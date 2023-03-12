Варикоз: упражнения, которые помогут справиться с проблемой

Варикоз и сопутствующие ему явно проступающие синие вены на ногах – проблема более чем многих. Причины тому бывают самые разнообразные: чрезмерные физические нагрузки, беременность и роды, большая нагрузка на ноги как специфика работы, наследственная предрасположенность, неправильное питание и так далее.

Варикоз и сопутствующие ему явно проступающие синие вены на ногах – проблема более чем многих. Причины тому бывают самые разнообразные: чрезмерные физические нагрузки, беременность и роды, большая нагрузка на ноги как специфика работы, наследственная предрасположенность, неправильное питание и так далее.

Как в домашних условиях бороться с варикозом

Отекание ног и постоянная тяжесть в нижних конечностях – лишь первые симптомы этого заболевания. Научно известный факт, что сила тяжести имеет непосредственное влияние на циркуляцию крови, которую осуществляет сердечная мышца.

Поэтому в верхних конечностях циркуляция происходит несколько иным образом, чем в нижних. Кровоток может быть нарушен при заболеваниях клапанов вен или при их слабости. Результатом является застаивание крови, а потом и деформационные процессы в стенках сосудов.

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СИМПТОМЫ

Признаками варикоза служат:

расширенные явно выступающие венозные сосуды;

нижняя часть ног имеет фрагментарную пигментацию коричневого оттенка;

темно-синие или же красноватого оттенка венозные сосуды в нижних конечностях;

боли в нижних конечностях, то, что называется, выкручивает ноги.

Кроме неприятных ощущений расширение вен может привести и к более серьезным последствиям, таким как образование тромба.

КАК БОРОТЬСЯ С ДИСКОМФОРТОМ ОТ ВАРИКОЗА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Придерживаться следует таких правил:

не засыпайте сидя – конечности должны отдыхать в горизонтальном положении, нормализуя циркуляцию крови;

не стойте долго на одном месте и не засиживайтесь – делайте хотя бы маленькие шажки, сгибайте и разгибайте ноги, сменяйте положение хотя бы на пару минут каждый час;

необходимо периодически делать гимнастику, хотя бы самую элементарную;

не находитесь близко у горячей батареи или же открытого огня – это способствует застаиванию жидкости в венах;

приобретите и носите специальные гольфы – их функция состоит в том, чтобы не дать застояться жидкости в ногах;

расслабляющую ванну принимайте до рабочего дня, а не после;

не употребляйте очень соленую пищу – соль мешает циркуляции жидкости.

Конечно, можно прибегнуть и к врачебному вмешательству. Однако это не всегда по карману. В любом случае без физических упражнений при варикозе ног вам не обойтись. Особенно если вы решили заняться решением этой проблемы самостоятельно.

КАКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ МОЖНО И НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ВАРИКОЗЕ?

Расширение сосудов – это такая проблема, бороться с которой нужно путям лечебной гимнастики в принципе. Так как боль и деформация сосудов происходит именно из-за застаивания жидкости, которая давит на венозные стенки, лечебная гимнастика и физкультура нормализуют кровоток и артериальное давление, способствуют укреплению тонуса сосудистых стенок.

Комплекс упражнений, который помогает справиться с проблемой:

нагрузка на ноги: лягте ровно и поднимайте ноги вверх-вниз. При этом амплитуда движений должна быть большой, необходи мо задействовать тазобедренный сустав;

нагрузка на диафрагму: выполняйте дыхательные нагрузки, которые нормализуют циркуляцию крови и насыщают ее кислородом;

нагрузка на несколько групп мышц нижних конечностей: возьмите бинт или любую другую крепкую ткань, заведите ее за стопы, а концы держите в руках. В таком натянутом положении и выполняйте поднятие конечностей – будут задействованы мышцы голени и таза;

активная ходьба – не забывайте выходить на прогулку. Это полезно и для снятия стресса за день, и для дыхательной системы, и для профилактики застаивания жидкости.

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СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПРОТИВ ВАРИКОЗА НОГ

Если явно выступающие венозные узлы еще не успели образоваться, то нужно делать следующее:

лягте на спину и немного приподнимите ноги;

10 раз подвигайте коленями, напрягая тазобедренную область;

сделайте 4 раза дыхательное упражнение по следующей системе: на вдохе живот поднимается вверх, на выдохе втягивается. Выполняйте все не спеша;

10 раз согните и разогните у голеностопных суставов;

проделайте то же, но сгиб должен быть уже в коленях;

выполняйте медленно и каждой ногой по очереди;

10 раз медленно согните и разогните пальцы на ногах;

4 раза дыхательную гимнастику с верхними конечностями: руки вверх, описывая полукруг – вдох, круг в обратную сторону – выдох.

Все упражнения выполняют в медленном темпе с произвольным дыханием, кроме упражнений на увеличение амплитуды диафрагмы. Выполнять их стоит ежедневно по три раза. В сумме в день на это стоит выделить полчаса. Самый оптимальный вариант: как утреннюю зарядку, в обед и перед сном.

ПЕРЕЧЕНЬ УПРАЖНЕНИЙ БУБНОВСКОГО ПРИ ВАРИКОЗЕ НОГ

Известный современный доктор Бубновский разработал комплекс умеренной физической нагрузки, помогающий справиться с болезненными ощущениями в области нижних конечностей, укрепить стенки венозных сосудов и нормализовать кровообращение.

Гимнастические упражнения по системе Бубновского разрабатывают мышцы и повышают общую эластичность тканей.

Основой этого рода физической нагрузки является правильное дыхание.

Сюда относят:

общую растяжку тела и конечностей;

отдельную проработку тазобедренного сустава;

дыхательные упражнения;

акцент на пресс; комплекс «Антистресс».

При этом все проделывается в неспешном темпе, с глубоким размеренным дыханием и под приятную релаксирующую музыку.

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УПРАЖНЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ВАРИКОЗЕ МАЛОГО ТАЗА

У женщин часто встречается и такая разновидность расширения сосудов, как варикоз малого таза. Особенно распространено это заболевание у женщин, перенесших двое и больше родов. Огромная нагрузка на тазобедренную область все же не проходит мимо.

Поэтому рекомендуется ежедневно следующее:

глубокие приседания и полуприседания, 40 раз. Выполняйте их так, как в детстве на физкультуре: спина ровно, руки перед собою, таз заводим назад, как будто собираемся сесть;

приподнятие таза. Лягте на пол, а ноги согните и положите на поверхность стула, чтобы угол сгиба был 90 градусов. Руки вытяните вдоль. Теперь поднимайте таз. Выполнять не менее 10 раз, при этом таз в воздухе нужно задерживать на несколько секунд;

так называемое упражнение Микулина. Оно крайне простое, но помогает бороться против варикоза всех типов. Встаньте ровно и приподнимитесь на носочки, но не очень высоко. И опуститесь. Повторите 3 десятка раз. Потом сделайте минутный перерыв и выполните еще один подход.

Чрезвычайно полезными являются не только физические упражнения, но и всевозможные варианты ходьбы.

КАКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ТОЧНО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ВАРИКОЗЕ?

Если за медицинской помощью вы обратились вовремя, снабдили себя всевозможными кремами и проходите курс по укреплению стенок сосудов, то важно не свести все тяжкие усилия на нет.

Важно понимать, что большая нагрузка на сердце и ноги лишь усугубит проблему. К занятиям спортом в этом случае нужно относиться с умом и не переусердствовать. А прекрасной половине человечества нужно еще и отказаться на время лечения от ходьбы на излюбленной шпильке или каблуках.

Итак, какие же нагрузки нужно хотя бы на время прекратить?

Не засиживайтесь на одном месте, как и не стойте весь день. Делайте небольшие перерывы и обязательно небольшую гимнастику. Иначе жидкость будет и дальше застаиваться в сосудах. При этом не забывайте следить за своим весом. Независимо от того, есть у вас ожирение или нет, дополнительный вес не поможет в борьбе за нормализацию циркуляции крови.

Также не стоит:

делать силовые упражнения;

делать приседания с дополнительной нагрузкой: гирями и т. д.;

долго заниматься на велотренажере и давать сильную нагрузку на нижние конечности;

прыгать;

нельзя заниматься бегом;

ходить на степ-аэробику;

делать антицеллюлитные массажи;

употреблять гормональные медикаменты, если таковые не были согласованы с лечащим врачом;

носить высокую обувь;

пережимать голень тесной одеждой: высоким голенищем на сапогах или очень обтягивающими зауженными джинсами.

Помните, что своевременное обращение внимания на проблему позволит вам быстро ее решить и уже летом носить юбки выше колен. опубликовано econet

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