.

4. Упражнения. Чтобы ликвидировать ощущение жжения в ногах, нужно попробовать совершить некоторые упражнения, которые повлияют на кровообращение. Совершайте сидя или лежа, двигайте ступнями ног в различном направлений, сгибайте и разгибайте пальцы, вытягивайте носок вперед. Также поднимайте ноги вверх за голову и на несколько минут задержитесь в таком положении.

5. Компрессы и примочки. Если ноги горят огнем, попробуйте нанести на ступни тонкий слой голубой глины, и оставить на несколько часов, замотав пленкой.

После смойте прохладной водой.

Для проблемных ступней можно применить следующий компресс:

смешать 50 мл нашатырного спирта с подсолнечным или оливковым маслом;

смочить в этом составе марлю и наложить на ступни ног.

Может ощущаться жжение, в этом случае уберите компресс и смажьте подошвы тампоном, смоченным в водке.

Если часто сталкиваетесь с проблемой, когда горят стопы ног, не стоит злоупотреблять газированными напитками, пивом, а также минимизируйте употребление соли и острых приправ.

Если у вас сильно пекут стопы ног, вам это доставляет существенный дискомфорт и испробованные средства не помогают, стоит обратиться к врачу.опубликовано econet

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