Комбинированные УПРАЖНЕНИЯ, которые БЫСТРО приведут вас в форму

Комплексные упражнения — такие, как приседания — за один раз прорабатывают сразу несколько мышечных групп: ягодицы, мышцы задней поверхности бедра, квадрицепсы и даже мышцы спины и пресса (мышцы кора)
Обычно сравнивают комплексные упражнения с изолированными.
Изолированные упражнения прорабатывают только одну мышечную группу — например, разгибание голени в тренажере сидя.
Комплексные упражнения — такие, как приседания — за один раз прорабатывают сразу несколько мышечных групп: ягодицы, мышцы задней поверхности бедра, квадрицепсы и даже мышцы спины и пресса (мышцы кора).
Но можно пойти еще дальше и выбрать комбинированные упражнения, которые в одном движении включают в работу еще больше мышц, объединяя мышцы верха с низом тела. Они повышают энергозатраты на тренировке, экономят время, проведенное в зале и, в конце-концов, не дают заскучать.
Упражнения подойдут для разных уровней подготовки — найдите ваш и составьте свою собственную тренировку.
Упражнения для продвинутого уровня
опубликовано econet
Автор Ирина Брехт
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Источник: https://econet.ru/
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