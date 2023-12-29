Восемь отрезков парчи: Упражнения для поддержания здоровья в любом возрасте

В переводе с китайского языка «Бадуаньцзинь» означает «Восемь отрезов парчи». Это общее наименование различных вариантов упражнений, способствующих «вскармливанию жизни», то есть «Бадуаньцзинь» был создан не только для улучшения и поддержания здоровья, но и для продления жизни.

Гимнастика "Восемь отрезков парчи" замечательно заменяет собой утреннюю гимнастику. Её можно выполнять и в любое другое время суток. Так как эти упражнения используют и гармонизируют собственную энергию вашего тела их можно делать даже перед сном! Приведя в гармонию силы и потоки Ци вашего тела, вы будете спать лучше и крепче. Только не надо выполнять эти упражнения в течение часа после еды. После еды лучше просто погулять.

Гимнастика "Восемь отрезков парчи": 8 упражнений в положении сидя

Комплекс выполняется как стоя так и сидя. Сидячая форма служит для восстановления послеоперационных больных и людей, которые по тем или иным причинам не могут выполнять его стоя.

Мы будем рассматривать форму, которая выполняется сидя. Для "8 отрезков парчи" есть одно ограничение, - его нельзя делать на ветру. Во время выполнения упражнений, поры вашего тела раскрываются, что дает доступ для патогенного ветра. Так что отнеситесь внимательно к выбору места проведения упражнений, если вы собираетесь их делать на улице. В помещении же делайте там, где вам наиболее удобно!

Для выполнения комплекса нет необходимости в каких либо дополнительных средствах: ковриках, одежде... Именно поэтому, в Китае его часто выполняют прямо на рабочем месте, если хочется развеять усталость или снять сонливое состояние. Комплекс чрезвычайно прост и доступен как детям с пяти лет, так и глубоким старикам. Просто попробуйте!

Упражнение 1. Безмолвие ума и неподвижная поза

Сядьте, скрестив ноги. Голову держите ровно и смотрите полуприкрытыми глазами прямо вперед. Выпрямите спину и отпустите все напряжение в теле. Расслабьте плечи и откройте подмышки, расслабьте грудь и подтяните живот.

Положите одну ладонь на низ живота, а другую ладонь – сверху. Мягко закройте рот, сохраняя естественное положение языка внутри. Дышите ровно.

Отвлекитесь от всего, чтобы успокоить дух, и направьте ци к нижнему даньтяню. Через три-пять минут вы сможете почувствовать тепло в пояснице и животе, а также в конечностях.

Сосредотачивайте внимание на нижнем даньтяне в течение всего упражнения.

Время выполнения упражнения можно продлить еще на 5 минут.

Упражнение 2. Удерживание Кунь Лунь двумя руками

Точка куньлунь относится к внешней затылочной кости. Осторожно пощелкайте зубами 20–30 раз. Сглотните накопившуюся слюну.

Скрестите пальцы рук, медленным движением заведите руки за голову и положите их на затылок.

Давите двумя руками на затылок, сохраняя устойчивое положение головы.

Возникающая сила противодействия оказывает определенный эффект на точки аккупунктуры.

Можно совместить напряжение с дыханием: при вдохе давите руками на затылок, укрепляя голову, при выдохе – расслабляйтесь.

Повторяйте не менее десяти минут.

Упражнение 3. Закрытие Юйч Жэнь пальцами

Правая и левая точки юйчжэнь расположены симметрично. После окончания предыдущего упражнения расцепите руки и передвиньте их с затылка, закрыв ладонями уши.

Поместите указательные пальцы на правую и левую точки юйчжэнь соответственно; затем поместите указательные пальцы на средние и нажмите ими на точки юйчжэнь десять раз.

Упражнение 4. Покачивание головой

По окончании предыдущего упражнения расслабьтесь и медленно опустите руки.

Положите руки, одна ладонь на другой, на низ живота. Наклоните голову вниз, напрягая мышцы затылка, и покачайте головой из стороны в сторону двадцать раз.

Постучите зубами и проделайте действия, как при полоскании рта, разворачивая и сворачивая язык.

Сглотните накопившуюся слюну.

Упражнение 5. Растирание точек Шень Шу

Точки шэньшу расположены по обе стороны спины между вторым и третьим позвонками.

Закончив предыдущее упражнение, сядьте прямо и глубоко подышите в течение некоторого времени.

Направьте ци в даньтянь. Задержите дыхание на несколько секунд до появления ощущения тепла в области пупка и живота.

Потрите руки до тех пор, пока они не станут горячими, и помассируйте точки шэньшу ладонями 20 раз.

Сосредоточив внимание на массаже, можно почувствовать тепло в области поясницы и живота.

Упражнение 6. Проворачивание кольца

Выполняя это упражнение, вытяните вперед ноги параллельно друг другу, опустите пятки на кровать, вытяните руки ладонями вниз.

Очертите круговую орбиту поворота колеса. В старину этот процесс описывали как наматывание лебедки двумя руками с вытянутыми ногами.

Двигайте руками от паховой области до подреберья; пальцы раздвиньте и немного согните.

Перебирайте руками по кольцу в течение некоторого времени, имитируя повороты колеса.

Повторите повороты в другую сторону.

Упражнение 7. Вытягивание пальцев ног и давление на точки

С помощью этого упражнения тренируются мышцы живота, поясницы, грудной клетки и конечностей.

Закончив предыдущее упражнение, сцепите пальцы рук и поверните руки ладонями вниз. Затем пальцевый замок поднимите над головой, вывернув ладонями вверх, подержите несколько секунд и положите на темя.

В течение нескольких секунд тяните голову вверх, одновременно надавливая на нее ладонями.

Расслабьте руки. Согнитесь, дотянитесь руками до стоп, не сгибая колени, и надавите на правую и левую точки юнцюань.

Повторите это движение несколько раз.

Упражнение 8. Проведение Ци по каналам Жэнь и Ду

Канал жэнь проходит вдоль позвоночника спереди, а канал ду – сзади. Они связаны друг с другом и являются главными артериями всех каналов и коллатералей тела.

Первый из них – инь, а второй – ян. Вместе они уравновешивают инь и ян в теле. Ци движется вниз по каналу жэнь, а вверх – по каналу ду и снова по каналу жэнь. Это так называемая малая космическая орбита или малый небесный круг.

Сядьте прямо с закрытыми глазами; отрегулируйте дыхание и успокойте ум; сконцентрируйтесь на даньтяне и дышите животом.

В результате постоянных занятий может появиться ощущение тепла в области даньтяня.

Проведение ци по каналам не требует приложения значительных усилий.

Перед окончанием упражнения поместите обе руки перед пупком и опишите ими 20 кругов по часовой стрелке и 20 в обратную сторону.

Потрите лицо руками и откройте глаза.опубликовано econet

Элиза Танака "Восточный путь к здоровью"

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