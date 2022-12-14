Омолаживающее упражнение «Ленточки»: корректируем натяжение мышц лица

Комплекс простых упражнений позволит улучшить состояние мышц лица и научиться контролировать мимику. Даже постоянный уход за лицом, гимнастика и массаж дают только кратковременный омолаживающий эффект. А причиной этому служит именно отсутствие контроля за положением и движением лицевых мышц.
Лицу необходимо уделять внимание. Даже получить прямую осанку не удастся, если заниматься 2 часа в день, а остальное время ходить со спиной, напоминающей вопросительный знак. Контролировать осанку, также как и мимику лица нужно постоянно.
Если уходу за кожей лица уделять 15 минут в день, то результата не будет. Отсутствие контроля провоцирует расслабление мышц, кожа теряет эластичность, на лице образуются морщины и складки. Предлагаем ознакомиться с комплексом упражнений, который поможет научиться постоянно и в любом месте контролировать мимику.
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Подключите фантазию и представьте, будто к уголкам рта привязаны шелковые ленты. Мысленно натягивайте их до ушных мочек, чувствуя при этом, как осторожно раздвигаются уголки рта, а щеки тянутся вверх. Не напрягайте мышцы сильно, все движения выполняйте плавно и аккуратно.
Контролируйте положение – «не перетягивайте ленту», сосредоточьтесь на уголках губ, а если почувствуете провисание, то усильте «натяжение нити». На вашем лице должна быть полуулыбка и никакого напряжения.
Повторяйте это упражнение в течение дня, задерживаясь в положении на десять секунд. Желательно сделать минимум десять подходов.
Снова подключите воображение и поместите один конец «ленты» возле носа рядом с подглазничной областью, натягивая ее до уха. Вы должны ощущать напряжение в мышцах под глазами и на скулах, а на лице должна быть видна легкая улыбка.
Следите за мимикой – сосредоточьте внимание на области под глазами, натягивайте «ленту», чтобы не ощущалось провисания кожи.
Задержите положение на десять секунд, потом расслабьте мышцы и повторите десять раз.
Мысленно зафиксируйте один конец «ленты» на внешнем уголке глаза и осторожно потяните его к виску. Вы должны чувствовать, как глаза раскрываются, кончики бровей поднимаются, а височная область растягивается.
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Следите за положением мышц – уделите внимание уголкам глаз, не допускайте ощущения тяжести и провисания кожи.
Такое положение также следует держать на протяжении десять секунд, затем расслабиться и снова повторить (всего за день рекомендуется сделать десять подходов).
Зафиксируйте воображаемую «ленту» под бровью, ближе к внутреннему кончику и протяните ее через наружную часть брови к виску. При этом вы должны чувствовать, как брови растягиваются, глаза расширяются, а межбровный участок расправляется.
Сосредоточьте внимание на средней части бровей. Натяните «нить», если чувствуете, что кожа вокруг бровей морщится и провисает.
Зафиксируйте положение на десять секунд, потом расслабьтесь и повторите десять раз.
Начинать протягивать воображаемую «ленту» следует от центра лба над бровями и к вискам. При этом должно ощущаться, как растягивается середина лба, расправляются брови. Верхняя часть лица должна быть открытой и гладкой.
Контролируйте данное положение следующим образом:
Продолжительность упражнения и количество подходов аналогично.опубликовано econet.ru.
Автор © Laine Butter
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Источник: https://econet.ru/
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