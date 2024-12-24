ОСТЕОХОНДРОЗ: поддерживаем подвижность позвонков

Эти упражнения могут только поддерживать и развивать объём движений в межпозвонковых суставах, но сделать из неподвижного сегмента - подвижный может только врач.

Упражнения при остеохондрозе

Целью упражнений является поддержание подвижности в каждой паре позвонков.

Перед тем как выполнять эти упражнения необходимо устранить тугоподвижность между телами позвонков (если таковая имеется) проведя курс мануальной терапии.

Эти упражнения могут только поддерживать и развивать объём движений в межпозвонковых суставах, но сделать из неподвижного сегмента - подвижный может только врач.

Позвоночник имеет четыре отдела - шейный, грудной, поясничный, крестцовый. Каждый из этих отделов нуждается в строго специфических для этого отдела движениях.

Поясничный отдел.

Поясничный отдел наиболее нагружен.

Суставы поясничного отдела позвоночника в течение дня получают почти полный объём движений - наклоны вперёд, в стороны, вращение корпуса, и осевую нагрузку - перенос тела и тяжестей. Не хватает только одного направления движений - растяжки по длине.

Этот пробел необходимо восполнить. Висы на перекладине недостаточно эффективны так как при кистевомхвате за перекладину напрягаются мышцы брюшного пресса и спины и удерживают таз не давая значительной растяжки. Во - вторых не у всех есть турник.

Гораздо более эффективен вис с упором на руки. Его можно выполнять на любом устойчивом предмете (стол, стул, подоконник и прочее).

В течение дня желательно делать не менее четырёх подходов по 10 - 15 секунд. Этого вполне достаточно для компенсации осевой нагрузки, которую человек получает в течение дня.

Грудной отдел.

Подвижность грудного отдела ограничена рёбрами. Поэтому в объёме движений он участвует меньше, но несёт колоссальную сгибательную нагрузку впереди (в положении сидя). Само по себе это не проблема. Это его предназначение и он успешно с ней справляется.

Проблема возникает, когда эта нагрузка носит постоянный характер и грудной отдел с годами приобретает устойчивую сгибательную деформацию. Следовательно его нужно систематически разгибать. И разгибать не вообще, а каждую конкретную пару позвонков.

Наиболее эффективным и простым способом является ежевечерние укладки на реклинатор Косика. Реклинатор представляет собой упруго - аморфный шар диаметром в кулак пациента. Его можно изготовить из эластичного медицинского бинта, смотав его в клубок.

Реклинатор уложить на пол, лечь на него позвоночником и постараться максимально расслабится на 10 - 15 с. При этом межпозвонковые суставы разгибаются. Начать можно с межлопаточной области (15-30 с). Затем можно переместиться на пару позвонков выше, ниже и так в четырёх - шести местах.

Шейный отдел.

Шейный отдел является наиболее сложным и ответственным участком позвоночника, и поэтому перед тем как приступить к занятиям следует обязательно пролечиться у мануального терапевта.

При остеохондрозе шейного отдела в первую очередь становится гугоподвижным, а затем фиксируется верхний отдел (сустав между черепом и I шейным позвонком, I- II, II-III) и нижний отдел (VI - VII шейные, VII шейный - I грудной). А межпозвонковые суставы среднего отдела (III - IV, IV - V шейные) принимают на себя повышенную двигательную нагрузку и имеют избыточный объём движений, зачастую с подвывихом при максимальном разгибании.

И поэтому, выполняя любые физические упражнения (для шейного остеохондроза), вы будете излишне травмировать наиболее подвижные участки и не сможете восстановить тугоподвижные.

Итак, восстановив подвижность в шейном отделе у врача, можно приступать к упражнению. Основной принцип упражнений - движения должны быть пассивны, то есть все мышцы шеи должны быть полностью расслаблены.

Упражнение I.

Положение сидя с прямой спиной.

Голову уронить на грудь. Расслабить мышцы шеи и ощутить тяжесть головы. Обе руки положить на теменную область и нерезкими движениями 3 - 4 раза прижать подбородок к груди (при этом должно ощущаться лёгкое натяжение у основания черепа сзади).

Мышцы шеи при этом не должны оказывать ни помощи, ни сопротивления

Упражнение II.

Положение сидя.

Голову запрокинуть назад и максимально расслабить мышцы шеи. Руками упереться в подбородок и нерезкими движениями 3 - 4 раза толкнуть подбородок кверху.

Должно ощущаться лёгкое натяжение спереди.

Упражнение III.

Положение сидя.

Голову уронить на правое плечо и максимально расслабить мышцы шеи. Правой рукой захватить голову и нерезкими движениями 3 - 4 раза прижать голову к правому плечу (при этом должно ощущаться лёгкое натяжение от уха до плеча слева).

Упражнение IV.

Положение сидя.

Голову уронить на левое плечо и максимально расслабить мышцы шеи. Левой рукой захватить голову и нерезкими движениями 3 - 4 раза прижать голову к левому плечу (при этом должно ощущаться лёгкое натяжение от уха до плеча справа).опубликовано econet

Автор Леонид Косик

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