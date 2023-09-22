СЕРОТОНИН и СЕРОТОНИНОВЫЙ СИНДРОМ

Серотонин часто называют «гормоном счастья», но на самом деле в головном мозге он действует не как гормон, а как нейромедиатор, хотя к ощущению счастья он имеет самое непосредственное отношение.

Серотонин — это химическое вещество производимое нервными клетками. Он посылает сигналы между вашими нервными клетками. Серотонин встречается главным образом в пищеварительной системе, хотя он также присутствует в тромбоцитах крови и во всей центральной нервной системе. Серотонин состоит из незаменимой аминокислоты триптофана. Эта аминокислота должна поступать в организм через питание и обычно содержится в таких продуктах, как орехи, сыр и красное мясо.

Дефицит триптофана может привести к снижению уровня серотонина. Это может привести к расстройствам настроения, таким как тревога или депрессия.

СТАБИЛИЗАТОР НАСТРОЕНИЯ СЕРОТОНИН: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

Что делает серотонин?

Серотонин воздействует на каждую часть вашего тела, от эмоций до моторных навыков.

Серотонин считается естественным стабилизатором настроения. Это вещество, которое помогает спать, есть и переваривать пищу.

Серотонин также помогает:

уменьшать депрессию

регулировать тревогу

лечить раны

стимулировать тошноту

поддерживать здоровье костей

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Вот как серотонин действует на различные функции по всему телу

Движения кишечника: Серотонин встречается в основном в желудке и кишечнике. Он помогает контролировать движения и функции кишечника.



Настроение: Серотонин в мозге, как полагают, регулирует тревожность, счастье и настроение. Считается, что низкие уровни химического вещества связаны с депрессией, и, как полагают, повышенные уровни серотонина, вызванные медикаментами, уменьшают возбуждение.

Тошнота: Серотонин отчасти является причиной, по которой у вас появляется чувство тошноты. Производство серотонина поднимается при диарее, чтобы вывести вредную или раздражающую пищу быстрее. Уровень химического вещества также увеличивается в крови, что стимулирует ту часть мозга, которая контролирует тошноту.

Сон: Это вещество отвечает за стимуляцию частей мозга, которые контролируют сон и пробуждение. Спите вы или бодрствуете, зависит от того, какая область стимулируется и какой рецептор серотонина используется.

Свертывание крови: тромбоциты крови выделяют серотонин, чтобы помочь залечивать раны. Серотонин заставляет крошечные артерии сужаться, помогая формировать сгустки крови.



Здоровье костей: Серотонин играет роль в здоровье опорно-двигательного аппарата. Значительно высокий уровень серотонина в костях может привести к остеопорозу, что делает кости более слабыми.

Сексуальная функция: низкий уровень серотонина связан с повышенным либидо, в то время как повышенные уровни серотонина связаны со сниженным либидо.

Серотонин и психическое здоровье

Серотонин помогает естественным образом регулировать ваше настроение. Когда уровень серотонина нормальный, вы чувствуете себя:

счастливее

спокойней

более сосредоточенными

менее тревожными

более эмоционально стабильными

Исследование, проведенное в 2007 году, показало, что люди с депрессией часто имеют низкий уровень серотонина. Дефицит серотонина также связан с тревогой и бессонницей.

Произошли незначительные разногласия относительно роли серотонина в психическом здоровье. Некоторые ученые в более старых исследованиях поставили под сомнение, может ли увеличение или уменьшение серотонина повлиять на депрессию.

Более новые исследования утверждают, что это так. Например, исследование на животных в 2016 году изучало мышей, у которых отсутствовали ауторецепторы серотонина, ингибирующие его секрецию. Без этих ауторецепторов у мышей был более высокий уровень серотонина, доступный в их мозгу. Исследователи обнаружили, что эти мыши проявляют меньше тревожности и поведения, связанного с депрессией.

Нормальные уровни серотонина

Как правило, нормальный диапазон уровней серотонина в крови составляет 101-283 нанограмм на миллилитр (нг/мл). Однако эта цифра может немного отличаться в зависимости от результатов измерений и тестов, поэтому поговорите с врачом для определения конкретных показателей.

Высокий уровень серотонина может быть признаком карциноидного синдрома. Это включает в себя группу симптомов, связанных с опухолями:

тонкого кишечника

аппендикса

толстого кишечника

бронхов

Врач проведет анализ крови, с целью измерить уровень серотонина в крови, чтобы диагностировать болезнь или исключить ее.

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Как лечить дефицит серотонина

Вы можете увеличить уровень серотонина с помощью лекарств и более естественных вариантов. Когда вы принимаете препараты серотонина, то не должны использовать другие лекарства без предварительного разговора с врачом. Смешивание препаратов может поставить вас под угрозу серотонинового синдрома.

Природные стимуляторы серотонина

Кроме медикаментов, следующие факторы могут повысить уровень серотонина, согласно статье, опубликованной в Journal of Psychiatry and Neuroscience:

Воздействие яркого света: солнечная или световая терапия обычно рекомендуются для лечения сезонной депрессии.

солнечная или световая терапия обычно рекомендуются для лечения сезонной депрессии. Упражнения: Регулярные упражнения могут иметь эффект повышения настроения.

Регулярные упражнения могут иметь эффект повышения настроения. Здоровая диета: продукты, которые могут увеличить уровень серотонина, включают яйца, сыр, индейку, орехи, лосось, тофу и ананас.

продукты, которые могут увеличить уровень серотонина, включают яйца, сыр, индейку, орехи, лосось, тофу и ананас. Медитация: медитация может помочь снять стресс и способствовать позитивному взгляду на жизнь, что может значительно повысить уровень серотонина.

О серотониновом синдроме

Препараты, которые повышают уровень серотонина, позволяя ему накапливаться в вашем теле, могут привести к серотониновому синдрому.

Синдром может возникнуть, как правило, после того, как вы начали принимать новое лекарство или увеличили дозировку другого препарата.

Симптомы серотонинового синдрома:

дрожание

понос

головную боль

запутанность сознания

расширенные зрачки

гусиную кожу

Тяжелые симптомы могут включать:

подергивание мышц

потерю мышечной гибкости

мышечную жесткость

высокую температуру

учащенный пульс

высокое кровяное давление

аритмию

судорожные приступы

Нет никаких анализов, которые могли бы диагностировать серотониновый синдром. Вместо этого врач проводит физический осмотр, чтобы определить его наличие у пациента.

Часто симптомы серотонинового синдрома исчезают в течение дня, если вы принимаете лекарство, которое блокирует серотонин или заменяет действие другого лекарства, вызвавшего это состояние в первую очередь.

Серотониновый синдром может быть опасным для жизни, если его не лечить.

Подведем итоги

Серотонин влияет на каждую часть вашего тела.

Он отвечает за многие важные функции, которые помогают нам в течение дня.

Если его уровни не сбалансированы, это может повлиять на ваше умственное, физическое и эмоциональное благополучие.

Иногда, дисбаланс серотонина может означать что-то более серьезное.

Важно обратить внимание на свое тело и поговорить с врачом о любых проблемах. опубликовано econet

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