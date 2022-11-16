Можно ли и КАК ПОХУДЕТЬ без тренировок?

В этой статье вы узнаете ответ на очень важный вопрос - можно ли и как похудеть, уменьшив количество калорий, без физических упражнений? Читайте статью и вы узнаете правильный ответ, который поможет обрести фигуру вашей мечты.

Клиентки моего фитнес-центра время от времени задают мне следующие вопросы: "Действительно ли, чтобы похудеть нужно делать все эти упражнения?" или "Я вкалываю как проклятая, почему же вес стоит на месте?" Есть и такие, кто едва придя в спортзал, пытаются разузнать, как быстро похудеть без диет и тренировок?. Если говорить коротко, то ответы будут следующие: "Чтобы просто снизить вес, делать упражнения вовсе необязательно"… И "Вы делаете все эти упражнения и не теряете вес только потому, что на фоне тренировок продолжаете потреблять слишком много калорий." Ну а на вопросы из области фантастики я отвечать не берусь.

Здоровое похудение: урезаем калории и тренируемся

В конечном счете, все сводится к количеству потребляемых и расходуемых калорий. Для здорового снижения веса, подчеркиваю - для здорового, необходимо урезать калории и тренироваться. Однако некоторые мои клиентки думают, что одних упражнении будет достаточно. Они считают, что пара часов интенсивных упражнений и работы с отягощениями решат все их проблемы. Они верят, что вес снизится сам по себе. Разумеется, это не так!

На самом деле, если вы тренируетесь трижды в неделю, каждый раз сжигая около тысячи калорий, то этого будет достаточно только для снижения веса меньше, чем на пол килограмма в месяц. Вы с легкостью можете "компенсировать" эти потери, перекусив лишний раз в течение дня или позволив себе разок основательно нарушить диету.

Надо понимать, что упражнения помогают вам стать более здоровой и более дисциплинированной, но совсем необязательно способствуют снижению веса. Если изначально вас интересовало лишь одно - можно ли похудеть без тренировок, неудивительно, что фитнес может вам осточертеть, ведь вы упорно занимаетесь, а результатов так и не видно.

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Худейте, тренируйтесь и выглядите сногсшибательно

Правда такова: похудеть без тренировок можно. Если вам нужно избавиться от значительного количества килограммов, то единственный способ это сделать - снизить потребление калорий. Снижая потребление калорий на 500 в день от привычного для вас количества, вы потеряете около 0,5 кг веса в неделю.

Однако учитывайте тот факт, что снижая вес таким способом, вы избавляетесь не только от жира, но и от мышц. К тому очень скоро вы достигните рационального дневного калоража для здоровых людей в 1200-1500 ккал и худеть подобным способом дальше у вас не получится.

Существует еще минимум два аспекта, которые следует учитывать при быстром похудении без тренировок.

Во-первых, в местах, где уйдет жир, ваша кожа непременно обвиснет и будет выглядеть совсем не привлекательно.

И, во-вторых, вместе с жиром вы непременно потеряете мышцы, а они необходимы для построения и поддержания красивой и здоровой фигуры. Поэтому при похудении нужно стараться их сохранить или даже построить, а без тренировок это невозможно.

Далее я расскажу о своей формуле снижения веса. Сейчас мне 59 и в 2012 году я открыла свой собственный фитнес клуб. Однажды много лет назад кроссфит (CrossFit) изменил мою жизнь. Теперь моим клиентам от 17-67 лет и я точно знаю, что начинать тренироваться никогда не бывает слишком поздно. Это поможет начать успешную карьеру или сохранить физическую форму и продлить здоровую жизнь. Моя формула простым языком показывает, как уменьшение потребляемых калорий и тренировки помогут вам похудеть.

Моя формула похудения

Если женщине весом около 80 кг (что очень много, если вы желаете выглядеть, как нимфа) для поддержания своего веса требуется потреблять 2375 калорий в день, то, сократив ежедневный калораж на 776 калорий, она получит снижение недельного калоража на 5435. Если при этом, за счет тренировок, она повысит свои ежедневные энергозатраты всего лишь на 300 калорий, то за неделю сожжет около 2100 калорий.

Суммируем эти две суммы и получаем примерно один килограмм потерянного веса в неделю. Конечно, это значение является средним и может варьироваться. Скажу честно, для данного примера оптимальная потеря веса в месяц не должна превышать двух килограмм.

Если вы относительно здоровы и не имеете проблем с метаболизмом, то такая формула обязательно даст свой результат. Но, снижая вес только при помощи диеты, вы потеряете мышечную массу. В конечном счете, вы определенно станете менее сильной и композиция вашего тела изменится. Даже если ваш вес снизится существенно, индекс массы тела и процент жира в организме может измениться совсем не так, как хотелось бы.

После снижения веса контролируйте процент жира в организме

Огромным недостатком похудения без физических упражнений является тот факт, что при возвращении к привычному режиму питания вес возвращается. Вернуть мышечную массу также быстро вам вряд ли удастся, поэтому большинство вновь набранных килограмм уйдет в жир, т.е. процент жира в организме станет даже выше, чем был до начала диеты. Вам всё еще интересно, можно ли похудеть без тренировок?

Если вы частенько будете так делать, то рискуете столкнуться с так называемым "синдром йо-йо", с которым многие из нас хорошо знакомы. Всякий раз, когда вы худеете без физических упражнений, а затем снова набираете вес, вы ухудшаете композицию тела.

К сожалению, вы становитесь жирнее, а мышц становится меньше. Мышцы сжигают калории, а жир - нет, поэтому очевидно, что чем выше отношение мышечной массы к жиру, тем выше скорость метаболизма и качество вашей фигуры.

Если вы будете долго придерживаться такого принципа похудения, то нарушите баланс индекса массы тела, и процесс снижения веса станет для вас всё сложнее из-за неправильного соотношения жира и мышц. Несмотря на то, что вес будет снижаться, процент жира в организме будет становится только выше. В результате вес может оказаться в норме, но фигура будет выглядеть нездоровой и обвислой.

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Так нужно ли вам худеть без тренировок?

В конце концов, вы себе только навредите. Если же вас продолжает волновать, почему, делая все эти упражнения, вы не можете достичь желаемого веса? Ответ очень прост, просто примите его, как аксиому: тренировками нельзя компенсировать отсутствие правильного режима питания!

Чтобы однажды стать довольной своей фигурой и весом, нужно совмещать упражнения и диету. По отдельности они не дадут вам никакого результата, по крайней мере, долгосрочного. Пожалуйста, питайтесь правильно, а не просто сокращайте количество потребляемых в день калорий. Ешьте качественное мясо, овощи и фрукты, зелень. Не советую зацикливаться на контролирующих рацион упаковках с едой, заменителях пищи и других хитрых приемах. Старайтесь не питаться глубоко переработанной пищей и полностью откажитесь от фаст-фуда. Сбросить вес вам поможет только рациональный подход.опубликовано econet.ru.

Автор Холли Блюменберг

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