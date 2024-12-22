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Как обрести чарующий голос: СУПЕР простое упражнение!

Источник: massagelib.ru 22 декабря 2024 6492
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При боли, опухании горла или хрипении голоса прибегайте не к готовым лекарствам, а к упражнениям, которые благотворно воздействуют на горло.

Как обрести чарующий голос: СУПЕР простое упражнение!

Нормальное или ненормальное состояние горла может служить показателем здоровья. Когда человек здоров, голос у него так мощен, чист и красив, что производит на собеседника хорошее впечатление. Недосыпание, неумеренное курение, выпивка, иными словами, физическое переутомление из-за невоздерженности, наоборот, вызывает опухание горла, хрипение голоса, а иной раз и симптомы вроде простуды: в горле начинает першить, появляется кашель и т. п.

Упражнения для горла

Восточная медицина учит, что голос у больных чахоткой делается пронзительным, а бессильный, легкий, "как пух", тон речи у них свидетельствует о "зинкё" (слабости из-за недостатка энергии). Желаем, чтобы Вы постоянно были полны физической энергии, чтобы у Вас был полный силы, уверенный голос.

Среди любителей пения в последнее время появилось немало жалующихся на полип в горле, от которого чаще страдают профессиональные певцы. При полипе остается только обратиться к врачу-специалисту. Но чтобы избежать его, рекомендуется постоянно заниматься пальцевыми упражнениями.

При опухании горла или хрипении голоса прибегайте не к готовым лекарствам, а к методике сохранения здоровья пальцевыми упражнениями.

Упражнение 1.

Сначала хорошо разотрите ладони одну о другую. Когда они согреются, приложите их на 5 минут спереди к шее плотно, но без давления. Это эффективно для увлажнения горла.

Упражнение 2

Сгибают левую руку в локтевом суставе, берут ее кисть правой рукой и, делая выдох, поворачивают левую руку внутрь, как бы выжимая ее (см. рис. ниже). При этом и одновременно сгибаются влево. Упражнение повторите 10 раз для каждой руки. Это непременно принесет Вам пользу.опубликовано econet

Рис. Кисть левой руки поворачивают правой рукой, одновременно сгибаясь влево

Как обрести чарующий голос: СУПЕР простое упражнение!

Йосиро Цуцуми "Упрощенная методика сохранения здоровья пальцевыми упражнениями"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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