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Альтернатива пластике: 7 упражнений, которые разгладят кожу на лице

Источник: samsebelekar.ru 22 августа 2022 5654
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Если вы хотите, чтобы мышцы лица были упругими и подтянутыми, их надо упражнять...

Альтернатива пластике: 7 упражнений, которые разгладят кожу на лице

Как «построить» себе лицо, и то, что это возможно - знают далеко немногие. Если вы хотите, чтобы мышцы лица были упругими и подтянутыми, их надо упражнять! Возьмите заботы о своей красоте в собственные руки. 

Альтернатива пластике лица

Первые признаки «уставшего» лица начинают появляться после 25 лет. К  30  годам  ситуация  усугубляется, а к 40 годам на лице четко прорисовываются уверенные морщины: складки на лбу и вокруг рта, «гусиные лапки». Теряется четкий контур лица: опускаются щеки (на их месте образуются «брыльки»), прорисовываются дополнительные подбородки.

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Увы, но все это закономерно. Лицевая мускулатура атрофируется гораздо быстрее остальных мышц тела, быстрее теряет эластичность и упругость. А это, в свою очередь, приводит к сморщиванию и отвисанию кожи.

Практикуя гимнастику в молодом возрасте, можно предотвратить эти явления. Если же годы уже успели оставить следы на вашем лице, гимнастика поможет вам избавиться от многих из них.

Гимнастика для лица

Альтернатива пластике: 7 упражнений, которые разгладят кожу на лице

Морщины на лбу

Пальцы приложить ко лбу над бровями и сдвинуть вниз. Брови и лоб, преодолевая сопротивление, тянуть вверх. Так держать около 30 секунд, затем расслабить.    

Обвислые щеки

Улыбаться, приложив пальцы с боков. Мышцы рта и щек очень сильно напрячь до самых ушей. Оставаться в таком состоянии около 30 секунд. Расслабить.

Усталые глаза

Раскрыть глаза насколько можно широко. Подержать так, затем расслабить. Если у вас дряблые веки, то, выполняя это упражнение, вам следует одновременно напрягать и круговые мышцы вокруг глаз. Оставаться в таком состоянии около 30 секунд.

Отвислые уголки рта

Зажать  губы  между зубами,  подтянуть уголки рта кверху. Задержать примерно на 30 секунд, затем расслабить. Предотвращает и образование морщинок над верхней губой.

Морщинки у глаз

Приложить пальцы к уголкам глаз, осторожно сдвигать их к вискам. Глаза наполовину прикрыть, напрячь нижнее веко на 30 секунд, расслабить.

Напрячь щеки и подбородок: широко раскрыть рот, выдвинуть вперед нижнюю челюсть. Сильно напрячь мышцы шеи и челюсти на 30 секунд. Расслабить.

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Чтобы не опускались брови 

Над бровями кожу надбровных дуг плотно прижать указательными пальцами, при этом высоко прижать брови и так держать 6 секунд.

Против дряблости верхних век 

Подушечки 4 пальцев правой и левой руки положить на подбровное пространство. Брови надо приподнять на 0,5 см над краем лобной кости, пальцы крепко прижать к коже. Глаза плотно зажмурить, оставить их закрытыми на 6 секунд. После этого расслабиться.

Итак, чем грозят лицевые ужимки спортивного характера? При условии, что занятия будут проходить систематически (не менее 3-х раз в неделю):

  • восстановление тонуса мышц,
  • увеличение их в объеме,
  • улучшение кровообращения в подкожных слоях.

На коже это скажется, естественно, самым положительным образом: на увеличенных мышцах она подтянется, сгорят жировые отложения - и прощай несколько морщинок. За несколько месяцев лицо может «сбросить» 5-10, а то и 15 лет!

Видимые результаты должны появиться уже после второй недели тренировки. А чтобы начались видимые изменения мускулатуры, требуется время. В фэйсбилдинге все зависит от состояния лица: чем старше лицо, тем быстрее будут видны результаты. Первые морщинки начнут разглаживаться после двух месяцев тренировок.

Что ж, проблема ясна: чтобы разгладить кожу, нужно подкачать лицевые мышцы.

Косметологи говорят, что иногда полезно просто покривляться перед зеркалом, не особенно умничая насчет специальных упражнений.

Еще можно глазами рисовать цифры, буквы и пейзажи. Если одновременно будете рисовать это же ногами, то в придачу вам обеспечены стройные ноги и крепкий пресс.

Ещё одно отличное психологическое упражнение: "Хорошее настроение на целый день".

  • Утром, перед зеркалом, вытаращить глаза, повращать ими во все стороны, покривляться, выдвинуть губы и произнести несколько раз тр-р-р-р-р-тр-р-р-р.

Смешно? Теперь на работу. Результаты такого упражнения не заставят себя долго ждать.опубликовано econet.ru

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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фейсбилдинг лицо упражнения морщины гимнастика красота

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