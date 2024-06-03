Как изменить бессознательные привычки тела

«Уроки движения течения тела - это высокоразвитый язык для сострадательного общения с бессознательным через движение». В этих уроках используются тщательно сконструированные последовательности необычных движений, чтобы сосредоточить ваше внимание на том, как вы организуете движение. Уроки лучше воспринимаются как умственные упражнения для тела, а не физические упражнения в обычном смысле.

«Уроки движения течения тела - это высокоразвитый язык для сострадательного общения с бессознательным через движение»

В этих уроках используются тщательно сконструированные последовательности необычных движений, чтобы сосредоточить ваше внимание на том, как вы организуете движение. Уроки лучше воспринимаются как умственные упражнения для тела, а не физические упражнения в обычном смысле.

Изменение бессознательных привычек, которые вызывают психические и физические страдания, основанные на методах Фельденкрайза и Хакоми

Улучшение качества ваших движений - главная цель. Боль, усилие и спешка являются контрпродуктивными, и это уменьшит или даже изменит преимущества занятий. Предлагаются следующие рекомендации для улучшения вашего удовольствия и вашей безопасности; прочитайте и следуйте за ними!

Осторожно: эти уроки требуют примерно того же уровня пригодности, дальности движения и выносливости как начального класса йоги.

Некоторые инструкции могут быть неоднозначными, несмотря на прилежные усилия и т. д. И быть подвергнуты вредному неправильному толкованию. Так что используйте свой интеллект!

При выполнении уроков вы не должны испытывать никакой боли или дискомфорта! Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы или состояние, которые могут быть усугублены движением или физическими упражнениями, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как делать эти уроки!

1. Подготовьте удобное пространство.

Уроки обычно делаются на ковре или на одном или двух сложенных одеялах на полу. Вы хотите довольно прочную мягкую поверхность, которая несколько смягчает ощущение ваших костей против пола, но которая по-прежнему позволяет вам четко ощущать ваш контакт с полом.

У вас должно быть достаточно места, чтобы скользить руками и ногами в любом направлении, не нажимая ничего.

2. Повторяйте каждое движение медленно и осторожно.

Движения в этих уроках - это не физические упражнения, которые нужно повторять быстро или бессознательно. Повторяйте каждое движение медленно, обычно не быстрее, чем один цикл движения на нормальный цикл расслабленного дыхания.

Почувствуйте свои движения. Почувствуйте, как ваше намерение становится действием. Если вы возьмете ракету от точки A до точки B, вы не сможете многому научиться в пути. Но если вы будете ходить или ползать, вы научитесь создавать множество новых различий. Обучение - это ключ к изменению.

3. Не напрягайтесь.

Несмотря на то, что движения на этих уроках не сложно, некоторые движения вы не сможете сделать легко. У вас может возникнуть соблазн попытаться усердствовать, заменить силы и усилия для умения и тонкости.

Нежно сопротивляйтесь привычному соблазну работать больше. Скорее, разумно искать способы сделать движения более легкими, легкими и приятными. Это очень важно.

4. Ищите приятные ощущения.

Во время и после каждого урока вы заметите различные приятные изменения, когда ваше тело реорганизуется. Они могут включать в себя чувства расслабления или отпуска, легкости или просторы или связности; чувства более теплого, или более высокого, или более целостного в некотором смысле; или любое другое приятное ощущение.

Каждый новый и приятный опыт становится стрелкой, указывающей на более сильное будущее. Ваше тело хочет чувствовать себя хорошо! Эти небольшие различия неизбежно и бессознательно приводят вас к изменению вашей жизни, чтобы быть более комфортно физически, эмоционально и социально.

5. Соблюдайте различия.

После каждого урока будьте осторожны, внося изменения в вашу организацию. Затем прогуляйтесь, наблюдая новые чувства. Позвольте незнакомым ощущениям присутствовать на некоторое время...

Обратите внимание, как урок изменил ваш знакомый опыт самого себя. Эти моменты наблюдения после урока являются важной частью помощи вашей нервной системе в интеграции того, что она узнала.

С возрастом наши истории проявляются в наших телах, как физическая боль, плохое постуральной привычки, эмоциональный стресс, и ограничение подвижности. Хотя наша умственная и физическая эффективность может фактически увеличиваться при умеренном стрессе (читай «вызов»), хронический стресс токсичен и причиняет психический и физический вред.

Мы нуждаемся в улучшенной осведомленности о теле и методах расслабления, которые успокаивают, восстанавливают и переориентируют наши нервные системы. Узнав о наших бессознательных образцах мышления и бытия, мы освобождаем наши привычки.

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Рич Фрай. Лёгкие вращения

Дифференцирование вращений позвоночника. Работа с позвоночником, бёдрами, поясницей, плечами, рёбрами, шеей.

1. Найдите удобное место, где вы можете лечь на пол, на ковер или сложенное одеяло. Найдите минутку, чтобы отсканировать чувства и ощущения в вашем теле. Обратите внимание на области комфорта и дискомфорта. Обратите внимание на различия между правой и левой сторонами. Помните, как вы себя чувствуете, поэтому вы можете наблюдать изменения, которые происходят во время урока.

2. Согните колени, чтобы ваши ноги стояли комфортно, шириной плеч. Обратите внимание, если это потребует усилий, чтобы ваши колени падали внутрь или наружу ... где самая устойчивая позиция для ваших ног?

... затем отпустите это и представьте, что шар вашей правой ноги приколот к полу, и повторите несколько раз нежное движение скольжения правой пятки вправо и влево ... в каком направлении движется ваше колено? ...

тогда представьте себе, что ваша правая пятка прижата и скользит по мячу вашей ноги вправо и влево несколько раз ... в каком направлении движется ваше колено? ... затем растяните ноги и отдохните.

3. Согните колени и повторите № 2 левой ногой.

4. Согните колени, как и раньше. Держите правое колено обеими руками над своим телом. Несколько раз приближайте свое колено, а затем еще дальше от груди ... затем держите свое колено в пространстве и поднимите правую ногу вверх и вниз несколько раз, частично выпрямляя и согнув ногу ... затем повторите, прижимая колено к сундук ... проще?

Теперь возьмите свое колено немного правее и несколько раз уходите ... ваша нога идет вправо и влево с коленом? Следующий? Ведущий? Делайте движение несколько раз, когда нога идет вправо и влево с коленом, а затем несколько раз, когда нога остается более или менее фиксированной в пространстве, когда колено движется ... затем сделайте круги в пространстве коленом, сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки ... затем растягиваться и отдыхать. Сравните ваши ноги, обратите внимание и различия.

5. Повторите №4 с левым коленом.

6. Держите оба колена над сундуком, по одному в каждой руке. Открывайте и закрывайте колени несколько раз ... делайте это несколько раз, когда ноги открываются широкими с коленями, а затем несколько раз, когда ноги остаются рядом друг с другом, когда колени отделяются ... Отдых.

7. Согните колени, ноги, как в №2 ... оставьте руки на полу в стороны. Осторожно опустите колени влево и вправо несколько раз. Начните с небольшого движения и постепенно сделайте движение большим, но не быстрее, каждый раз ... позвольте вашему тазу катиться ... позвольте вашей талии поворачиваться ... пусть ваши ребра будут мягкими ... не делайте " флоп "ваши колени, но держите движение обратимым ... Ваша голова хочет повернуть? Отдых.

8. Согните колени. Аккуратно качайте таз вверх и вниз несколько раз, так что талия поочередно поднимается, а затем нажимает пол ... затем в следующий раз, когда ваш копчик поднимается, снимите таз с пола, чувствуя, что ваш вес закручивает позвоночник, один позвонок на время ... затем пусть вниз по одному позвонку за раз. Повторите это несколько раз. Пусть он уйдет и отдохнет.

9. Согните колени. Положите одну руку на каждый противоположный локоть и держите коробку, которая сформирована над вашей грудью ... затем поочередно держите локти вправо и влево несколько раз ... пусть ваша голова и глаза следуют за вашими запястьями ... тогда пусть ваши руки опущены и отдых.

10. Медленно и легко поворачивайте голову и шею вправо и влево несколько раз. Почувствуйте, как ваш грудь движется вправо и влево с движением головы.

11. Согните колени. Держите локти как в №9. Сверните все тело вправо; коленями, сундуком, локтями, головой и глазами ... затем все влево ... это недифференцированное движение вращения позвоночника.

12. То же, что и в №11, но теперь, когда ваши колени идут вправо, ваши локти и голова идут влево, и наоборот. Повторите это несколько раз. Идите медленно. Почувствуйте, что это просит вас обратно ... ваши ребра ... пусть он уходит и отдыхает.

13. Возьмите колени вправо и влево, в противоположность локтям, идущим влево и вправо, но на этот раз ваша голова и глаза идут с вашими коленями, а не с локтями.

14. Повторите №11.

15. Согните колени. Держите правое колено над своим телом обеими руками и приносите колено к сундуку несколько раз ... каждый раз нажмите на пол левой ногой и немного поднимите копчик с пола ... повторите с левым коленом. .. Затем держите оба колени над своим телом, по одному в каждой руке ... несколько раз открывайте и закрывайте колени ... затем садитесь в колени вправо и несколько раз, немного поворачивая и опустив колени. затем растягиваться и отдыхать.

16. Сканируйте свое тело. Обратите внимание на разницу с момента начала урока. Обратите внимание на свое дыхание ... как вы лежите на полу ... ваше чувство благополучия ... затем медленно катитесь на бок и садитесь. Когда вы ориентируетесь, вставайте и нежно ходите, наблюдая различия.опубликовано econet

Автор: Рич Фрай

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