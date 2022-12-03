МАНТЭК ЧИА: 6 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ упражнений для ПОЧЕК и СПИНЫ

Комплекс упражнений помогает при люмбаго, болях в нижней части спины и при всевозможных проблемах мочеполовой системы.
Сильные спина и нижняя часть живота свидетельствуют о сильной сексуальной потенции, а также помогают при преждевременной эякуляции, люмбаго, болях в нижней части спины и при всевозможных проблемах мочеполовой системы.
Эти упражнения и движения усиливают также энергию почек.
Лягте спиной на пол или на мат, вытянув вверх ноги под углом 80-90 градусов.
Начните медленно опускать ноги влево до угла 45 градусов.
Затем верните их в исходное положение.
Затем медленно опускайте ноги вправо до угла 45°.
Верните их в исходное состояние.
Вы можете выполнять это упражнение 10-12 раз за один присест.
Лягте спиной на мат.
Поднимите обе ноги так, чтобы они образовали угол 45 градусов; с землей.
Затем скрестите ноги друг с другом три-четыре раза.
Повторяйте это упражнение от десяти до двадцати раз.
Лягте спиной на пол или на мат.
Держа руки на талии, поднимайте верхнюю часть тела до угла в 45 градусов; от пола.
Оставайтесь в таком состоянии, сколько сможете, затем опустите тело на пол.
Повторяйте это упражнение 10-12 раз или больше, если захотите.
Лежа на животе на мате и держа руки на голове около ушей, медленно поднимите верхнюю часть тела от пола.
Оставайтесь в этом положении, сколько сможете, затем медленно опускайтесь на пол.
Повторите упражнение десять раз.
Лежа на животе на полу или на мате, сцепите обе руки сзади на уровне поясницы.
Одновременно поднимите вверх от пола верхнюю и нижнюю части тела, чтобы земли касался только живот.
Оставайтесь в этом положении, сколько можете.
Опустите обе части тела на пол.
Повторите десять раз.
Лежа на спине, поочередно поднимайте по одной ноге и держите ее в поднятом состоянии максимально долго.
Проделывайте это десять раз.
Вышеприведенный набор упражнений должен выполняться ежедневно, лучше в утренние часы.
Следующее упражнение взято из Бадуаньцзин («Восемь кусков парчи», одной из форм цигун).
Оно очень полезно для почек.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки сбоку, язык прижат к нёбу.
Вдохните.
Сгибайтесь вперед в пояснице, выдыхая, пока тело идет вниз.
Если сможете, прикоснитесь к полу ладонями.
При выпрямлении вдыхайте.
Во время выпрямления держите руки вытянутыми над головой, а когда вы достигнете максимально распрямленного состояния, встаньте на цыпочки.
Опуская пятки на пол, выдыхайте и одновременно поместите кулаки на почки, на спину ниже грудной клетки.
Расслабьтесь на мгновенье.
Вдыхайте, с силой прижимая кулаки к почкам и максимально отклоняясь назад.
Выдыхайте во время возвращения назад в исходную позицию.
Повторите десять раз.опубликовано econet.ru.
Мантэк Чиа, "Совершенствование мужской сексуальной энергии"
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Источник: https://econet.ru/
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