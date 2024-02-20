Омега-3: это не только жирная рыба!

Вам наверняка уже приходилось слышать о полезных свойствах жирных кислот Омега-3. И они действительно особенные, хотя бы потому, что наш организм не может их вырабатывать самостоятельно.

Вам наверняка уже приходилось слышать о полезных свойствах жирных кислот Омега-3. И они действительно особенные, хотя бы потому, что наш организм не может их вырабатывать самостоятельно. По этой причине необходимо потреблять продукты питания, в которых содержатся эти самые жирные кислоты.

Известным источником Омега-3 является так называемая «голубая» рыба (жирные сорта рыбы): это лосось, сардины, тунец.

Но этот источник не единственный, необходимое организму количество жирных кислот можно получить и из других продуктов. И о них мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Эти жирные кислоты выполняют важную задачу в развитии и функционировании мозга. Считается, что они связаны с процессом обучения и запоминанием информации. Это подтверждается различными исследованиями: у детей с дефицитом Омега-3 во время своего развития в материнской утробе впоследствии чаще возникают проблемы со зрением или нервной системой.

Жирные кислоты Омега-3 помогают снизить вероятность сердечных заболеваний.

Еще они идеально подходят для уменьшения воспалительных процессов.

Наконец, жирные кислоты Омега-3 снижают риск развития хронических заболеваний.

Регулируют уровень холестерина

Следует помнить, что существует и «хороший» холестерин, тот, что нужен нашему организму и полезен для сердца.

У эскимосов, к примеру, которые, как известно, едят много рыбы, значительно снижен уровень триглицеридов (жиров) в крови.

Регулирует кровяное давление

На сегодняшний день уже имеется много научных исследований, в которых проводится связь между потреблением жирных кислот Омега-3 и снижением артериального давления.

И тем не менее, только врач может назначать лечение. Правильное питание должно быть лишь дополнением к нему.

Продукты, в которых содержатся жирные кислоты Омега-3

Семена льна

В льняных семечках содержится большое количество этих жирных кислот. Считается, что на каждые 100 г продукта приходится целых 20 г Омега-3. Это уже позволяет обеспечить необходимый минимум для организма.

Семена чиа

В этих семенах также содержатся жирные кислоты Омега-3 в достаточной концентрации (сравнимой с семенами льна, о которых мы говорили в предыдущем пункте). С семенами чиа можно готовить изысканные десерты и коктейли.

Ореховое масло

Ореховое масло — очень интересный ингредиент, его можно использовать в выпечке или в качестве заправки для салатов.

Уровень концентрации в нем жирных кислот Омега-3 тоже достаточно высок (где-то 10 г на каждые 100 г продукта). Кроме того, ореховое масло — это отличное натуральное противовоспалительное средство.

Рапсовое масло

Рапсовое масло — еще один универсальный ингредиент на кухне. Его можно использовать для быстрого обжаривания мяса, рыбы или овощей.

В каждых 100 г такого масла содержится около 9 г Омега-3.

Оливковое масло

Оливковое масло прекрасно сочетается практически со всеми продуктами.

Его не рекомендуют только для жарки и приготовления блюд во фритюре, а в остальном оно более чем пригодно.

При правильном использовании оно вполне может покрыть дневную норму жирных кислот Омега-3 для человеческого организма.

Икра

Конечно, икра не относится к блюдам ежедневного потребления, но о ней тоже важно упомянуть как о богатом источнике жирных кислот Омега-3.

Кроме того, в ней содержатся такие необходимые организму элементы, как фосфор и натрий.

Капуста

Капуста — идеальный ингредиент для приготовления салатов. В ней содержится значительное количество жирных кислот, а также витамины и минералы, которые нужны нашему организму для корректной работы.

Масло ши (карите)

Данный ингредиент получают из африканских орехов. Они также обладают значительной концентрацией жирных кислот, в том числе и Омега-3.

Попробуйте проконсультироваться с диетологом и получить более подробную и персонализированную информацию.

Очень важно предоставить своему организму различные источники питательных веществ, чтобы предотвратить какой-либо дефицит.опубликовано econet

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