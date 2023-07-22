ПАНКРЕАТИТ: упражнения для лечения и предупреждения

Во время выполнения упражнений необходимо следить за самочувствием...

Дыхательная гимнастика для предупреждения панкреатита

Дыхательная гимнастика — это оздоровительный метод, эффективный при самых различных заболеваниях. Ее можно применять и для предупреждения панкреатита.

Упражнения можно выполнять в любом положении.

Вначале не следует делать более 3–4 повторов.

Постепенно в течение 1 месяца нужно увеличить количество повторов до 9.

Во время выполнения упражнений необходимо следить за самочувствием: если возникла усталость, недомогание или боли в животе, упражнения следует прекратить.

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Упражнение 1

Сделать глубокий вдох, затем выдох. Задержать дыхание и медленно, но сильно втянуть живот и досчитать до 3. Вдохнуть, расслабив мышцы живота.

Упражнение 2

Сделать глубокий вдох, затем выдох. Задержать дыхание и медленно, но сильно надуть живот и досчитать до 3. Вдохнуть, расслабив мышцы живота

Упражнение 3

Начать делать вдох. Задержать дыхание на 1–2 секунды, стараясь почувствовать, как напрягается диафрагма, затем продолжить вдыхать воздух, при этом слегка выпячивая брюшную стенку.

Не закончив вдоха, снова сделать паузу, подождать 3 секунды, в течение которых надувать живот, затем резко втянуть живот и закончить вдох. После этого выполнить выдох, одновременно расслабив мышцы живота.

Упражнение 4

Резко выдохнуть воздух, одновременно сильно втянув живот. Задержать дыхание и досчитать до 4, затем расслабить мышцы живота. Затем выполнить вдох, как можно сильнее надуть живот.

Лечебная гимнастика

Гимнастика смягчает боли и расстройства в работе пищеварительного тракта, а также нормализует работу кишечника и выделение желудочного сока.

Упражнение 1

В терапевтической практике данная техника применяется при хроническом гастрите, заболеваниях поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, селезенки, кишечника.

Противопоказания: при пояснично-крестцовом радикулите и смещении позвонков.

Ценность этого упражнения в мощном воздействии на все внутренние органы, оно помогает справиться с диспепсией, запорами, регулирует отделение желчи, а при заболевании легких — мокроты.

Упражнение укрепляет мышцы живота, ликвидирует жировые отложения на животе и пояснице.

Кроме всего перечисленного выше, упражнение улучшает состояние позвоночника, развивая его гибкость и подвижность.

Примите исходное положение: лягте на спину, смотрите прямо перед собой, руки вытяните вдоль туловища, ладони положите на пол, носки и пятки ног вместе.

Динамическая фаза состоит из трех последовательных и медленных, непрерывных движений.

Техника выполнения:

на вдохе поднимите руки вверх и заложите их за голову;

на 3 секунды задержите дыхание;

максимально расслабьте мышцы рук и начинайте поднимать руки вверх и вперед (голова должна находиться между рук) и, когда они приблизятся к бедрам, приподнимите верхнюю часть корпуса: голова, плечи, верхняя часть спины;

сядьте и наклонитесь вперед так, чтобы грудь и голова легли на ноги, а руками обхватите щиколотки (можно большие пальцы ног), тело напоминает складной нож;

втяните живот, чтобы увеличить наклон, и задержите дыхание, насколько сможете, расслабьте все мышцы тела; концентрируйте внимание на внутренних органах: желудке, поджелудочной железе, печени, желчном пузыре, селезенке, кишечнике, почках, мысленно поглаживайте их;

затем одновременно с медленным, спокойным вдохом через нос плавно поднимите туловище, голову и руки вверх и назад (голова все время находится между руками) и вернитесь в исходное положение.

Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте один раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза.

Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.

Упражнение 2

Упражнение регулирует работу желудка, оказывает лечебный эффект на всю пищеварительную систему, отводит газы, стимулирует работу почек.

Кроме этого укрепляет мышцы живота, ликвидирует жировые отложения на передней брюшной стенке.

В терапевтической практике рекомендуется при лечении хронического гастрита, запоров.

Примите исходное положение: лягте на спину, руки положите вдоль туловища ладонями вниз, ноги вместе, смотрите прямо перед собой. Дышите через нос, неглубоко, произвольно.

Техника выполнения:

I этап (в быстром темпе)

Прямую левую ногу быстро поднимите вертикально вверх, так же быстро опустите ногу, правая нога лежит на полу, в колене не сгибать, концентрируйте внимание на органах брюшной полости, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.

II этап (в быстром темпе)

Прямую правую ногу быстро поднимите вертикально вверх, так же быстро опустите ногу, левая нога лежит на полу, в колене не сгибать, концентрируйте внимание на органах брюшной полости, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.

III этап (в медленном темпе)

Обе прямые ноги поднимите вертикально вверх, опустите ноги, колени не сгибать, представьте, как в брюшной полости появляется розово-красный свет, почувствуйте исходящее от него приятное тепло.

Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте пять раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза.

Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.

Упражнение 3

Упражнение помогает отводу газов из кишечника, снимает запоры, устраняет боли в животе и в спине, вызванные нарушениями в работе кишечника.

Помимо этого, данная лечебная поза укрепляет мышцы живота, уменьшает жировые отложения на передней брюшной стенке.

В терапевтической практике данная техника применяется в лечении хронического гастрита, при дисфункциях печени и желчного пузыря.

Примите исходное положение: лягте на спину, руки положите вдоль туловища ладонями вниз, ноги вместе, смотрите прямо перед собой.

Техника выполнения

сделайте спокойный медленный вдох через нос, выпячивая при этом живот;

задержите дыхание и поднимите правую ногу вверх, согните ее в колене;

обхватите голень обеими руками и плотно прижмите бедро к животу, оставайтесь в этом положении несколько секунд; опустите руки — вдоль туловища, ладонями вниз;

ногу выпрямите в коленном суставе и (пальцы ног не вытягивайте) одновременно с выдохом через нос опустите ногу в исходное положение;

то же проделать левой ногой;

проделать упражнение обеими ногами вместе.

Периодичность выполнения: в первые 10 дней упражнение выполняйте один раз, в следующие 10 дней — 2 раза, в третью декаду — 3 раза

Упражнение выполняйте не более 3 раз подряд.опубликовано econet

Полина Голицына, из книги "28 новейших способов лечения желудочно-кишечного тракта"

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