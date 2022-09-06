2 упражнения против морщин, обвисших щек и второго подбородка

Хотите, чтобы кожа лица была гладкой и упругой? Мечтаете избавиться от морщин и второго подбородка? Для этого не обязательно покупать дорогие косметические средства или проходить салонные процедуры. Достаточно регулярно тренировать мышцы лица. Есть два эффективных упражнения, которые помогут вернуть коже здоровый вид.

Эти упражнения выполняют многие голливудские звезды, внешностью которых люди восхищаются. Хотите выглядеть также молодо и привлекательно? Не тратьте время зря и начните тренировать лицевые мышцы прямо сейчас.

Упражнения против морщин, обвисших щек и второго подбородка

Если вы будете заниматься ежедневно, положительный результат гарантирован. Вам удастся избавиться от мелких морщин, обвисшей кожи щек и второго подбородка. Первый результат будет заметен уже через неделю.

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Упражнение 1

Это упражнение поможет восстановить правильный контур лица и разгладить мелкие морщины вокруг рта. Необходимо:

плотно сжать губы и широко улыбнуться;

открыть рот как можно шире;

через пять минут расслабить мышцы.

Благодаря ежедневной тренировке (утром и вечером) с вашего лица исчезнет «хмурое» выражение.

Упражнение 2

Это упражнение выполняется довольно просто, нужно:

поднять подбородок и максимально запрокинуть голову назад, что позволит растянуть шейную мышцу, объединяющую нижнюю челюсть с ключицей;

открыть рот максимально широко, затем закрыть его и повторять до тех пор, пока отчетливо не будет ощущаться напряжение мышцы в области шеи;

тренироваться дважды в день – утром и вечером по 10 минут.

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Такая гимнастика на первый взгляд кажется утомительной, но на самом деле она наиболее эффективна и позволит за короткий срок укрепить подбородок, щеки и разгладить кожу.опубликовано econet.ru.

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