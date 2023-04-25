Упражнения для тренировка сознания — бросьте себе вызов!

Подобные упражнения идеальны для выполнения требований согласованной работы обоих полушарий мозга и повышения концентрации физического тела, развития координации между мозгом и телом.

Американский терапевт Джин Хаустон установила, что во время выполнения упражнений «Тренировка сознания» значительно повышается показатель интеллекта. Выполнение упражнений способствует образованию новых нейронных путей в мозге. Чем больше количество этих путей, тем выше возможности нашего интеллекта.

Упражнения для тренировки сознания

На первый взгляд упражнения могут показаться неприятными. Зато с их помощью вы осознаете, как легко можно оказаться в трудной жизненной ситуации и как трудно найти выход из этого и заново возродиться.

Тренировка сознания – это в первую очередь комплекс физических упражнений, а также подвижность тела и сознания во всех смыслах.

Подобные упражнения идеальны для выполнения требований согласованной работы обоих полушарий мозга и повышения концентрации физического тела, развития координации между мозгом и телом.

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Комплекс представляет собой некий вид простой гимнастики. В дальнейшем их выполнение может доставлять настоящее удовольствие и является более действенным, чем кажется на первый взгляд.

Поглаживание живота и постукивание по макушке

Первая часть. Упражнение начинается с поглаживания живота правой рукой по часовой стрелке.

Вторая часть. Слегка постучите левой ладошкой по макушке, с целью легкими шлепками «разбудить» свой мозг, повысить умственные способности. Обратите внимание на то, чтобы движения над головой были прямыми сверху вниз и наоборот.

Третья часть. Комбинация обоих движений. При этом обратите внимание, чтобы по ошибке не перепутать движения: правой рукой вращайте по животу, а левой двигайте сверху вниз.

Четвертая часть. После того как вы привыкли к этим движениям, можете поменять руки местами. Не забывайте о том, что поглаживания живота любой рукой должны производиться только по часовой стрелке, что соответствует естественному движению пищи в кишечнике человека. Такие упражнения хорошо развивают общую координацию.

Описываем круги

Это упражнение можно выполнять как сидя, так и стоя, но лучше начинать с выполнения стоя.

Обопритесь на левую ногу, для того чтобы не потерять равновесие. Затем начните правой ногой чертить круги на полу по часовой стрелке. Если это получается, то можно приступить к выполнению следующего упражнения.

Опишите правой рукой круговые движения параллельно полу, но уже против часовой стрелки.

Потом переходите к третьему заданию: выполните оба упражнения одновременно. Правой ногой по часовой стрелке и правой рукой против часовой стрелки. Сначала это приведет к путанице в движениях правой руки и ноги. Не расстраивайтесь, в этом и состоит «изюминка», трудность такого задания – одновременно заставить работать оба полушария.

Освоив эти упражнения, можете изменить направление тренировки. Поменяйте полностью нагрузку и начните таким же образом тренировать левую часть тела. Вы сразу ощутите, как далеко продвинулась тренировка правой части. А между двумя частями происходит обмен опытом.

Исследования показывают, что левое полушарие больше развито у женщин, а правое – у мужчин, соответственно и тело поделено на две части: то, что выше поясницы, – мужской полюс, ниже поясницы – женский. Это деление условно, но оно соответствует прототипам восточной мудрости, где на белом мужском Ян-поле лежат черные Инь-точки, и наоборот, на черном Инь-поле – белые Ян-точки.

Соответственно этому за правую «мужскую» часть тела отвечает правое «женское» полушарие, а за левое «женское» – левое «мужское» полушарие мозга.

Чем больше вам удастся таким образом скомбинировать упражнений, тем легче будет привести к гармонии свою жизнь, а также совместить мужские черты лидерства с пассивными женскими качествами, основанными на ощущениях.

Хорошее физическое состояние тела благоприятно влияет на душевное состояние, так как в организме все тесно взаимосвязано.

Клик-клак

Теперь вы можете приступить к выполнению более сложных упражнений на координацию работы головного мозга.

Встаньте прямо и поднимите вверх правую руку. Эта позиция называется «клик». Теперь, описав правой рукой полукруг, опустите ее вниз, эта конечная позиция называется «клак». У правой руки всего две позиции: вверху – «клик», а внизу – «клак».

Переходим к левой руке. Позиция с поднятой вверх рукой обозначена как «клик». Теперь, описывая полукруг, опускаете руку на 90° в горизонтальное положение. Для левой стороны тела это позиция «клак». Следующее движение: рука идет вниз, эта позиция для левой руки называется «клик». Таким образом, для левой стороны предусмотрено три смены положения: верхнее и нижнее – «клик», а в середине «клак».

В разнице названий для одинаковых положений правой и левой руки и заключена «изюминка» в выполнении этого упражнения.

Теперь произнесите слово «клик» и начните одновременное движение правой и левой рук в это положение. Затем произнести слово «клак» и начините одновременно перемещать обе руки в новое положение. Весело улыбайтесь, если ваши руки сначала просто «заблудятся» в этих движениях.

Скоординировать работу обеих рук в одном ритме «клик-клак-клик-клак-клик-клак» поначалу будет трудно. Поэтому начинайте выполнять упражнение с медленного темпа, затем движения рук постепенно войдут в нужный ритм. Это очень простое упражнение, несмотря на кажущуюся невозможность выполнения. Положительный результат от его освоения будет неожиданным и ошеломляющим.

Затратив на выполнение 3–5 минут, вы получите поразительный эффект. Рекомендую выполнять упражнение перед важными событиями, в которых координация сознания и тела особенно актуальна, например, перед важными заседаниями или при душевных переживаниях, для того чтобы скоординировать свое сознание и успешно выполнить необходимую работу.

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Версия с треугольником и кругом

В отличие от предыдущих упражнений, которые требуют для выполнения определенное пространство, здесь все гораздо проще.

Нарисуйте в воздухе левой рукой равносторонний треугольник, опустите левую руку. Далее поднимите правую руку и нарисуйте ею перед собой в воздухе круг.

Теперь постарайтесь одновременно нарисовать перед собой в воздухе левой рукой треугольник, а правой – круг. Продолжаем еще и еще раз выполнять это упражнение. Левая рука чертит в воздухе треугольник, а правая рисует круг.

Поразительно, какие только контуры не изобразишь, пока не появятся явные очертания того, что надо. Поменяйте рисунки: левая рука рисует круг, а правая – треугольник.

Эти упражнения можно периодически изменять, причем не только движение рук, но и сами рисунки: четырехугольники – пятиугольником, ромб – квадратом, лежащие и стоящие восьмигранники, в данном случае ваша фантазия не имеет границ.

Смысл упражнений очень прост – бросить вызов самому себе и победить. Сделать это – значит разрушить старый уклад своих привычек, преодолеть все сомнения и пробить в своем сознании дорогу к новой жизни.

Ваша победа, приносящая улучшение координации, гибкости и повышение интеллекта, заключается в способности справиться с заданием, с которым трудно справиться. И наоборот, хорошо заученные легкие упражнения приносят мало пользы для развития.

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Со временем у вас будет легко получаться изменять и комбинировать многие упражнения, придумывать новые. Например, можно скомбинировать бег (сначала на месте) и одновременную тренировку сознания. Далее совершать легкий бег на свежем воздухе и одновременно тренировать свое сознание. Естественно, ваш результат будет значительно выше, если упражнение типа «клик-клак» выполнять во время пробежки.

Креативность – это одна из форм интеллекта, которая не только помогает решать возникшие проблемы, но и учит подходить к ним творчески, с фантазией.опубликовано econet

©Геннадий Кибардин из книги "Мозг против старения"

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