Боли в плечевом суставе: 4 точки, которые вернут подвижность

Эта простая техника поможет снять боль и напряжение в области плеч и шеи...

Массаж этих точек, проведенный в течение 10-15 минут, поможет снять боль и напряжение в области плеч и шеи.



Если боли в плечах стали уже хроническими, то потребуется несколько сеансов массажа.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Точки для снятия боли

1. Точка TW 15 (“божественное омоложение”).

Симметричная точка, расположена примерно на 1 палец вниз от верхнего края плеч, в центре линии, идущей от бокового края плеча к основанию шеи. Применяется при болях и напряжении плеч и шеи.



2. Точка GB 21 (“плечевой родник”).

Симметричная точка, находится у верхнего края плеча на 3-5 см в обе стороны от основания шеи. Помогает при усталости, напряжении и боли в плечевом суставе, успокаивает нервную систему.

Не следует воздействовать на эту точку во время беременности.

3. Точка GB 20 (“ворота сознания”).

Симметричная точка, расположена в углублениях у основания черепа между большими вертикальными мышцами, на расстоянии 2,5-3,5 см от позвоночного столба влево и вправо. Снимает боли в плечах и шее, головные боли.

4. Точка LI 14 (“кость внешней части руки”).

Симметричная, находится на внешней стороне руки, в ее верхней части, примерно на расстоянии У3 длины от конечной точки плеча до локтя. Помогает при усталости и боли в плечах и руках.

Упражнения для снятия боли в плечевом суставе

1. Поставить слегка согнутые пальцы обеих рук на плечи и найти указательным, средним и безымянным пальцами точки TW 15. Произвести надавливание на обе точки в течение 1 минуты. Правая рука должна выполнять массаж точки TW 15 на правом плече, а левая массировать эту точку на левом плече.



2. Указательный, средний и безымянный пальцы правой руки поставить на точку GB 21 на левом плече, а пальцы левой руки —на точку LI 14 правой руки. В течение 1 минуты нужно производить надавливание на обе эти точки одновременно, постепенно усиливая силу давления. Затем руки следует поменять.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

3. Поставить большие пальцы обеих рук на точки GB 20 у основания черепа. Выполнять надавливание на обе точки нужно в течение 1 минуты, сначала давление должно быть довольно сильным, затем его нужно ослабить. Пальцы должны ощущать к концу воздействия пульс в этих точках.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet