МАНТЭК ЧИА: 6 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ упражнений для ПОЧЕК и СПИНЫ

Комплекс упражнений помогает при люмбаго, болях в нижней части спины и при всевозможных проблемах мочеполовой системы.

Сильные спина и нижняя часть живота свидетельствуют о сильной сексуальной потенции, а также помогают при преждевременной эякуляции, люмбаго, болях в нижней части спины и при всевозможных проблемах мочеполовой системы.

Несколько упражнений для укрепления мускулатуры живота, талии и нижней части спины

Эти упражнения и движения усиливают также энергию почек.

Первое упражнение:

Лягте спиной на пол или на мат, вытянув вверх ноги под углом 80-90 градусов.

Начните медленно опускать ноги влево до угла 45 градусов.

Затем верните их в исходное положение.

Затем медленно опускайте ноги вправо до угла 45°.

Верните их в исходное состояние.

Вы можете выполнять это упражнение 10-12 раз за один присест.

Второе упражнение:

Лягте спиной на мат.

Поднимите обе ноги так, чтобы они образовали угол 45 градусов; с землей.

Затем скрестите ноги друг с другом три-четыре раза.

Повторяйте это упражнение от десяти до двадцати раз.

Третье упражнение:

Лягте спиной на пол или на мат.

Держа руки на талии, поднимайте верхнюю часть тела до угла в 45 градусов; от пола.

Оставайтесь в таком состоянии, сколько сможете, затем опустите тело на пол.

Повторяйте это упражнение 10-12 раз или больше, если захотите.

Четвертое упражнение:

Лежа на животе на мате и держа руки на голове около ушей, медленно поднимите верхнюю часть тела от пола.

Оставайтесь в этом положении, сколько сможете, затем медленно опускайтесь на пол.

Повторите упражнение десять раз.

Пятое упражнение:

Лежа на животе на полу или на мате, сцепите обе руки сзади на уровне поясницы.

Одновременно поднимите вверх от пола верхнюю и нижнюю части тела, чтобы земли касался только живот.

Оставайтесь в этом положении, сколько можете.

Опустите обе части тела на пол.

Повторите десять раз.

Шестое упражнение:

Лежа на спине, поочередно поднимайте по одной ноге и держите ее в поднятом состоянии максимально долго.

Проделывайте это десять раз.

Вышеприведенный набор упражнений должен выполняться ежедневно, лучше в утренние часы.

Следующее упражнение взято из Бадуаньцзин («Восемь кусков парчи», одной из форм цигун).

Оно очень полезно для почек.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки сбоку, язык прижат к нёбу.

Вдохните.

Сгибайтесь вперед в пояснице, выдыхая, пока тело идет вниз.

Если сможете, прикоснитесь к полу ладонями.

При выпрямлении вдыхайте.

Во время выпрямления держите руки вытянутыми над головой, а когда вы достигнете максимально распрямленного состояния, встаньте на цыпочки.

Опуская пятки на пол, выдыхайте и одновременно поместите кулаки на почки, на спину ниже грудной клетки.

Расслабьтесь на мгновенье.

Вдыхайте, с силой прижимая кулаки к почкам и максимально отклоняясь назад.

Выдыхайте во время возвращения назад в исходную позицию.

Повторите десять раз.опубликовано econet.ru.

Мантэк Чиа, "Совершенствование мужской сексуальной энергии"

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