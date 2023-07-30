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Как с помощью упражнений облегчить боль при воспалении седалищного нерва

Источник: steptohealth.ru 30 июля 2023 6392
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Боль или невралгия седалищного нерва (ишиас) – главный клинический синдром серьезного патологического состояния – воспаления седалищного нерва.

Как с помощью упражнений облегчить боль при воспалении седалищного нерва

Седалищный нерв — это большой нерв, который начинается в нижней части спины и идет вниз по ноге. 

Боль или невралгия седалищного нерва (ишиас) – главный клинический синдром серьезного патологического состояния – воспаления седалищного нерва.

Что нужно знать о седалищном нерве и связанной с ним боли

В этой статье мы расскажем, как с помощью упражнений облегчить боль при воспалении седалищного нерва.

Ишиас — это симптом, отражающий проблемы с седалищным нервом. Для него характерны онемение ног, мурашки и «покалывание».  

Он часто бывает у людей среднего возраста (30-50 лет) и может быть связан как с «естественным износом» тела, так и с чрезмерными усилиями и напряжением мышц.

Боль чаще всего обостряется ночью, при длительном сидении или стоянии, при ходьбе и наклоне спины назад.

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Как с помощью упражнений облегчить боль при воспалении седалищного нерва

Эта проблема обычно возникает по следующим причинам:

  • Межпозвоночная грыжа

  • Дегенеративный артрит

  • Проблемы с сосудами

  • Опухоли, которые сдавливают нервные корешки

  • Травмы

  • Инфекции

  • Воспаление

Симптомы проблем с седалищным нервом бывают такими:

  • Боль в нижней части спины, отдающая в одну или обе ноги.

  • Слабость мышц ног, ягодиц и ступней.

  • Боль при чихании или кашле.

  • Усиление боли при потягивании или наклоне.

  • Ощущение «мурашек» или онемения в ногах.

  • Невозможность сидеть длительное время.

Упражнения, позволяющие уменьшить боль или избежать ее

Если у тебя есть эта проблема, ты знаешь, что это просто кошмар, такого не пожелаешь и врагу. Боль не позволяет тебе ничего делать, и ты не знаешь, какую позу принять, чтобы стало хоть немного легче.

Благодаря этим упражнениям ты сможешь не только предотвращать приступы боли, но и облегчать привычные симптомы:

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Поднимание вытянутых ноги и руки

Это упражнение нужно делать как можно медленнее и внимательно прислушиваться к «сигналам», которые дает тебе тело. Это не значит, что нужно останавливаться при малейших признаках боли, но не надо и пересиливать боль.

  • Ляг на коврик лицом вниз.

  • Вытяни руки вперед, ноги тоже вытянуты. Поднимай правую ногу и, одновременно, левую руку. Голова при этом немного приподнимается, но тело не должно отрываться от пола.

Когда поднимешь ногу и руку так высоко, как только сможешь, подержи их в таком положении 3 секунды, затем опусти в исходное положение.

Как с помощью упражнений облегчить боль при воспалении седалищного нерва

Растяжка мышц спины

Исходное положение — стоя, ноги вместе. Наклоняйся вперед как можно больше. В идеале  нужно касаться пальцами пола, но если это не получается, не беда.

Спина при этом образует «кривую», растягиваются ее мышцы и седалищный нерв. В исходное положение возвращайся медленно, иначе может быть снижение давления и головокружение.

Сделай это упражнение 6 раз. Каждый раз старайся дотягиваться пальцами до все более нижней точки.

Растяжка мышц ног

Боль при воспалении седалищного нерва отдает в ногу. Растягивание ног помогает уменьшить его симптомы.

Растяжку мышц ног можно делать по-разному.

  • Например, поднимаем правую ногу над стулом. Левая нога вытянута.

  • Тянем руки вперед, стараясь пальцами коснуться пальцев ноги (или приблизиться к ним как можно больше).

  • Сохраняй эту позу пару секунд, затем возвращайся в исходное положение. Повторяем упражнение 3 раза для каждой ноги.

Ты почувствуешь, как во время этого упражнения растягиваются мышцы задней части ноги и ягодицы. 

Растяжка мышц поясницы

Боль в пояснице, связанная с защемлением седалищного нерва, может парализовать нас на несколько минут. Поэтому важно заняться растягиванием этой области при первых признаках проблем с поясницей.

  • Ляг лицом кверху на коврик для упражнений.

  • Вытяни ноги, а руки растяни в стороны (получится своеобразный «крест») ладонями вниз.

  • Согни ноги в коленях; ступни опираются на пол.

  • Медленно опускай колени вправо, пока правое колено не коснется пола. Старайся не отрывать от пола левые плечо и руку.

  • Побудь в такой позе несколько секунд. Затем вернись в исходное положение и сделай упражнение в другую сторону.

  • Повтори его 5 раз.

Как с помощью упражнений облегчить боль при воспалении седалищного нерва

Растяжка бицепса бедра

Боль, связанная с воспалением или защемлением седалищного нерва, распространяется по ноге вплоть до ступни. Это упражнение помогает справляться с такой болью.

  • Сядь на пол; спина прямая, ноги раздвинуты. 

  • Поворачивай плечи вправо и наклоняй туловище вперед, стараясь дотянуться до пальцев ног.

  • Голова приближается к колену.

  • Оставайся в этом положении несколько секунд, затем вернись в исходное положение и сделай такой наклон к другой ноге. При каждом повторении упражнения старайся растягивать мышцы немного больше, чем до этого.

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Растягивание в области талии

Это упражнение растягивает мышцы в области талии и хорошо снимает и предотвращает боль.

  • Ляг на коврик лицом вверх, согни ноги в коленях и подтягивай их как можно ближе к груди.

  • Обхвати колени руками и притягивай их к груди.

  • Опусти ноги и вытяни их.

  • Повтори упражнение несколько раз.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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