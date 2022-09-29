ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ: Упражнения, которые избавят от отложения солей

Остеохондроз – болезнь весьма распространенная и, на первый взгляд, не слишком опасная. Страдают болевыми ощущениями в области шеи и ее ограниченной подвижностью и люди пожилого возраста, и молодые, и даже дети.

Нарушения работы верхнего отдела позвоночника и его болезненность сейчас встречаются едва ли не у каждого второго человека. Цигун для шеи – комплекс легких домашних занятий на каждый день, который вернет вашей шее подвижность и избавит от отложения солей в межпозвоночном пространстве. Боль – частый спутник заболеваний позвоночника, особенно неприятна болезнь тем, что она негативно отражается на работе головного мозга. Мало кто из современных людей задумывается о своем здоровье, пока недуг не окажется уже в той стадии, когда сделать с ним что-либо становится крайне затруднительным.

Как связан остеохондроз с заболеваниями головного мозга

Остеохондроз никак не связан с возрастом, это болезнь неправильного образа жизни, частый спутник людей, работающих в офисе за столом, а также учащихся и всех любителей коротать дни, сидя за компьютером.

У детей остеохондроз обычно не слишком выражен, он быстро проходит в силу возраста и повышенной активности шейных позвонков (дети более подвижны, чем взрослые). Стоит ребенку несколько дней провести вдали от парты или компьютера, как он тут начинает чувствовать себя гораздо лучше и наступает период ремиссии.

Со взрослыми и пожилыми людьми, к сожалению, все не так просто. Накопившиеся соляные отложения в межпозвоночных дисках склонны причинять ощутимый дискомфорт, типичные звуки «щелканья» и хруста в шее – самые частые спутники остеохондроза.

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Негативно сказывается и долгий сидячий образ жизни, при котором застойные процессы в шейных позвонках начинают быстрее развиваться и шириться. Впоследствии вернуть своей шее былую гибкость и избавиться от боли становится практически невозможным.

Но даже это не столь печально. Ограниченная подвижность шеи, невозможность оборачиваться или свободно двигать головой – явление, безусловно, очень неприятное, но не такое уж опасное. Главным осложнением же шейного остеохондроза являются его побочные действия, наносящие удар по головному мозгу. Частые головные боли, чувство «тяжелой головы», нарушения зрения, памяти и даже речи – вот к каким последствиям может привести запущенный остеохондроз шеи.

Согласно учениям традиционной китайской медицины, больная шея – это всегда еще и больная голова. То есть, при наличии остеохондроза верхнего отдела позвоночника это просто не может бесследно пройти для головного мозга.

Большая часть людей наивно полагают, что невозможность двигать головой – это результат отложившихся солей, и только. Но это не совсем так. Любая боль в тканях тела – это признак развивающегося воспалительного процесса. Боли в шейных позвонках сигнализируют о том, что в позвоночном столбе имеется такой воспалительный процесс.

Опасность же его кроется в том, что в раздраженных воспаленных мягких тканях начинает скапливаться избыток жидкости, воспаленное место увеличивается в размере, отекает. Все это приводит к тому, что кровоток начинает замедляться, снижается уровень кислорода в крови, повышается давление в сосудах и артериях.

Для головного мозга это выражается в сильном кислородном голодании – гипоксии. К тому же, при остеохондрозе шейного отдела из-за нарушения венозного оттока (суженных и сдавленных сосудов) повышается внутричерепное давление. Это порождает целый ряд серьезных заболеваний, вплоть до риска возникновения инсульта.

Цигун при шейном остеохондрозе

Чтобы избежать подобных опасных состояний, важно не оставлять болезнь без внимания. Как только остеохондроз лишает вас подвижности и причиняет боль при движениях головой – не относитесь к этому легкомысленно, а начинайте использовать специальную лечебную гимнастику.

Цигун при остеохондрозе шейного отдела позвоночника – наиболее щадящее и эффективное средство.

Практика поможет избавиться от отложений солей, вернет позвонкам подвижность, купирует воспалительный процесс. В результате внутри вен и артерий восстановится полноценный кровоток, что вернет головному мозгу здоровье и нормализует внутричерепное давление.

Такое распространенное заболевание как вегето-сосудистая дистония всегда усугубляется на фоне развивающегося остеохондроза. И допускать того, чтобы болезнь начала еще больше вредить головному мозгу, просто нельзя.

У пожилых людей запущенный остеохондроз шеи почти всегда ведет к возникновению высокого риска инсульта.

запущенный остеохондроз шеи почти всегда ведет к возникновению высокого риска инсульта. У молодых людей и школьников это заболевание нарушает кровообращение в мозгу, существенно снижая интеллект, служит причиной частых головных болей.

Даже повышенная метеочувствительность может являться всего лишь побочным явлением шейного остеохондроза, а не самостоятельным заболеванием. Ведь при воспалительных процессах в позвонках сосуды, ведущие к голове, почти всегда защемляются и кровоток в них снижается. В результате любой, даже самый незначительный, перепад атмосферного давления вызывает усугубление состояния и приводит к выраженным головным болям, потере ясности мышления.

Лечебно-профилактический оздоровительный цигун быстро вернет вам здоровье и избавит вас от возможных осложнений, которые практически всегда сопровождают остеохондроз шейного отдела позвоночника.

В Древнем Китае мудрецы знали о тесной взаимосвязи шеи и головы. Даже более того – считалось, что именно болезнь шейного или плечевого (реже – срединного или нижнего спинного) отделов и ведет к возникновению недугов головного мозга.

Врачеватели рассматривали боли в голове как следствие нарушения кровеносной циркуляции в сосудах, а этому могло найтись лишь одно логичное объяснение – где-то в позвонках произошло защемление или воспаление вены, идущей вверх к голове.

Таким образом, любое воспаление, протекающее в шейном отделе – это прямая угроза здоровью мозга.

Эффективный цигун для шеи – это настолько простые упражнения, что их сможет с успехом практиковать даже школьник младших классов.

Однако при этом китайская система самооздоровления дает потрясающие результаты и позволяет быстро восстановить функции и здоровье организма.

Главная задача цигуна – укрепить человеческое тело и помочь ему самовосстановиться. Другими словами, эта методика – целительные упражнения, позволяющие вашему организму самостоятельно устранить все неблагоприятные процессы, проистекающие в нем в результате какого-либо нарушения.

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Система занятий для шейного отдела – это направленные упражнения, которые мягко воздействуют именно на область шеи, возвращают ей подвижность, разбивают соли, снимают воспаление, обеспечивают приток кислорода в кровь головных артерий.

Большая часть современных медицинских лечебных методик – это профилактическая гимнастика, основанная на давних и испробованных традициях древних народов, в том числе – китайских.

Упражнения заключаются в плавных и грациозных движениях, заставляющих позвоночник вернуться в норму, восстанавливающих здоровье суставов и межпозвоночных дисков.

Также в технике цигун присутствует и особая дыхательная система. Это настоящая целительная методика, которая была изобретена в Древнем Китае задолго до нашей эры.

И по сей день в мире для борьбы с шейным остеохондрозом не придумали системы лучше и эффективнее, а при обширных заболеваниях позвоночного столба именно китайский цигун выделяется медиками, как средство доступное и действенное.

Цигун от остеохондроза шейного отдела

Все упражнения данного комплекса выполняются стоя. Ваша спина должна быть прямой, ноги на ширине плеч, руки уперты в бока для снятия нагрузки с верхней части плечевого пояса.

Упражнение первое

Смотрите прямо, голова расположена ровно. Сделайте глубокий медленный вдох. При этом плавно вытягивайте шею вперед. Представляйте себе, что вам нужно дотянуться кончиком носа до чего-то невидимого, при этом вы можете двигать только своей головой. Всё тело, кроме шеи и головы – неподвижно. На выдохе возвращайте голову в изначальное положение, а затем постарайтесь максимально втянуть подбородок в шею, как если бы вы хотели сравнять линию подбородка со своей шеей. Вновь вытягивайте шею вперед. Повторите данное упражнение десять раз.

Упражнение второе

Смотрите прямо, голова расположена ровно. Сделайте глубокий медленный вдох. Плавно начинайте поворачивать голову в сторону левого плеча. Ось вашей головы не должна двигаться во время этого действия, меняется только угол разворота. Как только линия вашего взгляда и линия, проходящая между двумя плечами, становятся параллельны, остановитесь и попытайтесь как бы дотянуться подбородком до своего левого плеча. Медленно верните голову в предыдущее положение. Поверните голову, чтобы она приняла исходное положение. Повторите то же самое в правую сторону. Сделайте данное упражнение по десять раз в каждую сторону.

Упражнение третье

Смотрите прямо, голова расположена ровно. В течение всего упражнения ваш корпус не должен двигаться. На вдохе начните медленно опускать голову, в момент, когда ваш подбородок достигнет грудной клетки, постарайтесь провести им чуть ниже, он должен скользить по грудной клетке. Медленно верните голову в изначальное положение. Плавно устремите свой взор вверх, голова при этом запрокидывается. Верните вашу голову в первоначальное положение. Повторите упражнение десять раз.

Упражнение четвертое

Смотрите прямо, голова расположена ровно. Сделайте глубокий вдох, во время которого начинайте поворачивать голову в левую сторону. Движение не заканчивается, когда ваш взгляд и плечо поравнялись, продолжайте поворачивать голову, пытаясь как бы заглянуть себе за спину. Когда максимальный градус поворота достигнут, медленно поворачивайте голову в противоположную сторону, пока она не вернется в исходное положение. Проделайте то же самое в правую сторону соответственно. Повторите это упражнение по десять раз в каждую сторону.

Упражнение пятое

Смотрите прямо, голова расположена ровно. Медленно наклоните голову вперед и замрите в этом положении на пару секунд. Не выпрямляя шеи, поверните голову влево, пытаясь взглянуть вверх. Верните голову в положение наклона вперед. Вновь, не выпрямляя шеи, поверните голову уже вправо, все также пытаясь взглянуть вверх. Примите предыдущее положение с наклоном головы вперед. Повторите данное действие по десять раз влево и вправо.

Упражнение шестое

Смотрите прямо, голова расположена ровно. На плавном вдохе начните совершать наклон головы, пытаясь как бы дотронуться левым ухом левого плеча. Обязательно обратите пристальное внимание на то, что плечевой пояс не должен наклоняться вместе с головой, он должен быть неподвижен. Верните голову в первоначальное положение. Проделайте то же самое в правую сторону. Повторяйте это упражнение по десять раз в каждую сторону.

Упражнение седьмое

Смотрите прямо, голова расположена ровно. Втяните шею. Поверните голову влево, при этом сохраняя втянутое состояние шеи. Поравнявшись с левым плечом, попытайтесь максимально вытянуть шею, как бы пытаясь дотянуться до левого плеча подбородком. Плечевой пояс при этом неподвижен. Сохраняя вытянутое состояние шеи, совершите поворот в правую сторону. Если смотреть на вас сверху в данный момент, то ваш нос будет описывать полуокружность, центр которой располагается у основания вашей шеи. Движение завершается, когда ваша голова достигает правого плеча. Упражнение проделывается зеркально в правую сторону. Повторите упражнение по десять раз в каждую сторону.

Упражнение восьмое

Смотрите прямо, голова расположена ровно. Слегка откиньте голову назад. На вдохе поверните голову влево. Продолжайте движение до тех пор, пока не будете как бы заглядывать себе за левое плечо. Верните голову в первоначальное положение. Проделайте то же самое в правую сторону. Повторите упражнение по десять раз в каждую сторону. опубликовано econet.ru .

Автор Любовь Добродушная

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