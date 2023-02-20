Упражнения, которые помогут при болях в тазобедренных суставах

Специальные упражнения при пораженном тазобедренном суставе необходимо выполнять систематически, постепенно увеличивая нагрузку...

Специальные упражнения при пораженном тазобедренном суставе необходимо выполнять систематически, постепенно увеличивая нагрузку. Подобная система позволяет закрепить полученный лечебный эффект на длительный период.

В комплекс лечебной физкультуры допускается включать упражнения динамического и статического характера, последние позволяют напрягать нужные группы мышц без использования движения тела.

Как выполнять лечебные упражнения

Так как динамические движения могут нанести вред суставам, если не соблюдать правила выполнения лечебной физкультуры, для тазобедренных суставов большую пользу приносят статические нагрузки.

Подобные упражнения при болезненных ощущениях в тазобедренном суставе достаточно нагрузят мышечную ткань и избавят от излишней нагрузки.

Достаточно часто, когда врач диагностирует артроз тазобедренного сустава, пациент щадит свои суставы, что в итоге становится причиной артрофирования мышц и снижения функционирования нижней конечности.

В связи с этим специальная лечебная гимнастика позволит в щадящем режиме увеличить подвижность пораженного сустава.

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Чтобы лечебный эффект был максимальным, врачи рекомендуют придерживаться определенных правил при выполнении упражнений:

1. Перед тем, как начать комплекс упражнений, рекомендуется провести тепловые процедуры при помощи грелки или лампы. Если пациент принимал ванну, гимнастику следует делать только через 40 минут после процедуры.

2. Весь комплекс должен подбираться только при помощи врача после проведения обследования.

3. Если во время гимнастики больной ощущает сильные боли, упражнения нужно выполнять в лежачем положении максимально медленно.

4. Гимнастику нужно делать каждый день без перерывов. В первые дни упражнения выполняются на протяжении трех минут и постепенно нагрузка увеличивается.

5. Любое упражнение требуется выполнять мягко, постепенно наращивая нагрузку и амплитуду движений. Периодически делаются паузы для отдыха.

6. Если пациенту назначается дозированное отягощение, упражнения выполняются с использованием резинового жгута или манжеты, которую закрепляют на область голеностопа.

Во время выполнения упражнений дышать можно произвольно.

Комплекс упражнений нужно заканчивать медленным подъемом рук вверх во время вдоха и спокойным опусканием вниз во время расслабления и выдоха.

Весь комплекс упражнений выполняют на протяжении 40 минут по утрам и вечерам. Если пациент ощущает боль, комплекс разбивается на несколько циклов по 15 минут.

Начальная стадия заболевания

Если вовремя начать выполнение упражнений, остановить развитие болезни и предотвратить воспаление суставов можно на начальной стадии.

Врач назначает следующие виды движений:

1. Пациент садится на пол, как можно сильнее разводит ноги в разные стороны. Больная конечность сгибается в колене и аккуратными покачивающими движениями наклоняется внутрь.

2. Больной сгибает ногу в коленном суставе, при помощи рук плотно ухватывается за пятку и аккуратно притягивает ее в сторону подмышечной впадины.

После выполнения движений выполняются махи ногами и руками в расслабленном состоянии.

Дополнительно врачи советуют провести массаж нижних конечностей на протяжении пяти минут.

После этого пораженный сустав смазывают разогревающей мазью или гелем.

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Усиление комплекса упражнений

Когда сустав разработаны и пациенту легко выполнять основные виды лечебных упражнений, ему предлагается комплекс статических упражнений с повышенной нагрузкой.

1. Здоровая нога устанавливается на скамейку, руки при этом размещаются на опоре. Больная нога совершает махи назад, вперед и в стороны, медленно подтягиваясь к животу.

2. Пациент становится на четвереньки. Конечности по очереди разгибаются, ненадолго задерживаясь на весу. Когда движения будут освоены, можно добавить отягощающую манжету.

3. Больной ложится на живот, руки опущены вдоль тела. В данном положении имитируются ползающие движения.

Тяжелая форма заболевания

При тяжелых формах артроза упражнения выполняются не более десяти минут, нагрузка увеличивается постепенно. Если у пациента суставы значительно поражены, он будет ощущать сильные боли.

Поэтому врачи рекомендуют во время выполнения движений использовать технику микродвижений и делать перерывы, пока неприятные ощущения не исчезнут. При этом желательно использовать те упражнения, при которых главная нагрузка приходится на здоровую ногу.

Когда боли начнут исчезать, можно начать более усложненные движения, постепенно увеличивая амплитуду движения больной ноги. В зависимости от состояния сустава, используется медленный или средний темп.

1. Здоровая нога ставится на возвышение, руки находятся на опоре. Больная конечность должна свободно свисать. Пораженная нога начинает раскачивающие движения назад и вперед. Постепенно амплитуду движений можно увеличить.

2. Пациент садится на стул, ноги ставятся на ширине плеч. Ступни плотно прижаты к полу. Колени аккуратно сводятся в центр без отрыва ступней и возвращаются в начальное положение.

3. Больной ложится на спину, вытягивает ноги, слегка расставив их в сторону. Под колено больной конечности кладется мягкий валик. По очереди каждая нога совершает вращательное движение наружу и внутрь.опубликовано econet.ru.

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