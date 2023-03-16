Упражнения с полотенцем: избавят от боли в спине и подтянут грудь

Вас давно беспокоят боли в области спины и шеи? Простая методика позволит забыть об этой проблеме.

Регулярно выполняя определенные упражнения, удастся укрепить мышцы верхней части тела и разработать мышцы живота.

Как выполнять упражнение

Данная методика разработана Кацухико Ногучи. Для укрепления трицепсов, дельтовидных и грудных мышц выполняйте следующие действия:

1. Для упражнения подойдет не слишком тонкая книга. Ноги нужно расставить на уровне плеч, а руки выпрямить и опустить вниз, зажав книгу ладонями. Выполняя упражнение необходимо держать ровно спину и немного втянуть живот (чтобы ощущалось напряжение в локтевой области).

2. На вдохе не торопясь следует подымать ровно руки и не прерывать дыхания.

3. Удерживать положение необходимо в течение нескольких секунд, затем снова вернуться к исходной позиции.

4. Движения руками нужно повторить два-три раза. Это считается одним циклом. Всего потребуется от десяти до пятнадцати циклов, но перенапрягаться не стоит. Во время тренировки обязательно следите за дыханием и ровным положением рук.

Чтобы разработать нижние и косые мышцы живота потребуется:

1. Свернуть рулоном полотенце и зажать его бедрами.

2. Руки должны находиться на уровне груди, и сложены таким образом, чтобы ладони и локти располагались друг над другом.

3. Далее необходимо выполнять медленные повороты верхней частью корпуса – в правую и левую сторону поочередно, стараясь не двигаться бедрами и плотно сжимать полотенце. Во время тренировки руки должны находиться параллельно поверхности пола.

Выполнять каждый поворот нужно на вдохе и всегда возвращаться в исходное положение, стараясь немного расслаблять верхнюю часть бедер и держать спину ровно. Для каждой стороны потребуется сделать по десять поворотов, это считается одним циклом. Для достижения желаемого результата потребуется три-четыре цикла.опубликовано econet

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