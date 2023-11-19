Упражнения, которые уменьшат хроническую боль в шее и плечах

Хронические растяжения сухожилий травматического характера становятся все более распространенным явлением. Многие офисные работники жалуются на частую боль в шее...

Силовые тренировочные упражнения с использованием гантелей могут уменьшить боль и улучшить функцию Вашей трапециевидной мышцы – большая мышца, которая простирается от задней части головы к шее и в верхнюю часть спины.

Хронические растяжения сухожилий травматического характера становятся все более распространенным явлением. Многие офисные работники жалуются на частую боль в шее.

Исследователи обнаружили, что пять силовых упражнений могут существенно уменьшить предполагаемую боль.

Как избавиться от хронической боли в шее и плече, если вы - офисный работник

Неудивительно, что хронические растяжения сухожилий травматического характера становятся все более распространенным явлением, так как многие люди проводят большую часть своих рабочих дней перед компьютерами.

Согласно недавнему датскому опросу, цитируемому в вышеприведенном исследовании, более 50% офисных работников-женщин испытывают частую боль в шее.

Компьютерная работа связана с болью в шее, особенно исходящей от трапециевидной мышцы, также называемой трапециевидной миалгией.

Но существует помощь, и она не связана с дорогостоящими хирургическими процедурами и болеутоляющими медицинскими средствами.

Самое последнее исследование показало, что количество хронических растяжений сухожилий травматического характера, вызванных работой в офисе, может быть уменьшено с помощью определенных силовых тренировочных упражнений, что является отличной новостью, если Вы уже тренируетесь, и отличным стимулом для начинающих.

Другое исследование, опубликованное в журнале «Артрит и ревматизм» в 2008 году, также показало, что силовые тренировки, направленные на работу мышц шеи и плеч, являются наиболее полезным лечением для женщин с хронической болью мышцы шеи, в отличие от обычных занятий фитнесом.

Исследование заключило, что «контролируемую высокоинтенсивную, динамическую силовую тренировку болевых мышц 3 раза в неделю в течение 20 минут следует рекомендовать в лечение трапециевидной миалгии».

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Пять упражнений, предназначенные для лечения хронической боли в шее

Пять специальных силовых упражнений ориентированы на мышцы шеи и плеча, которые вызывают хроническую боль в шее.

Оба упомянутых выше исследования задействовали эти пять упражнений с использованием гантелей:

1. Шраги со штангой

2. Подъём гантели одной рукой

3. Тяга к подбородку

4. Поднятие гантелей в стороны

5. Разведение с гантелями стоя / отведения плеча

Исследователи рекомендуют выполнять эти упражнения 3 раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам), чередуя 1, 2 и 5 упражнения в один день, а затем 1, 3 и 4 упражнения на следующий день.

Для начала выполните 2 подхода упражнений с 8-12 повторениями для каждого подхода. Увеличьте в своем собственном темпе до 3 подходов для каждого упражнения.

В зависимости от упражнения и Вашей нынешней мышечной силы рекомендуемый вес для начинающих составляет 6-12 фунтов.

Как общее правило, увеличьте вес сразу после того, как Вы сможете с комфортом выполнять все 3 подхода. В качестве ориентира – участники исследования примерно удвоили вес, использованный за 10 недель.

Примерно через четыре недели Вы сможете уменьшить количество повторений последних подходов, чтобы увеличить вес.

Важность силовой тренировки для оптимального здоровья

Многие люди ошибаются, думая, что силовая тренировка предназначена только для «накачивания». Это ошибка.

Обретение мышечной силы посредством упражнений с отягощением является неотъемлемой частью любой сбалансированной фитнес программы (включая схемы, направленные на потерю веса!)

Интенсивность тренировок с отягощениями может обеспечить ряд полезных изменений в Вашем организме на молекулярном, ферментативном, гормональном и химическом уровне, что поможет замедлить (и во многих случаях остановить) многочисленные боли и другие проблемы со здоровьем, вызванные сидячим образом жизни.

Таким образом, силовая тренировка также является важным элементом для предотвращения широко распространенных заболеваний, таких как диабет и сердечные заболевания, или ослабление Ваших костей (остеопороз), ограниченный диапазон движения, хронические болезни и всевозможные боли.

Двигайтесь!

Оптимальное здоровье полностью зависит от активного образа жизни, который включает в себя три основных принципа:

Упражнения

Употребление свежих, необработанных органичных продуктов питания

Устранение стресса в Вашей жизни

Игнорирование любого из этих основных принципов здоровья в конечном итоге приведет к ухудшению состояния здоровья, хронических болей и ряда заболеваний.

Если Вы один из тех миллионов людей, которые страдают от хронической боли в шее и плече из-за характера работы, Вам необходимо добавить рассмотренные выше упражнения к Вашему нынешнему комплексу тренировок.

Вы также можете начать с этих упражнений и использовать их в качестве отправной точки, чтобы впоследствии проложить свой путь к более полной программе тренировок.

Вы не пожалеете об этом!опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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