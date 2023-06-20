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Упражнения при повреждениях ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Источник: Econet 20 июня 2023 6228
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Подобные травмы случаются довольно часто. Подвернулась нога – и уже вывих, растяжение, а то и перелом.

Упражнения при повреждениях ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Подобные травмы случаются довольно часто. Подвернулась нога – и уже вывих, растяжение, а то и перелом. Все происходит довольно быстро, а процесс восстановления порой затягивается на несколько месяцев. Поэтому предлагаю упражнения, которые необходимо делать 2–3 раза в день до полного выздоровления и неплохо таким образом укреплять свои ноги всегда.

Лечебная гимнастика 

Сидя на стуле

1. Перекатывать стопы с пятки на носок и обратно 6—10 раз.

2. Описывать круги стопами навстречу друг другу и в обратную сторону 6–8 раз.

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3. Стопы разведены и параллельны друг другу. Свести с усилием и развести без напряжения носки ног 6–8 раз.

4. Согнуть пальцы ног и держать в таком положении 3–6 секунд, потом разогнуть их 6—10 раз.

Упражнения при повреждениях ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

5. Удерживая мяч стопами, сгибать и разгибать ноги в коленях 6–8 раз.

6. Одна нога расположена на другой. Согнуть и разогнуть ногу, подошва скользит по другой ноге 4–6 раз каждой ногой.

Упражнения при повреждениях ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

7. Прижать стопой к полу палочку или маленький мяч. Катать предмет по полу сводом стопы 20–30 секунд каждой ногой.

8. Захватить пальцами ног маленький шарик или карандаш, отпустить. Повторять каждой ногой по 20–30 секунд.

Упражнения при повреждениях ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

Упражнения в положении стоя (держась за спинку стула).

1. Перекаты стоп с пяток на носки и обратно 6—10 раз.

2. Согнуть пальцы ног, переместить тяжесть тела на носки 6—10 раз.

3. Ноги на ширине плеч. Сгибая коленный сустав, переносить тяжесть тела с одной ноги на другую, не отрывая стопы 6–8 раз.

4. Наступить ногой на палочку (мячик), катать предмет по полу в течение 20–30 секунд.

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Упражнения при повреждениях ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

5. Держась за спинку стула, сгибать ноги в коленных суставах (не сгибая тазобедренных) без отрыва стопы от пола.

Рекомендуется также ходьба с перекатами с пятки на носок, ходьба на наружной стороне стоп, согнув пальцы ног – по 15–20 секунд. опубликовано econet

Александра Васильева «Болезни костей. Самые эффективные методы лечения»

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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растяжение здоровье упражнения голеностоп травма сустав

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