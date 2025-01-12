3 уникальные МЕТОДИКИ для идеального ЗРЕНИЯ

Ум, тело и глаза тесно связаны и гармонично взаимодействуют. Проблемы со зрением можно устранить благодаря правильному обращению с глазами, специальной гимнастике для глаз, диете и техникам релаксации

Формулы идеального зрения

Из текстов минувших столетий мы почерпнули знание о том, что ум, тело и глаза тесно связаны и гармонично взаимодействуют. Мы узнали, что проблемы со зрением можно устранить благодаря правильному обращению с глазами, специальной гимнастике для глаз, диете и техникам релаксации.

Три чудодейственные формулы, представленные здесь, основаны на осознании того, что залогом отличного зрения является слаженная координация активности мозга и мышц, отвечающих за подвижность глазных яблок.

Первая формула здоровья глаз: Расслабление глазных мышц

Чрезмерное напряжение внешних мышц глаз возникает вследствие неестественных усилий что-либо увидеть. После расслабления мышцы глаз возвращаются в нормальное состояние и аномалия рефракции исчезает.

Напряжение глазных мышц, по какой бы причине оно ни возникало, всегда приводит к аномалиям рефракции глаза (таким как близорукость, дальнозоркость и так далее).

Поэтому снятие напряжения глазных мышц способно устранить конкретную, вызванную им аномалию рефракции, а полное расслабление всей системы ум-тело-глаза поможет вам вылечить все имеющиеся аномалии рефракции глаз.

Вторая формула здоровья глаз: Расслабление ума и тела

Напряжение глаз в буквальном смысле является напряжением мозга, то есть, когда мозг напрягается, автоматически напрягаются и глаза. Таким образом, налицо очевидная взаимосвязь между психологическим стрессом и проблемами со зрением. Психика и глаза функционируют согласованно, пребывая в причинно-следственных отношениях.

Доктор Бейтс однажды сказал:

Когда мозг находится в спокойном состоянии, ничто не утомляет глаза. Если же мозг напряжен, ничто не способно расслабить глаза. Следовательно, все, что успокаивает мозг, благотворно сказывается и на глазах.

Третья формула здоровья глаз: Снятие умственного напряжения и укрепление глазных мышц

Действенное лечение при ослаблении зрения начинается со снятия психологического стресса и телесного напряжения. Далее следует восстановление умственного контроля над мышцами глаз. Упражнения для глаз, помогут вам снять напряжение, укрепить глазные мышцы и научить их функционировать в расслабленном состоянии, как это было предусмотрено природой.

Если вы хотите иметь отличное зрение, вам необходимо обрести психическое равновесие, без чего невозможно избавиться от напряжения и расслабить ум. Научитесь снимать стресс и контролировать страх и тревогу. Практикуйте успокоение ума, и ваше зрение начнет восстанавливаться и улучшаться семимильными шагами.

Гимнастика для глаз доктора Луста

Часть I

Вот очень простая и эффективная гимнастика для глаз. Каждое упражнение следует выполнять двадцать раз.

1. Держа голову прямо и неподвижно, проверните глазные яблоки вверх, словно стараетесь увидеть макушку.

2. Проверните глазные яблоки вниз, словно вы стараетесь рассмотреть нижнюю челюсть.

3. Посмотрите правым уголком глаз. Полностью проверните глазные яблоки вправо.

4. Посмотрите левым уголком глаз. Полностью проверните глазные яблоки влево.

5. Прокрутите глаза по кругу; посмотрите вверх, вправо, вниз, влево. Тщательно пройдитесь взглядом по всей рисуемой глазами окружности, не двигая при этом головой.

6. Сведите глаза у переносицы и посмотрите на кончик своего носа.

Часть II

Напряжение глаз, длительная зрительная работа на близком расстоянии и слабость глазных мышц приводят к застою крови в сосудах глаз. Регулярно практикуя предложенную ниже технику, вы сможете привести глазные мышцы в тонус, улучшить кровообращение глаз и укрепить кровеносные сосуды.

1. Прикройте веки, легонько надавите пальцами на глазные яблоки и сосчитайте до десяти. Уберите руки. Расслабьте глаза. Повторите это действие десять раз.

2. Намочите кусочек ткани холодной водой. Закройте веки и приложите к глазам холодный компресс. Повторите несколько раз.

3. Закройте глаза. Помассируйте веки кончиками пальцев быстрыми круговыми движениями, едва касаясь кожи. Этот массаж расслабляет глаза и делает их красивыми.

Важное замечание. Для достижения максимального эффекта практикуйте гимнастику доктора Луста не чаще двух раз в неделю. В конце каждого упражнения закройте глаза и выполните Пальминг.опубликовано econet

Мантэк Чиа "Даосские практики улучшения зрения"

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