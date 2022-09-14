Как избежать возрастного обвисания щек

Когда мы стареем, кожа на щеках начинает провисать, и тогда го­ворят, что человек теряет очарование юности. К этому времени щеки западают на скулах и свисают к подбородку...

Щеки — самая большая часть лица. Их можно сравнить с двумя натянутыми простынями, которые покрывают лицо от челюсти до вис­ков и от ушей до носа.

Когда мы стареем, кожа на щеках начинает провисать, и тогда го­ворят, что человек теряет очарование юности. К этому времени щеки западают на скулах и свисают к подбородку.

Возможно, вы еще не достигли этой стадии, но могу заверить вас, что со временем они начнут провисать как два пустых мешка, если вы прямо сейчас не нач­нете заниматься ими.

Отвисшая кожа на щеках

Видеть разницу между расслабленной и упругой щекой — самое трудное дело, которому вам предстоит научиться. Но если вы научитесь чувствовать, как сокращаются мышцы щек и как они расслаб­ляются, вы сможете тонизировать их, и они будут «слушаться» вас.

У мужчин, у женщин первым признаком старения является складка на ли­нии челюсти, которой на самом деле быть не должно.

Чтобы в полной мере осознать непри­глядность провисающих щек, прежде всего на­до понимать всю важность наличия щек на лице.

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Группы мышц под щеками выполняют важ­ную роль в повседневной жизни, они помога­ют жевать пищу, и вопрос заключается в том, являются ли щеки «мешками» для пищи, для ее хранения (как ухомяков или бурундуков)?

То, КАК мы едим и ЧТО мы едим, на самом деле самым непосредственным образом влия­ет на те движения, которые выполняют мышцы лица (и щек в том числе).

Если вы привыкли набивать в рот большое количество еды, то, ко­нечно, часть еды будет скапливаться за щека­ми со стороны челюсти.

Многие люди именно так и делают всю свою сознательную жизнь. Они набивают в рот столько еды, сколько там может поместиться, забывая о том, что зубам нужно место для пережевывания пищи.

В мо­мент пережевывания пищи две ее трети нахо­дятся за щеками. От этого щеки растягивают­ся, и в конце концов все кончается тем, что щеки становятся похожими на пустые мешки, когда в них нет еды.

Самое лучшее — класть в рот пищу небольшими порциями, тщатель­но пережевывать ее и глотать прежде, чем по­следует очередная порция.

В цивилизованных странах детей именно этому и учат, но если вы придете в ресторан и посмотрите по сторонам, то поразитесь тому, что увидите.

Как мы едим

Предлагаю вам однажды, когда вы будете дома в одиночестве, сесть перед зеркалом и посмот­реть, как вы едите.

Следите за движениями, которые делают щеки, рот и челюсти.

Запом­ните, какие движения со стороны могут вы­глядеть приятными, а какие — некрасивыми.

Например, если у вас в зубах есть дырки, там будет застревать пища.

Вы заметили, что один уголок рта кривится, когда язык начинает вы­бирать остатки пищи, попавшие в мешки ме­жду зубами и челюстью?

Старайтесь удержи­вать пищу в границах зубов. Все, что оказыва­ется вне этой границы, — это излишки пищи, попавшей в рот.

Количество пищи во рту долж­но быть таким, чтобы умещаться в ротовой полости при закрытых челюстях.

Пережеван­ная пища должна занимать во рту столько места, чтобы не составляло труда проглотить ее, не прибегая для этого к помощи напитка.

Предпочтительно, чтобы каждая порция еды, попадающей к вам в рот, на 60 — 70 процен­тов состояла из салатов, овощей и фруктов, которые содержат сок, помогающий смачи­вать другие углеводы (например хлеб, рис, ма­кароны) в момент пережевывания.

Чем лучше смочена пища соками, содержащимися в пи­ще, пищеварительными энзимами и слюной, которые являются куда более эффективными лубрикантами, чем любой бокал вина, кружка пива или стакан воды, тем легче ее проглотить.

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Если ваш рацион питания хорошо сбаланси­рован, вам вовсе не обязательно запивать еду жидкостью. Любая еда хороша только тогда, когда в ней содержится достаточное количест­во соков.

Если вы будете тщательно переже­вывать пищу, вам не потребуется дополни­тельное количество жидкости, чтобы прогло­тить ее. Всегда лучше пить жидкость после еды.

Так что помните: всегда кладите в рот не­большое количество пищи, ровно столько, что­бы во время еды движения лица оставались привлекательными. Как только излишек пищи оказывается за щекой (или обеими щеками), форма лица искажается, и тогда вы можете увидеть свое карикатурное изображение.

Если вы не откажетесь от дурной привычки наби­вать в рот большое количество пищи, то в конце концов станете похожи на хомяка с об­висшими защечными мешками.

Приведем в порядок щеки

Упражнение 1. Расслабляем щеки

Лягте на пол на спину, согните ноги в коленях и расслабьтесь.

Если бы ваши щеки были тка­нью, пришпиленной к костям черепа, то ока­залось бы, что там всего четыре булавки, ко­торые находятся в четырех точках: одна из них — на внешней стороне виска, другая чуть ниже внутреннего уголка глаза, третья — в нижнем углу челюстной кости, а четвер­тая — чуть выше верхней губы (см. фото 45).



Фото 45: Точки поддержки щек

Запомните, где расположены эти точки. Это самые важные «географические пункты» на карте «местности» вашего лица.

Когда бу­дете лежать на полу, попробуйте вспомнить, где именно расположены эти точки.

Состоя­ние и правильность расположения кожи щек между этими точками подготовит вас к сеансу релаксации.

1. Поверните голову вправо в удобное поло­жение. Таким образом, левая скула окажет­ся в максимально высоком положении.

2. Сконцентрируйте внимание на высшей точке скулы, представляя себе, что она мяг­кая и расслабленная, что покрывающая ее кожа очень гладкая, что щека — песочная дюна на морском берегу, она буквально тает под солнечными лучами на теплом лет­нем ветру.

Мягко расслабьте эту щеку, на­блюдая за тем, как напряжение «сползает» по щеке вниз к своей нижней точке.

3. Проделывая все это, сделайте глубокий вдох и считайте до 10, а затем медленно выды­хайте воздух.

4. Медленно поворачивайте голову то вправо, то влево. Вспомните, какой должна быть расслабленная щека. Постоянно сравни­вайте ощущения, которые вы испытываете, работая с правой и левой щеками.

5. Теперь поверните голову влево и повторите сеанс релаксации с другой (правой) щекой.

Обратите особое внимание на область, распо­ложенную около уголка рта. При этом следите за тем, чтобы не прикусывать щеку изнутри и держать язык ровно.

Находясь в этом положе­нии, обратите внимание на свои ощущения на другой стороне лица, которая лежит на полу,понаблюдайте за тем, как она начинает все больше и больше провисать в направлении пола (как пустой мешок).

Когда научитесь как следует выполнять это упражнение на рас­слабление, вы сможете легко изолировать дви­жения мышц на разных сторонах лица и тони­зировать их.

Упражнение 2. Попеременное напряжение щек

Оставайтесь в том же расслабленном положе­нии. Голова повернута влево. Теперь расслабь­те плечи и шею.

1. Следите за обеими щеками сразу. Попро­буйте сокращать мышцы щек с одной (пра­вой) стороны, одновременно расслабляя те же мышцы на другой (левой) стороне. При этом та сторона, на которой мышцы сокращаются, должна находиться сверху. Ваша задача состоит в том, чтобы подтяги­вать ее вверх за счет сокращения мышц и таким образом не давать щеке провисать.

Если будет трудно напрягать мышцы на одной щеке, представьте себе, что вы при­кусили внутреннюю часть этой щеки. Од­нако при этом вы, конечно, не должны де­лать этого по-настоящему. Ощущение долж­но быть примерно таким же, но значитель­но менее интенсивным.

Если щека серьез­но провисает в этом положении, можете испытывать более интенсивные ощущения.

Используйте руку для того, чтобы поддер­живать щеку, не давая ей провисать, почув­ствуйте, как щека напрягается, когда вы со­кращаете мышцы, подтягивая щеку вверх, как она становится все более упругой и твердой под вашей ладонью.

Выполните столько сокращений, сколь­ко сможете. Работайте, пока не почувствуе­те усталость, которая в основном появляет­ся после выполнения 30 — 50 движений.

2. Когда вы почувствуете, что мышцы устали, проследите, чтобы дыхание стало более глу­боким. За счет этого у вас появится энергия, чтобы сделать еще несколько движений.

3. Заканчивайте выполнение упражнения, ус­коряя движения до такой степени, чтобы они стали очень короткими, но при этом и очень быстрыми, так чтобы щека просто «захотела» остаться в таком поднятом поло­жении.

4. Повторите упражнение с другой щекой. Выполните такое же количество повторов, хотя если почувствуете, что какая-то щека требует дополнительной проработки, може­те поработать с ней еще. Не забудьте, что вы должны постоянно следить за своим ды­ханием и расслабляться прежде, чем начне­те работать с другой щекой.

Следите за тем, чтобы задействовать обе щеки и при этом одна щека была бы расслаблена, пока другая активно работает.

Вы работаете с той щекой, которая нахо­дится наверху, и тонизируете мышцы именно с этой стороны.

Упражнение 3. Сокращаем мышцы щек

Сокращение мышц на щеках в этом упражне­нии похоже на то, что вы делали в предыду­щем, нодвижение более интенсивное.

Можно выполнять это упражнение лежа, стоя, сидя или даже стоя вверх ногами.

В каждом поло­жении мышцы щек прорабатываются по-раз­ному. Из этого следует, что каждый раз надо выполнять упражнение в другом положении.

Это поможет укрепить мышцы щек гораздо быстрее, чем если вы будете постоянно рабо­тать в одном и том же положении.

Перемена положения тела также будет по-разному ска­зываться и на всем теле во время выполнения упражнения.

Кроме того, заниматься будет интереснее, если вы будете каждый раз прора­батывать мышцы щек в другом положении.

В этом положении вы сокращаете мышцы щек таким образом, что они затрагивают все четыре основные точки, которые вы видите на фото 48. Сокращайте мышцы постепенно на счет восемь.

1. Сократите мышцы щек и удерживайте их в этом положении на счет восемь.

2. Постепенно отпускайте мышцы. Снова считайте до восьми.

3. Полностью расслабьте мышцы щек и за­держите их в этом расслабленном состоя­нии, считая до восьми.

Чтобы почувствовать, какие ощущения вы должны испытывать при сокращении мышц, попробуйте представить себе, как невидимая сила тянет щеки сразу в четырех направлениях к каждой из четырех конт­рольных точек (фото 45).

Приложите паль­цы одновременно к каждой из этих точек, используя для этого обе руки. Не нажимай­те пальцами на кожу. Пальцы находятся там для того, чтобы просто указывать место, в направлении которого растягивается щека.

4. Выполните упражнение на другой стороне. Когда научитесь как следует выполнять со­кращения на одной щеке, попробуйте со­кращать мышцы обеих щек одновременно без помощи рук.

Когда научитесь чувство­вать мышцы щек, можете переходить к изу­чению следующих упражнений, которые укрепят эти мышцы.

Упражнение 4. Язык за щекой



Фото 46: Язык за щекой

Встаньте перед большим зеркалом, где вы мо­жете видеть себя в полный рост. Округлите гу­бы так, чтобы они приняли форму буквы «о». При этом следите за тем, чтобы верхняя губа не морщилась.

Задача состоит в том, чтобы, сохраняя форму губ, немного растянуть их в стороны и подтянуть вверх, изображая лег­кую улыбку.

1. Прижмите язык к внутренней стороне ще­ки, а щеку подтягивайте ближе к языку, чтобы прижать их друг к другу плотнее.

2. Затем начинайте перемещать язык по внут­ренней стороне щеки, прижимая его к ней то в одном месте, то вдругом, и каждый раз старайтесь, чтобы щека прижималась к языку, а язык к щеке.

3. Далее сделайте примерно 20 движений на каждой стороне (щеке), часто меняя поло­жение языка, прорабатывая таким образом, мышцы в разных местах.

В этом упражнении язык является точкой давления на внутреннюю сторону щеки, кото­рая должна плотнее прижиматься к языку.

Помимо того, что в этом упражнении язык служит подложкой для мышц щеки, он тянет­ся вверх от самого основания, что, в свою очередь, дает дополнительные преимущества, так как тонизирует ту часть лица, которая расположена под челюстью и называется вто­рым или даже третьим подбородком.

Это упражнение помогает проработать мно­го самых разных небольших мышечных групп, и в результате щеки становятся упругими и гладкими, что придает всему лицу очарование молодости и здоровья.

Упражнение 5. Ямочки на щеках





Фото 47: Ямочки на щеках

Одним из наиболее эффективных упражнений для тонизирования впалых или отвисающих щек, которые зачастую портят лицо, является упражнение «ямочки на щеках».

1. Сначала придайте губам форму буквы «о», а теперь улыбнитесь и произнесите «р-р-р-р-р».

2. Производя этот звук, сокращайте мышцы передней нижней части щек, заставляя их двигаться вверх и внутрь открытого рта.

3.Осторожно прижимайте пальцы к щекам, как показано на фото 47, чтобы почувство­вать, как сокращаются эти группы мышц.

4. Сделайте примерно 50 небольших движе­ний или даже больше, чтобы почувствовать, как работают мышцы под пальцами, и оп­ределить, когда они устанут.

5. Теперь сделайте очень глубокий вдох и подвигайте челюстью вправо и влево, затем расслабьте ее и повторите движения еще раз.

Повторите все упражнение три раза.

Я специ­ально прошу отработать это упражнение с максимальной нагрузкой, чтобы вы почувст­вовали те мышцы щек, которым следует уде­лить больше внимания, если вы хотите изба­виться от отвисающих или впалых щек, кото­рые старят лицо.

Когда будете хорошо чувст­вовать, как работают эти мышцы, можете пере­ходить к изучению следующего упражнения.

Упражнение 6. Ямочки на щеках с преодолением сопротивления

Вставьте указательные пальцы в рот на уровне нижних зубов, т.е. как раз в том месте, где пальцы находились при выполнении предыду­щего упражнения, с той только разницей, что на этот раз они находятся не снаружи, а внугри.

Выполняйте такие же движения мышца­ми, как и в предыдущем упражнении, но те­перь старайтесь не только сокращать мышцы щек, но также подтягивать их к пальцам внут­ри рта.

При этом пальцы могут контролиро­вать усилия мышц, которые могут быть силь­нее или слабее, что, в общем, зависит от ва­шего выбора.

Вам предстоит самостоятельно решать, в каком темпе вы будете выполнять это упраж­нение.

Выполняйте 20 — 30 повторов, а когда почувствуете, что эти движения даются слиш­ком легко, можете увеличить количество по­второв до 80 — 100.

По окончании выполнения упражнения вы ощутите, что нижние мышцы щек выги­баются и даже слегка немеют, что является хорошим признаком, который указывает на то, что эти мышцы были правильно задейст­вованы.

После выполнения этого упражнения вы можете даже ощущать легкую боль в ниж­ней части щек, но она быстро проходит.

Что­бы быстрее покончить с возникшим диском­фортом, попробуйте сразу же расслабить эти мышцы, потрясти головой, выполнить серию глубоких вдохов и полных выдохов, мягко промассировать щеки.

Возможно, что вы все еще будете ощущать эти мышцы на другой день после занятий, что довольно часто слу­чается с «ленивыми» мышцами после того, как их заставляют поработать. В этом случае самое лучшее лекарство от дискомфорта — выполнение того же упражнения.опубликовано econet.ru.

Джульетт Кандо, из книги «Как избавиться от морщин. Уникальная методика омоложения кожи лица и шеи»

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