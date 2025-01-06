Наука говорит, что стресс заразен

Если вы нервничаете и не можете понять, почему, возможно, следует обратить внимание на окружающих вас людей...

Если вы нервничаете и не можете понять, почему, возможно, следует обратить внимание на окружающих вас людей

Новые исследования показывают, что стресс очень заразен - это касается не только того, как вы себя чувствуете, но и физических реакций организма.

Если вас окружают люди в состоянии стресса (по собственной инициативе или по обстоятельствам), это может сказаться на вашем психическом и физическом здоровье.

И представьте себе... то же относится и к просмотру стрессовых ситуаций по телевизору.

«Поразительное» проявление эмпатического стресса

По итогам нового исследования, опубликованного в журнале «Психонейроэндокринология», установлено, что простое наблюдение за кем-то в состоянии стресса, как правило, обычно вызывает у наблюдателя эмпатическую реакцию на стресс.

Например, при наблюдении за участниками в состоянии стресса (им предложили решить сложные арифметические задачи и пройти собеседование) через одностороннее зеркало, 30% наблюдателей испытывали стрессовую реакцию в форме увеличения уровня кортизола - гормона стресса.

Если у наблюдателя были романтические отношения с участником в состоянии стресса, то эмпатический отклик на стресс был еще сильнее и затрагивал 40%. Но при наблюдении за вызывающим стресс незнакомцем подобный уровеь стресса испытывали подчеркнуто 10% наблюдателей.

Реакция на стресс передавалась не только, когда за событием наблюдали вживую, через одностороннее зеркало, но и при наблюдении по видео.

У 24% наблюдателей повышался уровень кортизола, когда они наблюдали за телевизионной версией стрессового события. Один из исследователей отметил, что стресс имеет «огромный потенциал распространения» и назвал получившиеся результаты «поразительными».

«Поразителен сам факт, что у нас получилось измерить эмпатический стресс в виде значительного выпуска гормонов... Должен существовать механизм передачи, по которому состояние мишени изменяет состояние наблюдателя до аналогичного вплоть до уровня реакции на гормональный стресс... даже телепрограммы, в которых демонстрируются страдания других людей, способны передавать этот стресс зрителям».

Почему ваше здоровье может пострадать от эмпатического стресса

Если вас часто окружают люди в состоянии стресса или вы часто смотрит стрессовые программы по телевизору, ваше здоровье может пострадать.

Уровень стресса - это основной фактор общего состояния здоровья, который влияет на риск хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания, депрессия и ожирение.

Но, в отличие от других, более очевидных факторов риска, таких как избыток вредной еды или отсутствие упражнений, стресс более коварный, он оказывает свое влияние незаметно, увеличивая риск проблем со здоровьем, даже если вы не замечаете за собой плохого самочувствия и не осознаете, что состояние хронического стресса постепенно снижает вашу жизнеспособность.

Стресс проявляется, когда он либо достигает чрезвычайной степени тяжести, например, перед лицом битвы или другого травматического сценария, либо в долгосрочном плане.

Именно последнее создает риск для многих американцев, которые живут в хронически повышенном состоянии стресса и тревоги, и зачастую передают это состояние окружающим.

Со временем хронический стресс может повредить иммунную систему и вызвать ряд неблагоприятных событий в организме, включая:

Снижение усвоения питательных веществ Повышенный уровень холестерина Повышение чувствительности к продуктам Снижение оксигенации кишечника Повышенный уровень триглицеридов Изжога Кровоток в пищеварительной системе снижается в целых четыре раза, что приводит к снижению метаболизма Уменьшение популяции флоры кишечника Уменьшение выработки ферментов в кишечнике – в целых 20 000 раз!

Кроме того, одним из наиболее распространенных последствий длительного пребывания организма в режиме «сражайся или беги» является перегруженность и истощение надпочечников, которые сталкиваются с чрезмерным стрессом и бременем. Это может привести к ухудшению здоровья, включая усталость, аутоиммунные расстройства, проблемы с кожей и многое другое.

Стресс также связывают с раком в связи со снижением регулирования иммунного надзора, что потенциально может привести к росту опухолей и даже активации генов сопротивления ко многим лекарственным средствам в раковых клетках.

На самом деле, стресс и связанное с ним состояние эмоционального здоровья являются ведущим фактором большинства известных вам заболеваний.

Птицы уникально справляются со стрессом лучше, чем люди

Реакция на стресс у птиц (и у всех позвоночных) заметно похожа на ту реакцию, которая происходит у людей. В ней участвуют те же гормоны, включая рост кортикостероидов (кортикостерон у птиц, по сути, то же, что и кортизол у людей).

Кроме того, как и многие люди, птицы живут в стрессовых условиях: поиск корма, размножение и выращивание потомства, борьба с возможными хищниками и миграция в невероятно непредсказуемой среде.

Интересно, что ученые проекта «Птицы и сезонность» Калифорнийского университета обнаружили, что некоторые певчие птицы, включая расписной подорожник и белоголовую воробьиную овсянку, которые мигрируют в Арктику для размножения, разработали способ изменить свою реакцию на стресс.

В Арктике, несомненно, очень напряженная и сложная обстановка, которая, как правило, требует экстремальной стрессовой реакции. Но исследователи обнаружили, что птицы способны ослаблять и в некоторых случаях полностью «отключать» свою стрессовую реакцию, что и позволяет им выращивать потомство в экстремальных условиях (при сохранении высокого уровня реакции на стресс птицы могут оставить гнезда).

Птицы, по-видимому, одни из немногих позвоночных с такой способностью, хотя исследователи все еще пытаются выяснить, каким образом птицы отключают свой «выключатель стрессовой реакции».

Счастье тоже заразно

Если стресс заразен, то можно ожидать, что заразным будет и счастье, и исследования показывают, что это действительно так. В ходе одного из последних исследований в этой связи было проанализировано эмоциональное содержание 1 миллиарда публикаций в Facebook.

Оказывается, заразны как положительные, так и отрицательные эмоции, но положительные эмоции заразны более, чем отрицательные.

В другом исследовании пришли к выводу, что, если вас окружают счастливые люди, у вас и самих больше шансов стать счастливым в будущем. Этот эффект применим не только к тем, кто находится в тесном контакте со счастливым человеком - он простирается до трех степеней разделения.

Например, у одного счастливого человека:

Шансы на счастье у его супруга (супруги) выше на 8%

Шансы на счастье у его соседа выше на 34%

Шансы на счастье у его друга, живущего в миле от него, выше на 25%.

Как и стресс, счастье тоже влияет на физическое здоровье, хотя в положительном, а не в отрицательном смыле.

Позитивные мысли способствуют изменениям, которые укрепляют иммунную систему, укрепляют позитивные эмоции, уменьшают боль и хронические заболевания, а также облегчают стресс.

Так, одно исследование показало, что счастье, оптимизм, удовлетворение жизнью и другие позитивные психологические атрибуты связаны с меньшим риском сердечных заболеваний.

Даже наука доказала, что счастье может изменить гены! Группа исследователей в Калифорнийском университете показала, что у людей с глубоким ощущением счастья и благополучия снижен уровень экспрессии воспалительных генов и повышенна реакция на антитела и вирусы.

Это относится к сфере эпигенетики — изменения способа функции генов путем их выключения и включения.

Что происходит с клетками, когда вы ощущаете счастье

Положительные эмоции, такие как счастье, надежда и оптимизм способствуют быстрым изменениям в клетках организма, даже запуская в головном мозге выделение химических веществ «хорошего настроения».

Счастье можно создать искусственно - с помощью наркотиков или алкоголя, например, но аналогичное повышение уровня эндорфина и допамина можно достичь с помощью таких здоровых привычек как упражнения, смех, объятия, секс и поцелуи, или общение с вашим ребенком.

Если вам интересно, насколько эффективным и действенным это может быть, то знайте: 10 секунд объятий в день может привести к биохимическим и физиологическим реакциям организма, которые могут значительно улучшить ваше здоровье. Согласно одному исследованию, сюда относятся:

Снижение риска заболевания сердца Уменьшение стресса Борьба с усталостью Укрепление иммунной системы Борьба с инфекцией Ослабление депрессии

По словам д-ра Марианны Почелли, врача-натуропата:

«В головном мозге каждая возникшая в нем мысль выпускает химикаты головного мозга. Когда вы сосредотачиваетесь только на негативных мыслях, это подрывает мозг и лишает его позитивной силы, замедляет его и может даже затуманивать мозг, он теряет способность функционировать, даже создавая депрессию.

С другой стороны, если вы мыслите позитивно, то счастливые, оптимистические, радостные мысли уменьшают выработку (кортизола и серотонина), что создает ощущение благополучия.

Это поможет мозгу работать на пике мощности. Счастливые мысли и позитивное мышление в целом поддерживают рост мозга, а также генерирование и усиление новых синапсов, особенно в префронтальной коре, которая служит центром интеграции всех функций мозга».

Такие физические изменения в клетках приводят к целому ряду преимуществ, включая:

Стимулирование роста нервных соединений

Улучшение познавательной деятельности благодаря повышению умственной производительности

Улучшение способности анализировать и думать

Влияние на ваш взгляд на окружающую среду и повышенное внимание

Появление еще более радостных мыслей

Простая стратегия для еще большего ощущения счастья

Тренировка «осознанности» означает, что вы активно обращаете внимание на тот момент, в котором вы находитесь, что помогает удерживать внутреннюю фокусировку. Вместо того, чтобы витать в облаках, осознанность помогает вам прочувствовать то, что происходит в данный момент, а отвлекающие мысли проходят сквозь ваш ум, не вовлекая вас в эмоциональные ловушки.

Осознанность помогает уменьшить вызванное стрессом воспаление, и это убедительный пример того, как можно использовать собственное ощущение силы и контроля для достижения своих целей в жизни, включая более позитивное и счастливое психическое состояние.

Жить более осознанно помогут простые методы, такие как предложенные ниже:

Уделяйте особое внимание аспекту сенсорных ощущений, например, звуку собственного дыхания.

Старайтесь различать простые мысли и мысли, связанные с эмоциями (например, "у меня завтра тест" и "что, если я завтра провалю свой тест и не сдам предмет?").

Переформируйте эмоциональные мысли как просто "ментальные проекции", чтобы ум смог отдохнуть.

Тем не менее, для многих счастье - это плохо определяемая и неуловимая цель. Можно сказать, что счастье - это «все, что доставляет радость». Как только вы дадите этому какое-то определение, начните фокусировать на этом свой ум, чтобы это присутствовало в вашей жизни как можно больше.

Трудно быть счастливым в состоянии стресса, поэтому крайне важно регулярно им управлять. Для некоторых это означает отказ от негативных или излишне напрягающих людей, ну, или, по крайней мере, отказаться от новостей по телевизору, если они вас расстраивают, чтобы избежать эмпатического стресса.

В конечном счете, то, что вы делаете для снятия напряжения - это ваш личный выбор, поскольку методы управления стрессом должны вам нравиться и, что еще важнее, помогать вам. Если справиться с отчаянием вам помогает раунд кикбоксинга - тогда вперед! Если больше по душе медитация - прекрасно.

Иногда помогает даже выплакаться, поскольку слезы, пролитые в результате эмоционального ответа, например, печали или крайнего счастья, содержат высокую концентрацию адренокортикотропного гормона (АКТГ) — химического вещества, связанного со стрессом.

По одной из теорий, плач от грусти помогает организму освободиться от избытка этих химических веществ стресса, что помогает вам почувствовать себя более спокойным и расслабленным. Методы энергетической психологии, например, техника эмоциональной свободы (EFT), могут очень эффективно помочь перепрограммировать реакцию организма на неизбежные стрессы в повседневной жизни.

Это важно, поскольку, как правило, фактор стресса становится проблемой, когда:

Ваш ответ на него негативный.

Ваши чувства и эмоции не соответствуют обстоятельствам.

Ваш ответ длится слишком долго.

Вы чувствуете постоянную перегруженность, сломленность или чрезмерное утомление.

При использовании EFT, применяется простое простукивание кончиками пальцев, чтобы передать кинетическую энергию по конкретным меридианам на голове и груди, пока вы думаете о своей конкретной проблеме - будь то травматическое событие, зависимость, боль и т. д., проговаривая позитивные аффирмации.

Такое сочетание простукивания по энергетическим меридианам и проговаривания позитивных аффирмаций помогает справиться с «коротким замыканием» - эмоциональным блоком - биоэнергетической системы организма, тем самым восстанавливая равновесие ума и тела, что является необходимым условием для оптимального здоровья и исцеления от хронического стресса. Ниже можно просмотреть демонстрацию.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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