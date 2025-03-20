Почему горят стопы ног

Если у вас сильно пекут стопы ног, вам это доставляет существенный дискомфорт и испробованные средства не помогают...
Причины ощущения жжения в ногах следует искать по нескольким основным направлениям:
- Аллергическая реакция на предметы обихода.
- Сосудистые заболевания:
- Грибок или попадание активных бактерий на кожу.
- Заболевания эндокринной системы: например, сахарный диабет.
- Авитаминоз (нехватка витаминов гр. В).
- Избыточный вес.
- Состояние при беременности.
- Мышечное переутомление ног в течение дня.
Если причина жжения в ногах не связана с конкретным заболеванием, избавиться от этого неприятного симптома помогут некоторые простые способы:
1. Контрастные ванночки. Чтобы почувствовать быстрое облегчение, обливайте ноги теплой, затем холодной водой, чередуя различную температуру для получения большего удовольствия. Можно использовать тазики с разной t воды. Жар в ногах должен отступить менее чем через полчаса, после чего смажьте ступни кремом с охлаждающим ментолом и отдохните.
2. Расслабляющие и охлаждающие ванночки с отварами трав. Приготовьте заранее отвар из травы, обладающей противовоспалительным, успокаивающим действием, например, из ромашки, полыни, или липового цвета.
Особенно хорошо в этих случаях помогает обычная пищевая сода:
3. Самомассаж. Жжение стоп ног хорошо устраняется, если самостоятельно растереть и помять ножки.
Для массажа можно использовать специальные массажеры или подручные средства. Например насыпьте на газетку или любую удобную плоскую емкость горох, рис, мелкую гальку, камешки или любой другой сыпучий материал и потопчитесь на них 10 минут.
4. Упражнения. Чтобы ликвидировать ощущение жжения в ногах, нужно попробовать совершить некоторые упражнения, которые повлияют на кровообращение. Совершайте сидя или лежа, двигайте ступнями ног в различном направлений, сгибайте и разгибайте пальцы, вытягивайте носок вперед. Также поднимайте ноги вверх за голову и на несколько минут задержитесь в таком положении.
5. Компрессы и примочки. Если ноги горят огнем, попробуйте нанести на ступни тонкий слой голубой глины, и оставить на несколько часов, замотав пленкой.
После смойте прохладной водой.
Для проблемных ступней можно применить следующий компресс:
Может ощущаться жжение, в этом случае уберите компресс и смажьте подошвы тампоном, смоченным в водке.
Если часто сталкиваетесь с проблемой, когда горят стопы ног, не стоит злоупотреблять газированными напитками, пивом, а также минимизируйте употребление соли и острых приправ.
Если у вас сильно пекут стопы ног, вам это доставляет существенный дискомфорт и испробованные средства не помогают, стоит обратиться к врачу.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
У меня так грибок проявлялся. Стопы не просто пекут, больше зудят, от этого и дискомфорт. Для лечения раствор мизол использовала, он идет на основе нафтифина 1%-го как и большинства дорогих препаратов, но цена у него намного меньше. Очень удобно использовать, два раза в день мазала пораженные участки, дискомфорт прошел, кожа в норме.Ответить
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