5 упражнений для сплетений нервов

Этот комплекс не рекомендуется делать людям, страдающим гипертонической болезнью, так как он способствует активному изменению внутриполостных давлений (в брюшной, грудной и черепной полостях)

Этот комплекс не рекомендуется делать людям, страдающим гипертонической болезнью, так как он способствует активному изменению внутриполостных давлений (в брюшной, грудной и черепной полостях).

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ШЕЙНОЕ СПЛЕТЕНИЕ НЕРВОВ

И. п. – стоя, руки опущены вдоль корпуса

Вдох– голова, медленно покачиваясь вправо и влево, тянется макушкой вверх, одновременно плечевой пояс опускается вниз.

Выдох– оставаясь на достигнутом уровне вытяжения шеи, выполнить несколько движений головой вперед – назад.

Вдох – с медленными покачиваниями головой вправо и влево вернуться в исходное положение.

Сознание удерживать на шейном отделе позвоночника и грудино-ключично-со-сцевидной мышце. Повторить упражнение 9 раз.(рис. 209, а, б)

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛЕЧЕВОЕ СПЛЕТЕНИЕ НЕРВОВ

И. п. – стоя, руки опущены вдоль корпуса.

В д о х – медленно поднять прямые руки через стороны вверх и сцепить пальцы в замок. Руки выпрямлены в локтях и бицепсы прижаты к ушам.

Выдох– с легкими покачиваниями вытянуть вслед за руками плечевой пояс вверх.

В д о х – опуская руки через стороны

вниз, вернуться в исходное положение. Рис. 210

Сознание удерживать на верхнегрудном отделе позвоночника, мышцах плечевого пояса.

Повторить 9 раз. (рис. 210)

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛЕЧЕВОЕ СПЛЕТЕНИЕ НЕРВОВ

И. п. – стоя, руки опущены вдоль корпуса

Вдох– медленно поднять прямые руки через стороны до уровня плеч.

Выдох– медленно отклоняясь корпусом назад, перевести прямые руки вперед и, соединив ладони, потянуться руками вперед, межлопаточной частью позвоночника – назад.

Вдох– вернуться в исходное положение, опуская руки и выпрямляя позвоночник.

Сознание удерживать на верхнегрудном отделе позвоночника, мышцах плечевого пояса.

Повторить 9 раз. (рис. 211, а, б)

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЯСНИЧНОЕ СПЛЕТЕНИЕ НЕРВОВ

И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч, руки опущены вдоль корпуса Вдох.

Выдох– медленно отклониться корпусом назад, прогибаясь в поясничном отделе и покачивая плечевым поясом. Руки свободно свисают вниз.

Вдох – выпрямиться, возвращаясь в исходное положение.

Выдох – медленно наклониться корпусом вперед и вниз, сгибая и разгибая колени и покачивая тазом. Руки свободно свисают вниз.

Вдох – выпрямиться, возвращаясь в исходное положение.

Сознание удерживать на поясничном отделе позвоночника, мышцах тазового пояса. Повторить 9 раз. (рис. 212, а, б)

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КРЕСТЦОВОЕ СПЛЕТЕНИЕ НЕРВОВ

И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, ладони рук располагаются на крестце пальцами вниз. Вдох.

Выдох – медленно переместить таз назад, добиваясь максимального перемещения крестца.

Вдох– медленно переместить таз вперед, добиваясь максимального перемещения крестца.

Плечевой пояс удерживать неподвижным.

Сознание сконцентрировать на крестце, мышцах таза. Повторить 9 раз. (рис. 213, а, б) опубликовано econet

Автор: Грегор Хмара, из книги "Самоучитель массажа от А до Я"

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