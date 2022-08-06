Растяжка ахилла: ВНИМАНИЕ —НЕ надо так!

Наше тело работает как единый механизм. И в идеале движение во всем теле происходит во всех суставах распределенно и равномерно, с достаточной амплитудой, не вызывая компенсаций.

Многие уже знают, что подвижность голеностопа важна и занимаются растяжкой ахилла. Видите картинку, где мужчина растягивает себе ахилл? ВНИМАНИЕ: не надо так!

Как улучшить подвижность голеностопа правильно

Если делать это регулярно, не задумываясь о положении стопы, есть риск заработать серьезные проблемы со стопой! Например, подошвенный фасциит.

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КАК улучшать подвижность голеностопа правильно:

ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ - подвижное сочленение большеберцовой, малоберцовой и таранной костей человека и его подвижность влияет на движение во всем теле. Одна из самых главных функций сустава движение стопы во время ходьбы, приседаний, подъема по лестнице, которое происходит в сагиттальной плоскости и называется тыльное сгибание и подошвенное сгибание.

ПОЧЕМУ ПЛОХО, КОГДА ГОЛЕНОСТОП ПЛОХО ДВИГАЕТСЯ?

Если тыльного сгибания в голеностопе недостаточно, это может повлечь недостаток разгибания в тазобедренном суставе в шаге и БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ!

Разная эластичность голеностопа правой и левой ноги может быть причиной «КРИВОГО ПРИСЕДАНИЯ». Или может УКОРАЧИВАТЬСЯ ШАГ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, и вы будете постоянно ходить асимметрично, что вызовет нарушение в работе тазобедренных суставов, таза, позвоночника, шее, плечевых суставах.

Жесткий голеностоп может являться причиной БОЛЕЙ В КОЛЕНЕ и разрывов коленных связок под нагрузкой.

В Journal of Bodywork & Movement Therapies 2016 года было написано: «Снижение амплитуды тыльного сгибания в голеностопном суставе может потребовать чрезмерного внутреннего вращения бедренной кости, чтобы обеспечить дополнительную эверсию пяточной кости и, следовательно, тыльное сгибание средней части стопы как компенсацию».

Испытуемые, обладающие сниженным объемом тыльного сгибания голеностопного сустава, продемонстрировали повышенную активацию приводящих мышц по отношению к ягодичным (Mauntel et al 2013; Padua et al 2012). Если говорить простым языком, недостаток подвижности голеностопа может приводить различного рода компенсациям, например, к изменению формы ног типа «НОГИ ИКСОМ».

Наше тело работает как единый механизм. И в идеале движение во всем теле происходит во всех суставах распределенно и равномерно, с достаточной амплитудой, не вызывая компенсаций, которые возникают, когда где-то не хватает движения, что может выражаться в увеличении движения в других суставах.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ БЕЗДУМНО РАСТЯГИВАТЬ АХИЛЛ КАК НА КАРТИНКЕ?

Стопа в процессе ходьбы в норме должна выполнять ПРОНАЦИЮ и СУПИНАЦИЮ. Тыльное сгибание в голеностопном суставе происходит в обеих основных фазах походки:

1. Нога впереди и стопа в ПРОНАЦИИ

2. Нога сзади и стопа в СУПИНАЦИИ

Таким образом мы должны тренировать функциональное тыльное сгибание и в пронации и в супинации!

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Формула выглядит так:

ТЫЛЬНОЕ СГИБАНИЕ в голеностопном + ПРОНАЦИЯ стопы

ТЫЛЬНОЕ СГИБАНИЕ в голеностопном + СУПИНАЦИЯ стопы

При ПРОНАЦИИ стопы таранная кость занимает положение, которое РАЗблокирует срединный поперечный сустав предплюсны, и стопа становится мягкой, подвижной, мобильной и готова адаптироваться под поверхность опоры.

Если мы будем растягивать ахилл как на картинке и стопа при этом будет в ПРОНАЦИИ, мы будем в первую очередь растягивать суставы эластичной разблокированной стопы, а не голеностопный сустав! А нам нужно улучшить движение между костями голени и таранной костью, т.к. именно они создают голеностопный сустав.

Значит в момент улучшения подвижности голеностопного сустава кости стопы должны быть СТАБИЛЬНЫ. А это происходит, когда стопа находится в СУПИНАЦИИ. Следовательно, улучшать подвижность именно голеностопного сустава надо в первую очередь при СУПИНИРОВАННОЙ СТОПЕ.

Согласно исследованиям, разница в значениях тыльного сгибания между супинированным и пронированным положением стопы составляет примерно 14 градусов.

МАКСимальное тыльное сгибание наблюдается, когда стопа в ПРОНАЦИИ.

МИНИмальное тыльное сгибание наблюдается, когда стопа в СУПИНАЦИИ.

Позиционирование стопы в слегка супинированном положении блокирует поперечный сустав предплюсны и предотвращает сам этот сустав от тыльного сгибания в процессе оценки объема движения в голеностопном суставе, а значит спасает его от «разбалтывания» и нестабильности.

ЧТО С ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ?

Сравните подвижность голеностопа левой и правой ноги. Отработайте тыльное сгибание с ПРОНАЦИЕЙ и оцените. Отработайте тыльное сгибание с СУПИНАЦИЕЙ и оцените. Сравните результаты.опубликовано econet.ru

Автор Александр Семенов

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