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2 упражнения против морщин, обвисших щек и второго подбородка

Автор: Econet 06 сентября 2022 6404
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Хотите, чтобы кожа лица была гладкой и упругой? Мечтаете избавиться от морщин и второго подбородка? Для этого не обязательно покупать дорогие косметические средства или проходить салонные процедуры. Достаточно регулярно тренировать мышцы лица. Есть два эффективных упражнения, которые помогут вернуть коже здоровый вид.

2 упражнения против морщин, обвисших щек и второго подбородка

Эти упражнения выполняют многие голливудские звезды, внешностью которых люди восхищаются. Хотите выглядеть также молодо и привлекательно? Не тратьте время зря и начните тренировать лицевые мышцы прямо сейчас.

Упражнения против морщин, обвисших щек и второго подбородка

Если вы будете заниматься ежедневно, положительный результат гарантирован. Вам удастся избавиться от мелких морщин, обвисшей кожи щек и второго подбородка. Первый результат будет заметен уже через неделю.

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Упражнение 1

Это упражнение поможет восстановить правильный контур лица и разгладить мелкие морщины вокруг рта. Необходимо:

  • плотно сжать губы и широко улыбнуться;
  • открыть рот как можно шире;
  • через пять минут расслабить мышцы.

Благодаря ежедневной тренировке (утром и вечером) с вашего лица исчезнет «хмурое» выражение.

2 упражнения против морщин, обвисших щек и второго подбородка

Упражнение 2

Это упражнение выполняется довольно просто, нужно:

  • поднять подбородок и максимально запрокинуть голову назад, что позволит растянуть шейную мышцу, объединяющую нижнюю челюсть с ключицей;
  • открыть рот максимально широко, затем закрыть его и повторять до тех пор, пока отчетливо не будет ощущаться напряжение мышцы в области шеи;
  • тренироваться дважды в день – утром и вечером по 10 минут.

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2 упражнения против морщин, обвисших щек и второго подбородка

Такая гимнастика на первый взгляд кажется утомительной, но на самом деле она наиболее эффективна и позволит за короткий срок укрепить подбородок, щеки и разгладить кожу.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ru/

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