5 идеальных упражнений для облегчения боли в ногах

Если вы действительно хотите облегчить боли в ногах, то ключевым моментом при выполнении данных физических упражнений является их регулярность, то есть ваше постоянство. Необходимо выполнять их ежедневно, и тогда вы сможете получить желаемый результат.
Если вы действительно хотите облегчить боли в ногах, то ключевым моментом при выполнении данных физических упражнений является их регулярность, то есть ваше постоянство. Необходимо выполнять их ежедневно, и тогда вы сможете получить желаемый результат.
Боли в ногах появляются, как правило, по двум причинам:
Усталость в течение дня, связанная, главным образом, с наличием варикозного расширения вен.
Мышечный дискомфорт после продолжительной или очень интенсивной тренировки.
В первом случае появляются такие симптомы, как тяжесть, боль, зуд, в наиболее тяжелых проявлениях — чувство покалывания.
Мышечная же боль иная, не столь угнетающая, но иногда выполнить некоторые движения становится просто невозможно…
Боли в ногах можно облегчить не только в состоянии покоя или экстремальными нагрузками, лимфодренаж и различные массажи тоже весьма эффективны.
А еще эти методы можно дополнить специальными упражнениями на растяжку.
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Расслабьте мышцы и разгрузите вены при помощи специального комплекса тренировок, состоящего из 5 упражнений. Они идеально подойдут для облегчения боли в ногах.
Это займет всего несколько минут вашего времени, так что вы вполне комфортно сможете сделать это, прямо не выходя из дома.
Какие упражнения подходят для облегчения боли в ногах?
Упражнения на растяжку
Расслабляющие упражнения
Пилатес
Йога
5 упражнений на растяжку, которые помогут успокоить боль в ногах
1. Вверх по стене
Это упражнение способствует так называемому венозному возврату в ногах, что делает его невероятно полезным и эффективным, если у вас появились боли.
Учитывая вертикально приподнятое положение ног (как на фото), циркуляция крови улучшится, а это, в свою очередь, в значительной степени облегчит боль.
Что вам понадобится?
Коврик для фитнеса (пенка) или подушка
Как выполнять упражнение?
Примите положение лежа на полу, под поясницу положите подушку, а ноги вытяните вверх по стене.
Ягодицы должны быть плотно прижаты к полу.
Начинайте выполнять шаги ногами вниз по стене и вверх (в течение 1 минуты), затем отдохните 1 минуту и повторите снова.
Выполните 5 повторений (с течением времени можете увеличить это количество).
2. Подъем ноги
Это несложное физическое упражнение эффективно снимает мышечную боль в ногах.
Еще оно обеспечивает расслабление всех анатомических структур, а потому вы сможете обрести полный контроль над болью, которая появляется так внезапно.
Что вам понадобится?
1 мягкий коврик
Как выполнять упражнение?
Расслабьтесь, примите положение лежа на боку (на коврике).
Поддерживайте свое тело в равновесии при помощи правой руки (обопритесь ею о коврик) и начинайте выполнять подъемы правой же ноги.
Очень медленно поднимайте, а затем опускайте свою ногу.
Выполните минимум 10 повторений, отдохните 1 минуту и повторите упражнение другой ногой.
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Бабочка
Чтобы облегчить или и вовсе избавиться от боли в ногах, необходимо растянуть мышцы во всех направлениях.
Дело в том, что сокращение мышц (какой бы ни была его причина) всегда будет лишь усиливать боль. А потому очень важно научиться правильно выполнять растяжку и забыть, наконец, о том, что такое боли в ногах.
Что вам понадобится?
1 мягкий коврик
Как выполнять упражнение?
Примите положение лежа на боку (на коврике), ноги согнуты в коленях.
Положите голову на руку или на предплечье, если вам так удобнее.
Напрягите мышцы живота и одновременно выполняйте открывание и закрывание верхней ноги (согнутой в колене).
Выполните 20 повторений, отдохните и повторите упражнение другой ногой.
Полет птицы
Это полноценное упражнение: в нем сочетается эффект от растяжки и от расслабления мышц.
Это отличный способ быстро вернуть легкость своим ногам и избавиться от неприятных болевых ощущений.
Что вам понадобится?
1 мягкий коврик
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Как выполнять упражнение?
При помощи рук и согнутого колена вытяните правую ногу вперед так, чтобы пятка оказалась под левым бедром (как на фото сверху).
Выполните 10 или 20 повторений этого движения (медленно и с перерывами между ними). Помните, что важно не поскорее закончить, а хорошенько растянуть все мышцы ног.
Отдохните и повторите упражнение другой ногой.
Помните также, что единичные тренировки раз в месяц не дают результата. Так что если у вас болят ноги и вы хотели бы избавиться от этих ощущений, то залог успеха — в вашем постоянстве.
Каждое из перечисленных выше упражнений принесет вам заметное облегчение состояния. Эффект будет длиться какое-то время, затем упражнения нужно будет повторить.
Обязательно попробуйте и убедитесь сами, что они «работают»!опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
Смотря что болит, если суставы, то с упражнениями нужно быть осторожней. Я на одной тренировке неудачно упала, и повредила колено. Так было больно ужас. Шину накладывали, хондропротекторы принимала, эваларовскую хонда дринк пила, в составе хондроитин и глюкозамин – способствуют обновлению хрящевой ткани, снимают болевые ощущения, в том числе и позвоночника. Это порошок, который нужно в воде разводить, усваивается отлично и меньше проблем с суставами.Ответить
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