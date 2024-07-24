Простое упражнение для профилактики болезней спины

Благодаря этому упражнению можно избавиться от сутулости, чувства тяжести в позвоночнике, закрепощению в грудном отделе, болевых ощущений...

Разгибание спины лежа — это упражнение, которое широко используется и в медицине, и в фитнесе

Благодаря этому упражнению можно избавиться от:

сутулости,

чувства тяжести в позвоночнике,

закрепощению в грудном отделе,

болевых ощущений в поясничном отделе,

сформировать осанку.

А для тех, кто ведет "сидячий" образ жизни, рекомендую это упражнение для предупреждения и профилактики болезней спины.

Медленное выполнение упражнения, дыхание, концентрация и центрирование обеспечивают проработку мышц спины, поддерживающих позвоночник.



Итак, техника выполнения упражнения:





Исходное положение - лёжа на животе, шейный отдел позвоночника не переразгибаем (представьте, что подбородком вы удерживаете яблоко). Вытяните руки вдоль туловища и прижмите ладони к бедрам. Ноги сильные, бедра сведены, носки тянем. "Нижняя часть" стабилизирует ваше положение.

Выдох - медленно поднимаем корпус (отрываем от коврика грудь и верхнюю часть живота, сохраняя положение ног и рук).

Вдох - медленно опускаем корпус в исходное положение.

Повторите 10 - 12 раз. Чем медленнее, тем лучше. Дыхание не задерживайте.

Регулируйте амплитуду движения. Если, во время выполнения упражнения вы чувствуете напряжение в поясничном отделе, уменьшите амплитуду и не поднимайте корпус слишком высоко. Мышцы живота подтягивайте, не расслабляйте. Создавайте ощущение "поясницы вверх", выталкивая её животом изнутри.

Выполняя это упражнение регулярно (2- 3 раза в неделю), вы укрепите мышцы спины, живота и ягодиц. Все это положительно скажется на работе внутренних органов, и вы будете чувствовать себя намного лучше.

P.S. Если у вас есть заболевания позвоночника, перед тем, как начать самостоятельную практику, проконсультируйтесь с лечащим врачом.опубликовано econet

Автор Марина Шешукова

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