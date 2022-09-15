ОДНО ЕДИНСТВЕННОЕ упражнение ОЗДОРОВИТ весь ОРГАНИЗМ

Это упражнение не только расслабляет, но и наполняет энергией. Всего одна минута в этой позе каждый день восполнит нехватку энергии и оздоровит ваше тело!

На первый взгляд, поза «Собака мордой вниз» вовсе не сложная, однако только человек, который попытается ее освоить, поймет, что для правильного выполнения требует силы, гибкости и стойкости. Данное упражнение укрепляет почти каждую мышцу тела, но это далеко не единственное полезное свойство «Собаки мордой вниз». Что же случится, если принимать позу «Собаки мордой вниз» каждый день?

Упражнение "Собака мордой вниз"

Избавитесь от горба

Мы все чаще сидим, сильно сгорбившись над рабочими столами, компьютерами и мобильными телефонами. Это приводит к напряжению груди и верхней части спины и обусловило появление новой проблемы нынешнего поколения – так называемого «компьютерного горба».

Так вот, собака мордой вниз – отличная поза для растяжки мышц груди и верхней части спины и снятия такого рода напряжения. Стабилизируя верхнюю часть тела, вы задействуете и укрепляете мышцы рук, груди, спины и плеч.

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Укрепите ноги и коленные суставы

Напряжение в ягодичных мышцах, бедрах и икрах – явление повседневное и чрезвычайно распространенное. Поза «Собаки мордой вниз» помогает расслабить вышеуказанные группы мышц – от ягодиц и к самым икрам, а также укрепить квадрицепсы и колени.

Стимулируете органы пищеварения

Помимо этого, задействование мышц живота и втягивание пупка ближе к позвоночнику помогает улучшить пищеварение посредством стимуляции органов пищеварительного тракта.

Сделаете сильными сухожилия

Поза собаки мордой вниз включает весовую нагрузку, которая помогает укрепить руки и стопы. «Собака мордой вниз» задействует пальцы, руки и запястья, а поскольку вы прижимаете стопу к полу, это помогает укрепить ахиллово сухожилие, свод стопы и пальцы ног.

Проведете профилактику остеопороза

«Собака мордой вниз» помогает укрепить кости и увеличить их плотность, что является ключевым фактором в предотвращении остеопороза.

Улучшите циркуляцию крови

Такой эффект позы «Собаки мордой вниз» достигается за счет инверсии, поскольку голова находится ниже сердца. Она улучшает кровоток по всему телу и обеспечивает приток крови к мозгу. Это способствует выведению токсинов из организма, повышает иммунитет и способствует регуляции кровяного давления.

Ослабите напряжение и избавитесь от стресса

Растяжка шейного отдела позвоночника и шеи способствует ослаблению напряжения позвоночника. Это помогает снять напряжение и избавиться от стресса.

Помимо этого, приток крови к мозгу успокаивает нервную систему, улучшает память и концентрацию, помогает снять стресс, избавиться от головных болей, бессонницы, усталости и депрессии.

ПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЗЫ «СОБАКА МОРДОЙ ВНИЗ»

Для начинающих лучше делать «Собака мордой вниз» на носочках, а не на полной стопе, а потом с каждым новым занятием опускаться все больше и больше. Только с хорошей растяжкой можно опуститься на всю поверхность ноги и чувствовать себя замечательно.

Новичку нужно же соблюдать несколько правил:

пальцы на руках должны быть широко расставлены в стороны;

руки нужно держать на ширине плеч;

спина должна быть полностью выпрямлена, а «хвостик» (копчик) должен тянуться вверх;

ноги не нужно сгибать в коленях. Если сложно, вставайте на пальчики, а не на всю стопу.

Любое напряжение в теле во время выполнения позы собаки говорит о том, что что-то идет не так. Ни шея, ни поясница, ни ноги не должны быть напряжены. Максимальное расслабление и глубокое дыхание — это ключ к оздоровлению.опубликовано econet.ru.

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