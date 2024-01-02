9 эффективных упражнений при расстройствах женской половой системы

Эти упражнения успешно применяются при хронических воспалительных процессах половых органов, опущениях матки и влагалища...
Лечебная физическая культура успешно применяется при хронических воспалительных процессах половых органов, опущениях матки и влагалища, неправильном положении матки, функциональных расстройствах менструации и других заболеваниях половой системы.
1. Исходное положение — основная стойка.
Вставая на носки, руки вверх, потянитесь вверх, как бы берясь за канат, — вдох.
«Уроните» руки, наклоняясь расслабленно вперед, коснитесь руками пола — выдох.
2. Исходное положение — стойка ноги врозь, руки согнуты перед грудью (горизонтально).
Три пружинных движения руками в стороны-назад, пытаясь как бы соединить лопатки, три коротких акцентированных вдоха.
Рывок прямыми руками ладонями вверх с поворотом туловища и головы направо — выдох.
То же налево.
3. Исходное положение — руки в замок за головой.
Поднимая руки вверх и поворачивая ладони вверх, три пружинных наклона вправо, правой рукой усиливая наклоны туловища, — три акцентированных выдоха.
Руки не сгибайте, держите их точно вверх по отношению к туловищу.
Выпрямляясь, примите исходное положение — вдох.
То же влево.
4. Исходное положение—сидя на краю стула, с опорой руками о сиденье, а спиной о спинку.
«Велосипед» с широкими движениями ногами.
Дыхание не задерживайте. Выпрямляясь, опустите ноги, сядьте удобно, поглубже, расслабьте мышцы брюшного пресса и ног.
Примите положение «руки к плечам» и выполните одно движение руками так, чтобы в этом движении принимала участие вся грудная клетка.
Отводя локти назад, делайте вдох, сближая локти, — выдох.
Немного отдохнув, повторите «велосипед», делая движения ногами в обратном направлении.
Возможно, это вам удастся не сразу, но будьте настойчивы и терпеливы, и вы осилите трудности.
Закончив, повторите и дыхательные упражнения, тоже в обратном направлении.
5. Исходное положение — сидя на полу, ноги врозь пошире.
Наклонитесь вправо-вперед и коснитесь левой кистью правого носка — выдох.
Выпрямитесь как следует — вдох.
Сделайте то же самое влево. А затем, наклоняясь вправо-вперед, коснитесь левым локтем правого колена, то же, но правым левого (после выпрямления и вдоха).
6. Исходное положение — лежа на спине, руки в стороны, ноги согнуты, врозь, опора ступнями около таза.
Опустите ноги вправо до касания правой ногой пола, а левым коленом правой пятки — выдох, примите исходное положение и сделайте то же влево.
7. Исходное положение — лежа на животе. Поднимите левую ногу (прямую повыше) назад, а правую руку вперед, посмотрите на руку, задержавшись в этом положении 2—3 секунды.
Опустите ногу и руку, расслабьтесь, подышите.
То же другими конечностями.
8. Исходное положение — стоя лицом к стулу с опорой о спинку руками, одной или двумя в зависимости от ваших возможностей (если одной, то чередуйте: то правой, то левой).
Приседая, скользите одной ногой носком по полу в сторону — выдох.
Если сможете, обратным движением примите исходное положение — вдох.
Если трудно, то, присоединяя ногу, встаньте на обе ноги.
9. Исходное положение — основная стойка. Поднимите руки вперед. С силой сожмите кисти, напрягая руки.
Зафиксируйте это положение 2—3 секунды, пружинно разведите руки в стороны (два акцентированных вдоха), пальцы предельно с напряжением разведены.
«Уроните» туловище, расслабив поясницу, плечи, шею, руки.
Покачайте расслабленными руками от плеч — хороший выдох.
Повторите каждое упражнение, кроме «велосипеда», 4-6 раз.
Заниматься рекомендуется систематически, а не только в период менструации.
Прежде чем начать занятия, проконсультируйтесь с гинекологом.
Показания:
1) Сальпингоофорит хронический.
2) Неправильные положения матки: фиксированная или субфиксированная ретроверсия, ретрофлексия ( ретродевиация).
3) Инфантилизм (генитальный), гипоплазия матки.
4) Дисфункция яичников как следствие перенесённого воспалительного процесса женских половых органов.
5) Тазовые перитонеальные спайки, как следствие перенесённого воспалительного процесса или операции на матке и придатках.
Противопоказания:
1) Острые и подострые заболевания женских половых органов.
2) Сактосальпинкс.
3) Пузырно-кишечно-влагалищные свищи.
4) Злокачественные новообразования.
5) Доброкачественные образования матки и придатков.
6) Нарушение менструальной функции.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
Я делала похожие упражнения, чтобы эластичность мышц тазового дна вернуть. Очень всё как будто стянуло с началом климакса, сухость была ужасная. Я также ледис формулу менопаузу усиленная формула принимала, она тоже хороший эффект дала. Сам комплекс негормональный, но помогает нашим гормонам хорошо работать – поэтому симптомы климакса на спад идут, коллаген в клетки возвращается. Собственно и дискомфорт внизу прошел, сейчас ничего не беспокоитОтветить
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