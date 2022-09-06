ВАРИКОЗ: Упражнения от застоя венозной крови

Предлагаемые комплексы упражнений против варикоза подходят многим людям, желающим облегчить жизнь своих ног, независимо от того, больны они или нет.

Страдающие варикозным расширением должны больше ходить и чаще держать ноги поднятыми. Уменьшают приток крови в вены ног и правильно (с помощью врача) подобранные эластичные чулки. Хотя они и не лечат варикоз, но устраняют дискомфорт. Главные составляющие мышечного насоса заключены в голенях, бедрах и ягодицах. Именно их ежедневное укрепление может предупредить прогрессирование варикозной болезни.

Нарушения оттока крови в ногах сопутствуют не только варикозу, но и другим заболеваниям венозной системы. Это и тромбозы, и тромбофлебиты, и врожденные болезни вен. Помимо собственно заболеваний, застой венозной крови возникает при беременности, избыточном весе, длительном пребывании человека в положении стоя или сидя, а также во время продолжительных путешествий в автомобиле, автобусе, поезде, самолете.

Поэтому предлагаемые комплексы упражнений против варикоза подходят многим людям, желающим облегчить жизнь своих ног, независимо от того, больны они или нет.

Эффективная гимнастика для ног против варикоза

При варикозе упражнения желательно выполнять не мене двух раз в день. С утра и вечером. Некоторые флебологи рекомендуют лечебную гимнастику при варикозном расширении вен проводить, не снимая эластичных чулок или бинтов.

Длительность курса гимнастики при варикозе не должна быть менее 10–15 минут. Пульс не должен превышать 100–120 ударов в минуту, а дыхание — лишь быть немного учащенным. Непрерывное выполнение упражнений не должно превышать 5 минут. После этого — пятиминутный перерыв.

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Не нужно забывать, что при варикозе упражнения должны быть направленный на укрепление мышц спины и шеи. Все упражнения выполняются плавно и спокойно, ближе к статике.

Перед тем как приступить к упражнениям против варикозного расширения вен, посидите минуту-две на корточках, особенно это важно для профилактики расширения вен во время беременности.

Все упражнения при варикозе следует начинать с весьма умеренных нагрузок. Внимательно слушайте свой организм, не перетруждайтесь и не переутомляйтесь. Если устали — отдохните. Упражнения выполняются столько раз, сколько вы можете. В среднем — от 10 до 15 повторений каждое.

Следующие несложные упражнения следует выполнять каждому человеку.

— Напрячь и расслабить мышцы бедра, двигая коленной чашечкой.

— Выпятить живот — вдох, опустить вниз — выдох. Выполнять 3–4 раза.

— Согнуть и разогнуть пальцы ног (10 раз). Упражнения нужно выполнять в медленном темпе.

— Рекомендуется несколько раз в день делать стойку на голове или «березку» (на лопатках).

— При варикозе категорически запрещается сидеть, положа ногу на ногу.

— Если вы проводите весь день сидя или стоя, то через каждый час делайте простую гимнастику: несколько раз переступайте с ноги на ногу, потяните носок от себя а затем на себя.

Существует множество упражнений, разработанных специалистами для тех, кто страдает варикозом. Гимнастика для ног помогает устранять застой венозной крови.

После выполнения упражнений снимается тяжесть в ногах, происходит нормализация кровообращения.

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Однако к занятиям лечебной гимнастикой следует относиться очень ответственно. Как и любое самолечение, выполнение оздоровительных упражнений может принести нежелательные последствия.

Лечебные упражнения выполняются лежа, при возвышенном положении ног в медленном темпе, без задержки дыхания.

1. Лежа на спине, руки вытяните вдоль туловища, прямые ноги положите на стул. Поочерёдно сгибайте и разгибайте правую и левую ступню — по 5 раз каждую. Повторите упражнения одновременно обеими ступнями 5 раз.

2. Лежа на спине, руки вытяните вдоль туловища. Поднимите вверх и разведите ноги, оттянув носки, выполните вращения в голеностопных суставах вправо и влево. Повторите по 5–7 раз в каждую сторону.

3. Исходное положение то же. Согните ноги в коленях и выполните круговые движения в коленных суставах вправо и влево, по 8 раз в каждую сторону.

4. Сделайте стойку на лопатках («березка»). Разведите ноги. Махами меняйте положение ног («ножницы»). Повторите 4–7 раз.

5. Исходное положение то же. Ноги согните в коленных суставах и «крутите педали». Повторите упражнение 5–7 раз.

6. Лежа на спине, руки вытяните вдоль тела. Согнутые в коленях ноги поставьте ступнями на стену. «Шагайте» вверх, а затем вниз по стене 5 раз.

7. Лежа на спине, поднимите прямые ноги и поставьте ступни на стену или положите ноги на высокую подставку. Полежите так около 5—20 минут. Вы должны ориентироваться на свои ощущения и уровень физической подготовленности.

Помните, что нагрузки следует увеличивать постепенно. Комплекс можно выполнять в любое удобное для вас время, но обязательно регулярно.

Упражнения 1 и 7 старайтесь делать три раза в день. При появлении каких-либо неприятных ощущений проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Больным, особенно тем, у кого выпадают венозные узлы, полезна гимнастика сфинктера. Комплекс состоит из трех упражнений.

Гимнастика от венозных узлов

Упражнение 1. Выполняют лежа на спине, вытянув руки вдоль туловища. На медленный счет до 5 сжать ягодицы, одновременно втягивая в себя прямую кишку, затем на такой же счет расслабиться; повторить это упражнение до 15 раз. Затем сделать несколько глубоких вдохов и выдохов.

Упражнение 2. Выполняют лежа на правом боку: правая рука, согнутая в локте — под головой; левая, тоже согнутая в локте, — перед грудью; правая нога согнута в колене. На медленный счет до 4 левую ногу поднять, согнуть в колене, затем выпрямить, отведя назад, и опустить. Повторить упражнение 10 раз, а затем еще 10, лежа на левом боку.

Упражнение 3. Исходное положение лежа на животе, сложив руки под подбородком, поднимать прямые ноги поочередно, каждую 10 раз.опубликовано econet.ru.

Из книги "Лечим варикоз народными средствами", Юрий Константинов

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